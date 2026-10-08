21°C fátyolfelhős
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Megérkezett a fordulat az időjárásban: az internetezők is a vénasszonyok nyarára figyelnek
Gazdaság

Megérkezett a fordulat az időjárásban: az internetezők is a vénasszonyok nyarára figyelnek

Portfolio
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Szeptember végétől napokon át az ilyenkor megszokottnál melegebb, napos és csapadékmentes időjárás uralkodott Magyarországon, nyárias délutánokkal és helyenként fagyos hajnalokkal. Csütörtökön azonban északnyugat felől hidegfront érkezik, amely a Dunántúlon és az ország középső részén esőt, záport, helyenként zivatart hozhat, pénteken pedig már 15 és 23 fok közé eshet vissza a csúcshőmérséklet országszerte. A vénasszonyok nyara így a hét második felében véget érhet. A helyzet Google-ben is nagy hullámokat vetett, ugyanis a vénasszonyok nyara kifejezéssel kapcsolatban az elmúlt öt évben soha nem volt még ennyire kiugró a keresési intenzitás.

Kitart a száraz, napos őszi idő Magyarországon

Ahogy az már a múlt héten megjelent időjárás-jelentésekből is kiderült, Magyarország időjárását szeptember végén és október első napjaiban egy tőlünk északkeletre elhelyezkedő anticiklon alakította, amely keleti áramlással száraz, meleg levegőt szállított a térségbe. A napi hőingás jelentős maradt, szombaton több mérőállomáson is meghaladta a 20 fokot, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Nyírtasson pedig mínusz 3 fokig süllyedt a hőmérséklet, ami az idei ősz eddigi leghidegebb éjszakája volt.

BUDAPEST előrejelzés
Másik település
08
csütörtök
Fátyolfelhős
27°C
13°C
0.1 mm
09
péntek
Kissé felhős
18°C
11°C
0.6 mm
10
szombat
Borult
17°C
9°C
0 mm
11
vasárnap
Eső
17°C
9°C
1.9 mm
12
hétfő
Borult
17°C
7°C
0 mm
13
kedd
Derült
17°C
7°C
0 mm
14
szerda
Derült
15°C
5°C
0 mm
15
csütörtök
Derült
15°C
5°C
0 mm
További részletek és 30 napos előrejelzés a Portfolio időjárás oldalán

A HungaroMet hét eleji előrejelzése szerint a Kárpát-medencében csütörtökig anticiklonális hatás érvényesült,

a fordulat pedig csütörtökön érkezhet meg, egy nyugat-európai ciklon hidegfrontjával, amely elsőként a Dunántúlt éri el.

Az Időkép előrejelzése szerint a front csütörtökön a Dunántúlon és az ország középső részén esőt, záport, helyenként zivatart hozhat, estétől északnyugaton viharos széllökésekkel. Pénteken már csak 15 és 23 fok közötti maximumok várhatók, 20 fok fölötti értékeket elsősorban délkeleten mérhetnek.

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BUDAPEST órás időjárás
Másik település
09:00
Fátyolfelhős
15°C
0%
10:00
Fátyolfelhős
17°C
0%
11:00
Erősen fátyolfelhős
19°C
0%
12:00
Erősen fátyolfelhős
22°C
0%
13:00
Fátyolfelhős
23°C
0%
14:00
Fátyolfelhős
24°C
12%
15:00
Borult
25°C
0%
16:00
Közepesen felhős
26°C
0%
17:00
Zivatar záporral
26°C
0%
18:00
Borult
24°C
0%
19:00
Szitálás
22°C
0%
20:00
Fátyolfelhős
21°C
53%
ZivatarSárga figyelmeztetés
További részletek és hosszútávú előrejelzés a Portfolio időjárás oldalán

A Portfolio időjárás-oldala szerint a fővárosban csütörtök délután még 27 Celsius-fok körül alakul a hőmérséklet, a kora esti órákban viszont zápor, zivatar valószínű, amelyre sárga figyelmeztetés is érvényben van. Pénteken 18, a hétvégén 17 fok körüli csúcsérték várható.

A most búcsúzó vénasszonyok nyara egy rendkívüli nyár után érkezett. Ahogy korábbi cikkünkben megírtuk, a nyár soha nem látott hőstresszt és szárazságot hozott Európában.

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A Google-ben is berobbant a vénasszonyok nyara

A Google Trends adatai alapján az elmúlt 90 napban az általános „időjárás” keresési kifejezés iránti érdeklődés augusztusban, a nyár utolsó nagy hőhullámának idején érte el a csúcsot. Az őszi időjárás tehát kisebb érdeklődést vált ki, mint a nyári kánikula. Az előttünk álló őszi időjárási fordulatot megelőzően a Google Trends szaggatott vonallal jelzi az érdeklődést, ami azt mutatja, hogy jelenleg is sokan érdeklődének az időjárás iránt.

időjrárás-keresések-90-nap
Kép forrása: Google Trends

Ha hosszabb időtávon nézzük meg a "vénasszonyok nyara" keresési kifejezés iránti érdeklődést, egyértelműen látszik, hogy az idei ősszel a megszokottnál nagyobb figyelmet kapott a szeptember végére jellemző időszak.

Az elmúlt öt évben messze idén kerestek rá legnagyobb arányban a kifejezésre a Google-ben.

vénasszonyok-nyara-keresések-5-év
Kép forrása: Google Trends

A térképes nézeten az rajzolódik ki, hogy Somogy, Zala, Heves és Vas megyékben volt magas erős az érdeklődés a vénasszonyok nyara iránt az utóbbi egy hétben. Az ábra alapján az is elmondható, hogy az észak-dunántúlon, valamint Pest és Bács-Kiskun megyékben kevésbé volt jelentős az érdeklődés a téma iránt.

vénasszonyok-nyara-keresések-térkép
Kép forrása: Google Trends

Ez a tartalom a Google-lel való fizetett partnerség része, a Google Trends népszerűsítésére.

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A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio

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