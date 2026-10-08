Megszólalt a Fed döntéshozója: további kamatemelések várhatóak

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Waller a török jegybank által szervezett isztambuli rendezvényen tartott beszédében kifejtette, hogy amennyiben a gazdasági adatok a várakozásoknak megfelelően alakulnak,

további emelések várhatók az infláció 2 százalékos célhoz való mielőbbi visszatérése érdekében.

Az emeléseknek nem kell egymást követő üléseken megtörténniük, de észszerű időn belül meg kell valósulniuk

– fogalmazott.

A Fed igazgatótanácsának tagja szerint éppen ezért további kamatemelésekre lesz szükség az infláció leszorításához. A szigorú hangvételű nyilatkozat annak fényében mindenképp érdekes, hogy az elmúlt napokban a piacok újraárazták a rövid távú kamatpályát, és októberben már kamattartást várnak. A pénzpiaci árazások alapján decemberben érkezhet a következő szigorítás a Fed részéről, ami nem mond ellent Waller kijelentéseinek.

A Fed októberi kamatdöntésének két legvalószínűbb kimenetelére vonatkozó implikált valószínűségek a pénzpiaci árazások alapján. Forrás: CME FedWatch Tool.

Waller jelzése összhangban van más Fed-döntéshozók közelmúltbeli nyilatkozataival is, amelyek szerint a jegybanknak van ideje felmérni a gazdaság helyzetét, mielőtt újabb kamatemelésről döntene. A Szövetségi Nyíltpiaci Bizottság (FOMC) szeptemberben egyhangúlag emelte az irányadó kamat célsávját, ami 2023 júliusa óta az első szigorítás volt.

A Fed igazgatótanácsi tagja azt is hangsúlyozta, hogy

a szeptemberi döntés nem egyetlen adatpontra támaszkodott, hanem az infláció tartósan magas szintjére utaló jelek összességét tükrözte.

Waller elmondta, hogy nem aggódik túlságosan egy esetleges gazdasági lassulás kockázata miatt, mivel a gazdasági aktivitás az év második felében erősödik. Ugyanakkor komoly aggodalomra ad okot, hogy az infláció újbóli gyorsulása – amely immár közel öt és fél éve tartózkodik az FOMC célja felett – a fogyasztók, a befektetők és a vállalatok inflációs várakozásainak emelkedéséhez vezethet.

A szeptemberi ülés után közzétett kamatvárakozási pontdiagram (az úgynevezett dot plot) szerint a tisztségviselők mediánja idén még egy további emelést tart valószínűnek. Waller megjegyezte, hogy a 2027-re vonatkozó előrejelzéseket nehezebb értelmezni, mivel azok az év eleji emeléseket és a későbbi csökkentéseket egyaránt tükrözhetik, de nyolc döntéshozó szerint a kamatok 2027 végén 50 bázisponttal magasabbak lesznek a jelenlegi szintnél.

Waller az előretekintő iránymutatás (forward guidance) hasznossága mellett is kiállt,

annak ellenére, hogy Kevin Warsh Fed-elnök korábban megígérte, nem küld előzetes jelzéseket a piacnak a kamatok várható alakulásáról.

Az előretekintő iránymutatás elvetése olyan, mintha a fürdővízzel együtt a gyereket is kiöntenénk

– fogalmazott Waller. Példaként említette, hogy két kollégája nemrégiben nyilvánosan jelezte, nincs sürgős szükség kamatemelésre az októberi ülésen, amivel hatékonyan hűtötték a piaci várakozásokat.

Ennél egyértelműbb előretekintő iránymutatást el sem tudok képzelni. Van létjogosultsága, amikor szükség van rá

– tette hozzá.

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