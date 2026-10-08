Megint ráharaptak a tízéves magyar kötvényekre a befektetők

A 10 éves lejáratú, változó kamatozású 2036/B sorozatból az ÁKK 10 milliárd forint értékű papírt kínált fel az elsődleges forgalmazóknak. A kereslet 13,5 milliárd forint volt, így a lefedettség 135% lett. Az ÁKK az eredetileg meghirdetett mennyiségű ajánlatot fogadott be.
A 10 éves lejáratú, fix kamatozású 2037/A sorozatból az ÁKK 20 milliárd forint névértékű papírt kínált fel az elsődleges forgalmazóknak. A kereslet 138,1 milliárd forint volt, így a lefedettség 691% lett. Az ÁKK a keresletre reagálva az eredetileg meghirdetett mennyiségnél többet,
55 milliárd forintnyi ajánlatot fogadott be.
Az értékesített papírok hozama 5,66% és 5,71% között szórt, az átlaghozam 5,69% lett. A ma kialakult értékesítési átlaghozam 13 bázisponttal alacsonyabb volt, mint ugyanezen papír legutóbbi aukciójánál. Az ÁKK által erre a lejáratra tegnap megállapított referenciahozamnál a mai átlaghozam 4 ponttal volt kisebb.
Az 1 éves lejáratú, D270818 sorozatból az ÁKK 30 milliárd forint névértékű papírt kínált fel az elsődleges forgalmazóknak. A kereslet 46,9 milliárd forint volt, így a lefedettség 156% lett. Az ÁKK a keresletre reagálva az eredetileg meghirdetett mennyiségnél többet, 31,5 milliárd forintnyi ajánlatot fogadott be. Az értékesített papírok hozama 5,1% és 5,17% között szórt, az átlaghozam 5,14% lett. A ma kialakult értékesítési átlaghozam 6 bázisponttal magasabb volt, mint ugyanezen papír legutóbbi aukciójánál. Az ÁKK által erre a lejáratra tegnap megállapított referenciahozamnál a mai átlaghozam 3 ponttal volt nagyobb.
Összességében
az eredetileg tervezett 60 helyett 86,5 milliárdnyi állampapírt adott el az ÁKK.
A 10 éves lejáratú állampapír referenciahozamának alakulása
|Az egyes lejáratok utolsó értékesítési adatai
|Dátum
|Futamidő
|Értékpapír
|Meghirdetett mennyiség (m Ft)
|Benyújtott mennyiség (m Ft)
|Elfogadott mennyiség (m Ft)
|Max hozam
|Átlag hozam
|Min hozam
|2026-10-08
|10Y
|2036/B
|10 000
|13 500
|10 000
|0,00
|0,00
|0,00
|2026-10-08
|12M
|D270818
|30 000
|46 900
|31 500
|5,17
|5,14
|5,10
|2026-10-07
|6M
|D270428
|20 000
|15 190
|13 500
|5,20
|5,15
|5,05
|2026-10-06
|3M
|D270120
|30 000
|58 199
|30 000
|5,19
|5,17
|5,10
|2026-10-01
|5Y
|2031/B
|20 000
|49 880
|20 000
|5,93
|5,91
|5,81
|2026-10-01
|3Y
|2029/C
|15 000
|20 150
|11 000
|5,93
|5,90
|5,80
|2026-09-24
|20Y
|2051/G
|15 000
|14 321
|5 000
|5,94
|5,92
|5,90
|2026-08-27
|15Y
|2041/A
|15 000
|31 605
|15 000
|5,62
|5,60
|5,60
|2025-02-13
|30Y
|2051/G
|10 000
|14 610
|10 000
|6,97
|6,94
|6,93
|Adatok forrása: ÁKK.
További adatok a Portfolio Terminál állampapír oldalain találhatók.
Címlapkép forrása: oversnap
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