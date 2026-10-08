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Megegyezett a magyar állam a milliós büntetésekkel sújtott képviselőkkel - Már a bírósági ügyet is lezárták
Gazdaság

Megegyezett a magyar állam a milliós büntetésekkel sújtott képviselőkkel - Már a bírósági ügyet is lezárták

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Békés megegyezéssel zárultak azok a nemzetközi perek, amelyeket korábbi tiszteletdíj-megvonások miatt indítottak magyar országgyűlési képviselők a magyar állam ellen. Az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) jóváhagyta a felek közötti egyezséget, így a további perköltségek elkerülése érdekében Magyarország visszafizeti a levont összegeket az érintett politikusoknak – derült ki Forsthoffer Ágnes házelnök Facebook-bejegyzéséből.

A strasbourgi bíróság döntése értelmében lezárult a Tordai Bence, valamint a Jakab Péter által indított eljárás is. Forsthoffer Ágnes közösségi oldalán közzétett bejegyzésében emlékeztetett rá, hogy az Országgyűlés június 29-i ülésén kezdeményezte a perek mielőbbi békés lezárását. A döntést az EJEB korábbi joggyakorlata is indokolta, mivel a testület a hasonló esetekben rendszeresen a felperes képviselők javára ítélt.

A vitatott büntetéseket még Kövér László házelnök szabta ki fegyelmi jogkörében 2021-ben. Tordai Bencétől több mint 8,2 millió forintot vontak le, amiért mobiltelefonjával videózta és kérdésekkel követte Varga Mihály pénzügyminisztert a Parlamentben. Jakab Péter pedig csaknem 9,7 millió forintos bírságot kapott, amiért egy felszólalásában a "ficsúrok" kifejezést használta a kormánypárti képviselőkre.

A képviselők anyagi függetlensége az egyik biztosítéka annak, hogy munkájukat külső befolyástól és kiszolgáltatottságtól mentesen tudják ellátni

– mutatott rá a házelnök, hozzátéve, hogy a korábbi szankciók mértéke rendkívül túlzó volt, és már a képviselők megélhetését veszélyeztette.

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A házelnök szerint a két ügy lezárásával véget ér az az időszak, amikor a képviselők elhallgattatására ilyen drasztikus pénzügyi eszközöket alkalmazott az Országgyűlés. A jövőben az ehhez hasonló esetek már nehezebben fordulhatnak elő, mivel tervezik az Országgyűlésről szóló törvény módosítását. A jelenlegi szabályozás ugyanis olyan rendkívül magas minimális levonási összegeket határoz meg, amelyek nemzetközi szinten, az EJEB előtt védhetetlennek bizonyultak.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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