Megegyezett a magyar állam a milliós büntetésekkel sújtott képviselőkkel - Már a bírósági ügyet is lezárták

A strasbourgi bíróság döntése értelmében lezárult a Tordai Bence, valamint a Jakab Péter által indított eljárás is. Forsthoffer Ágnes közösségi oldalán közzétett bejegyzésében emlékeztetett rá, hogy az Országgyűlés június 29-i ülésén kezdeményezte a perek mielőbbi békés lezárását. A döntést az EJEB korábbi joggyakorlata is indokolta, mivel a testület a hasonló esetekben rendszeresen a felperes képviselők javára ítélt.

A vitatott büntetéseket még Kövér László házelnök szabta ki fegyelmi jogkörében 2021-ben. Tordai Bencétől több mint 8,2 millió forintot vontak le, amiért mobiltelefonjával videózta és kérdésekkel követte Varga Mihály pénzügyminisztert a Parlamentben. Jakab Péter pedig csaknem 9,7 millió forintos bírságot kapott, amiért egy felszólalásában a "ficsúrok" kifejezést használta a kormánypárti képviselőkre.

A képviselők anyagi függetlensége az egyik biztosítéka annak, hogy munkájukat külső befolyástól és kiszolgáltatottságtól mentesen tudják ellátni

– mutatott rá a házelnök, hozzátéve, hogy a korábbi szankciók mértéke rendkívül túlzó volt, és már a képviselők megélhetését veszélyeztette.

A házelnök szerint a két ügy lezárásával véget ér az az időszak, amikor a képviselők elhallgattatására ilyen drasztikus pénzügyi eszközöket alkalmazott az Országgyűlés. A jövőben az ehhez hasonló esetek már nehezebben fordulhatnak elő, mivel tervezik az Országgyűlésről szóló törvény módosítását. A jelenlegi szabályozás ugyanis olyan rendkívül magas minimális levonási összegeket határoz meg, amelyek nemzetközi szinten, az EJEB előtt védhetetlennek bizonyultak.

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