A bicskei ügy nem 2024-ben kezdődött, és nem csupán egy igazgató szexuális bántalmazásainak összessége. Az ügy azt mutatja be, hogyan maradhattak gyerekek hosszú éveken át védelem nélkül egy olyan rendszerben, amelynek éppen a védelmük lett volna a feladata a Szociális és Családügyi Minisztérium most nyilvánosságra hozott jelentése szerint.
Az állami gondoskodásba kerülő gyerekek gyakran hosszú ideje elszenvedett elhanyagolást, bántalmazást vagy veszteséget hoznak magukkal. Ez kiszolgáltatottabbá teszi őket a manipulációval szemben. A gyerekeknek ráadásul az "intézetis" gyerekekkel szembeni előítéletekkel is szembe kellett nézniük, miközben a másik oldalon egy köztiszteletben álló, jelentős kapcsolatokkal rendelkező felnőtt állt.
A jelentés ábrán mutatja be azt a negatív spirált, amely a bicskei ügyben is működött, és a szerzők szerint ma is része a gyermekvédelmi rendszernek.
A dolgozói fluktuáció 2018 óta nagyjából háromszorosára nőtt, ami megnehezíti a gyerekekkel való tartós bizalmi kapcsolat kialakulását. A bántalmazást kezelő protokollok alkalmazása sok tekintetben mechanikus és formális. A kapacitáshiány és a folyamatos cserélődés a működési zavarok következménye, és egyúttal az egyik kiváltó oka is.
A jelentés szerint ma is zajlanak intézményen belüli visszaélések, még ha nem is a bicskei nagyságrendben.
"A magyar állam, a mindenkori magyar állam ígéretet tett a gyermekeknek. Azt ígérte nekik, hogy ha a családjukban már nincsenek biztonságban, akkor lesz egy védelmező közösség, lesz egy felelős állam, lesznek felnőttek, akikhez bizalommal fordulhatnak, akik hisznek nekik, és akik az ő védelmüket minden más érdek elé helyezik" – mondta Magyar Péter miniszterelnök a jelentést bemutató tájékoztatón.
Bicskén és több gyermekvédelmi intézményben a magyar állam ezt az ígéretet évtizedeken keresztül szisztematikusan megszegte, sárba tiporta
– hangsúlyozta.
"A gyerekek szóltak. Nem egyszer, sokszor. A szakemberek, az ott dolgozók jelzéseket tettek, nem egyszer, sokszor. Vizsgálatok is indultak, nem egy, sok vizsgálat, rendőrségi eljárás is folyt, még az ombudsman is súlyos megállapításokat tett. Ezzel kell mindannyiunknak szembenézni a vizsgálat legsúlyosabb, legmegrázóbb megállapításával, azzal, hogy a gyermekek segélykiáltása elveszett, az intézményi falak, a hatásköri tologatások és a bürokrácia útvesztőiben" – mondta Magyar Péter.
A miniszterelnök hangsúlyozta, a jelentésben szerepelnek a területért korábban felelősök nevei is. Felszólította Balog Zoltánt (korábbi emberi erőforrások minisztert), Soltész Miklóst (korábbi szociális, család- és ifjúságügyért felelős államtitkár) és Czibere Károlyt (korábbi szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár), hogy álljanak a nyilvánosság elé.
"Az elszenvedett szörnyűségeket nem tudjuk meg nem történtté tenni. (...) Amit tehetünk és amit teszünk, hogy megteremtjük a valódi igazságtételt, biztosítjuk a támogatást az egykori áldozatoknak, és felépítünk (...) egy olyan gyermekvédelmi rendszert, egy olyan gyermekvédelmet, ahol soha többé nem fordulhatnak elő ilyen szégyenteljes és embertelen esetek" – mondta Magyar Péter.
Akik a rendszerben akár csak egy napot is eltöltöttek, de úgy érzik, sérelem érte őket, azok 2027. január 1-jétől a Gyermekvédelmi Jóvátételi Alaphoz fordulhatnak, írja a kormany.hu.
Az Alap nem készpénzes kártérítési-kártalanítási program. Az érintettek aktuális szükségleteire fókuszál, épp ezért személyre szabott segítséget nyújt. A támogatás lehet például pszichológiai-, pszichiátriai segítség, egészségügyi vagy rehabilitációs ellátás, jogi támogatás, lakhatási segítség, valamint tanulási vagy munkába való visszatérési támogatás.
A segítségnek nem feltétele a bántalmazás korábbi hatósági vagy bírósági megállapítása, az érintettnek csak nyilatkoznia kell a sérelemről.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Illyés Tibor
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