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Megáll az ész: egy rolleres és egy biciklis hajmeresztő mutatványt mutatott be a körúti csúcsforgalomban
Gazdaság

Megáll az ész: egy rolleres és egy biciklis hajmeresztő mutatványt mutatott be a körúti csúcsforgalomban

Portfolio
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A Budapesti Autósokhoz elküldött egyik autós kamerafelvétel hajmeresztő mutatványt rögzített a Szent István körúton: egy elektromos rolleres fél lábát felemelte a rollerről, és a mögötte haladó biciklisnek nyújtotta, aki belekapaszkodott, és így „vontatva” egymást folytatták az útjukat.

A felvétel szeptember 21-én készült a Szent István körúton, láthatóan jelentős forgalomban.

A videó alapján valószínűleg kiskorú személyek ráadásul egy BKK-busz mögött és mellett haladva kezdtek bele a veszélyes mutatványba, amely könnyen rosszul is végződhetett volna.

A felvétel végén az elektromos rolleres még a kétkerekű jármű első kerekét is felemeli, így egy keréken egy lábbal egyensúlyozva folytatja az útját.

Egy másik videón szintén szokatlan vontatást láthatunk. Szeptember 29-én éjszaka a Bajcsy-Zsilinszky úton egy robogós futár egy másik robogóst vontatott. A két kétkerekűt valami kötéllel vagy textillel kötözték össze.

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A KRESZ egyértelműen tiltja kétkerekű motorkerékpár vagy segédmotoros kerékpár vontatását,

így a mutatvány nemcsak veszélyes, hanem egyértelműen szabálytalan is volt.

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