Megkongatták a vészharangot a magyar vállalkozók: komoly bajokat hozhat az új vagyonadó

A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) jelenlegi formájában nem támogatja a közelmúltban társadalmi egyeztetésre bocsátott vagyonadó-tervezetet. Álláspontjuk szerint ugyanis a javaslat veszélyezteti a hazai kis- és középvállalkozások fejlődését, és forrásokat von el a beruházásoktól. Az érdekképviselet ezért közleményében a törvényjavaslat átdolgozását, a termelőtőke védelmét, alacsonyabb adókulcsokat és az adó több évre elnyújtott, fokozatos bevezetését kéri a kormánytól.

A szervezet közleménye kiemeli, hogy a vagyonadó-tervezet az egymilliárd forintos adómentes értékhatár számításába a vállalkozói részesedéseket is beleszámítaná. Egy családi vállalkozás vagyona azonban gyakran gépekben és ingatlanokban fekszik, így előfordulhat, hogy a tulajdonos nem rendelkezik elegendő likviditással az adó megfizetéséhez. Ha az új fizetési kötelezettség miatt többletosztalékot kell kivenniük a cégből, az a fejlesztési forrásokat csökkenti, ami végső soron a beruházások visszavetéséhez és a tőkenövekedés lassulásához vezet. A VOSZ szerint ezt a kockázatot részletes gazdasági hatásvizsgálatokkal kell felmérni.

A szövetség több ponton is érdemi módosítást szorgalmaz.

Kérik, hogy a tényleges hazai gazdasági tevékenységet és foglalkoztatást szolgáló termelővagyon kapjon célzott mentességet,

a hazai termelékenységet javító új beruházások és képzések pedig biztosítsanak adókedvezményt .

. Fontosnak tartják továbbá, hogy igazolt likviditási nehézségek esetén a vállalkozók fizetési haladékot kaphassanak vagy részletfizetést vehessenek igénybe, elkerülve ezzel a kényszerű eszközértékesítést vagy a modernizációs források kivonását.

vagy részletfizetést vehessenek igénybe, elkerülve ezzel a kényszerű eszközértékesítést vagy a modernizációs források kivonását. Végezetül a szervezet a piaci viszonyokat jobban tükröző cégértékelési módszert, valamint a párhuzamos adatszolgáltatások megszüntetésével arányosabb adminisztrációt szorgalmaz.

Az érdekképviselet a tervezett adókulcsok mérséklését és egy ötéves, fokozatos bevezetési időszakot is javasol.

Elképzelésük szerint az 1 és 5 milliárd forint közötti vagyonsávban – ahol a legtöbb kkv érintett – az első évben 0,1–0,25 százalék lenne a teher, amely öt év alatt érné el a végleges 0,5 százalékot.

Az 5 és 100 milliárd forint közötti kategóriában 0,5 százalékról indulna és 1 százaléknál tetőzne a kulcs, míg

a 100 milliárd forint feletti vagyonok esetében az induló 1 százalékos adómérték emelkedne fokozatosan 1,5 százalékra.

A szervezet úgy véli, ez a megoldás kiszámíthatóbb terhelést jelentene, és csökkentené az adóelkerülési szándékot.

A vagyonadó-tervezet véleményezésére a jogalkotó eredetileg október 14-ig biztosított lehetőséget, a VOSZ szerint azonban az érdemi egyeztetéshez, a hatásmodellek felállításához és a szabályok konkrét vállalati példákon történő teszteléséhez ennél több időre van szükség.

Ezért a szervezet az érdekképviselet a határidő meghosszabbítását, valamint a Pénzügyminisztériummal folytatandó közvetlen szakmai tárgyalások megkezdését kezdeményezi a törvény véglegesítése előtt

- áll a közlemény záró részében.

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