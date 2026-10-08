Megáll az ész: egy rolleres és egy biciklis hajmeresztő mutatványt mutatott be a körúti csúcsforgalomban

A felvétel szeptember 21-én készült a Szent István körúton, láthatóan jelentős forgalomban.

A videó alapján valószínűleg kiskorú személyek ráadásul egy BKK-busz mögött és mellett haladva kezdtek bele a veszélyes mutatványba, amely könnyen rosszul is végződhetett volna.

A felvétel végén az elektromos rolleres még a kétkerekű jármű első kerekét is felemeli, így egy keréken egy lábbal egyensúlyozva folytatja az útját.

Egy másik videón szintén szokatlan vontatást láthatunk. Szeptember 29-én éjszaka a Bajcsy-Zsilinszky úton egy robogós futár egy másik robogóst vontatott. A két kétkerekűt valami kötéllel vagy textillel kötözték össze.

A KRESZ egyértelműen tiltja kétkerekű motorkerékpár vagy segédmotoros kerékpár vontatását,

így a mutatvány nemcsak veszélyes, hanem egyértelműen szabálytalan is volt.

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