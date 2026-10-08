Megint ráharaptak a tízéves magyar kötvényekre a befektetők

A tervezettnél több állampapírt értékesített csütörtökön az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK), különösen a tízéves fix kamatozású kötvényekre volt erős az érdeklődés.

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A 10 éves lejáratú, változó kamatozású 2036/B sorozatból az ÁKK 10 milliárd forint értékű papírt kínált fel az elsődleges forgalmazóknak. A kereslet 13,5 milliárd forint volt, így a lefedettség 135% lett. Az ÁKK az eredetileg meghirdetett mennyiségű ajánlatot fogadott be.

A 10 éves lejáratú, fix kamatozású 2037/A sorozatból az ÁKK 20 milliárd forint névértékű papírt kínált fel az elsődleges forgalmazóknak. A kereslet 138,1 milliárd forint volt, így a lefedettség 691% lett. Az ÁKK a keresletre reagálva az eredetileg meghirdetett mennyiségnél többet,

55 milliárd forintnyi ajánlatot fogadott be.

Az értékesített papírok hozama 5,66% és 5,71% között szórt, az átlaghozam 5,69% lett. A ma kialakult értékesítési átlaghozam 13 bázisponttal alacsonyabb volt, mint ugyanezen papír legutóbbi aukciójánál. Az ÁKK által erre a lejáratra tegnap megállapított referenciahozamnál a mai átlaghozam 4 ponttal volt kisebb.

Az 1 éves lejáratú, D270818 sorozatból az ÁKK 30 milliárd forint névértékű papírt kínált fel az elsődleges forgalmazóknak. A kereslet 46,9 milliárd forint volt, így a lefedettség 156% lett. Az ÁKK a keresletre reagálva az eredetileg meghirdetett mennyiségnél többet, 31,5 milliárd forintnyi ajánlatot fogadott be. Az értékesített papírok hozama 5,1% és 5,17% között szórt, az átlaghozam 5,14% lett. A ma kialakult értékesítési átlaghozam 6 bázisponttal magasabb volt, mint ugyanezen papír legutóbbi aukciójánál. Az ÁKK által erre a lejáratra tegnap megállapított referenciahozamnál a mai átlaghozam 3 ponttal volt nagyobb.

Összességében

az eredetileg tervezett 60 helyett 86,5 milliárdnyi állampapírt adott el az ÁKK.

A 10 éves lejáratú állampapír referenciahozamának alakulása

Az egyes lejáratok utolsó értékesítési adatai Dátum Futamidő Értékpapír Meghirdetett mennyiség (m Ft) Benyújtott mennyiség (m Ft) Elfogadott mennyiség (m Ft) Max hozam Átlag hozam Min hozam 2026-10-08 10Y 2036/B 10 000 13 500 10 000 0,00 0,00 0,00 2026-10-08 12M D270818 30 000 46 900 31 500 5,17 5,14 5,10 2026-10-07 6M D270428 20 000 15 190 13 500 5,20 5,15 5,05 2026-10-06 3M D270120 30 000 58 199 30 000 5,19 5,17 5,10 2026-10-01 5Y 2031/B 20 000 49 880 20 000 5,93 5,91 5,81 2026-10-01 3Y 2029/C 15 000 20 150 11 000 5,93 5,90 5,80 2026-09-24 20Y 2051/G 15 000 14 321 5 000 5,94 5,92 5,90 2026-08-27 15Y 2041/A 15 000 31 605 15 000 5,62 5,60 5,60 2025-02-13 30Y 2051/G 10 000 14 610 10 000 6,97 6,94 6,93 Adatok forrása: ÁKK.

További adatok a Portfolio Terminál állampapír oldalain találhatók.

Címlapkép forrása: oversnap