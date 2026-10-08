Megegyezett a magyar állam a milliós büntetésekkel sújtott képviselőkkel - Már a bírósági ügyet is lezárták

A strasbourgi bíróság döntése értelmében lezárult a Tordai Bence, valamint a Jakab Péter által indított eljárás is. Forsthoffer Ágnes közösségi oldalán közzétett bejegyzésében emlékeztetett rá, hogy az Országgyűlés június 29-i ülésén kezdeményezte a perek mielőbbi békés lezárását. A döntést az EJEB korábbi joggyakorlata is indokolta, mivel a testület a hasonló esetekben rendszeresen a felperes képviselők javára ítélt.
A vitatott büntetéseket még Kövér László házelnök szabta ki fegyelmi jogkörében 2021-ben. Tordai Bencétől több mint 8,2 millió forintot vontak le, amiért mobiltelefonjával videózta és kérdésekkel követte Varga Mihály pénzügyminisztert a Parlamentben. Jakab Péter pedig csaknem 9,7 millió forintos bírságot kapott, amiért egy felszólalásában a "ficsúrok" kifejezést használta a kormánypárti képviselőkre.
A képviselők anyagi függetlensége az egyik biztosítéka annak, hogy munkájukat külső befolyástól és kiszolgáltatottságtól mentesen tudják ellátni
– mutatott rá a házelnök, hozzátéve, hogy a korábbi szankciók mértéke rendkívül túlzó volt, és már a képviselők megélhetését veszélyeztette.
A házelnök szerint a két ügy lezárásával véget ér az az időszak, amikor a képviselők elhallgattatására ilyen drasztikus pénzügyi eszközöket alkalmazott az Országgyűlés. A jövőben az ehhez hasonló esetek már nehezebben fordulhatnak elő, mivel tervezik az Országgyűlésről szóló törvény módosítását. A jelenlegi szabályozás ugyanis olyan rendkívül magas minimális levonási összegeket határoz meg, amelyek nemzetközi szinten, az EJEB előtt védhetetlennek bizonyultak.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert
Döntött a rendőrség a Szijjártó Péter idején kiadott gyanús diplomataútlevelek ügyében
A tárcavezető a széles mérlegelési jogkörén belül járt el szerintük.
Kifakadt a belvárosi polgármester, összefogásra szólítja fel a kerületeket
Túlmutat az ügy a parkoláson.
Minden tizedik cigaretta hamis, Romániából és Koszovóból kerül a legtöbb Magyarországra
Tovább nőtt a nem eredeti cigaretták aránya hazánkban.
Van élet az AI-részvényeken túl is: ezekben az eszközökben látnak lehetőséget a befektetési szakértők
Kötvények, forint, részvények: merre lépjen most a magyar befektető?
Parlamenti bizottság tárgyalt a Baka András által visszaküldött törvénymódosításról
Rák Richárd, a bizottság tiszás elnöke szólalt fel.
Kiderült: fontosabb az amerikaiaknak a munkahelyek védelme, mint az AI-verseny
A megkérdezettek 56 százaléka még az adatközpontok építését is korlátozná.
Bejelentette Orbán Anita: tárgyalt török partnerével, szorosabbra fűzik a kapcsolatokat több területen is
Köztük a védelmi ipari együttműködés is szerepelt.
Elözönlötték a magyarok Horvátországot, megdöntötték az eddigi rekordot is
834 ezer magyar turista válaszotta idén dél-nyugati szomszédunkat.
Így érinti a pénzügyeidet az új 2,5 százalékos inflációs cél
Húsz év után először nyúlt az inflációs célhoz a Magyar Nemzeti Bank, így 2028-tól a korábbi 3 százalék helyett 2,5 százalékos áremelkedést tekint ideálisnak. A pénztárcánk szempontj
FDI és beruházási tanácsadási üzletágat indít az RSM Hungary
FDI és beruházási tanácsadási üzletággal bővíti szolgáltatásait az RSM Hungary. Az RSM új FDI szakértői csapata a Magyarországon beruházást tervező külföldi vállalatokat, valamint a fe
A Ratkó-korszak ma is alakítja Magyarország demográfiai helyét
Harminc éve még több mint öt munkaképes korú jutott egy időskorúra a BB tengely országaiban, ma már alig három. A régió minden országa idősödik, de... The post A Ratkó-korszak ma is alakí
Meglepően erős ipar, lassuló kiskereskedelem augusztusban
A vártnál jóval erősebben teljesített augusztusban a magyar ipar: a termelés éves alapon 8,7, júliushoz képest 1,0 százalékkal nőtt. A kiskereskedelem ezzel szemben veszített lendületéből.
Magyarországon sokan házasodnak - de a válási rangsorban is elöl vagyunk
Több válás, mint esküvő? Észtországban 1995-ben száz új házasságra 106 válás jutott - de nem azért, mert hirtelen összeomlottak volna a párkapcsolatok. Egy törvénymódosítás szabadítot
Generációk a munkahelyen- Különbségekből versenyelőny?
A munkahelyen fiatalabb és idősebb kollégák: nap mint nap több generáció között keressük a közös hangot. Sokan jól ismerhetitek azt a helyzetet, amikor ugyanarról beszéltek, mégis egészen
Főállás mellett a maratoni élvonalban
A munkahelyi feladatok mellett egy maratonra felkészülni is komoly vállalás - Szabó Nóra mindezt Európa-bajnoki 4. helyezettként, nemzetközi célokkal teszi. Hogyan fér meg egymás mellett a fő
Magyarországnak nagyon fájhat az új energiaválság, a rezsicsökkentés extra terhet jelent
Európa nem fog kifogyni a gázból és a dízelből, de az új energiaválság már most komoly árat követel. Magyarország a nagy energiaimportőrök között különösen kitett... The post Magyarorsz
Véget ért a moratórium, újra vághatóak a védett erdők: mi volt a terv?
Kinek kell ennyi fa valójában?
Van közös nevező az állatvédőkkel? A szigorításból is lehet biznisz
Az új szabályozás még szigorúbb lesz?
Megremegett az OTP-sztori: 3 jel döntheti el a folytatást
Mindenkit a magyar bank részvényei érdekelnek: mi jöhet most?
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!