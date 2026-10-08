Megszólalt az IMF Magyarországról: drasztikus adóreformot javasolnak a kormánynak

A stáb elismerte, hogy az új kormány elkötelezettsége az európai integráció mélyítése és az átláthatóbb kormányzás mellett kedvező fogadtatásra talált a piacokon, amit a forint erősödése és az állampapírhozamok csökkenése is jelzett. A korábban befagyasztott, mintegy 16 milliárd eurónyi – a GDP 7 százalékának megfelelő – uniós forrás felszabadítása hozzájárulhat a növekedés élénkítéséhez, valamint a költségvetési és külső finanszírozási nyomás mérsékléséhez. Ezzel kapcsolatban úgy fogalmaztak, hogy Magyarország egyedülálló lehetőség előtt áll, hogy felrázza a gazdaságot az új kormány törekvései és a felszabadított uniós források miatt.
A gazdasági növekedés 2026-ban mintegy 2, középtávon pedig 2,5 százalék körül alakulhat,
az infláció idén a jegybanki cél alatt marad, de 2027-ben ismét 3 százalék közelébe emelkedhet.
Az IMF szerint
az euró bevezetése hasznos iránytűként szolgálhat, ám nem helyettesítheti az érdemi reformokat.
A szervezet hangsúlyozza, hogy a közös valuta előnyei – az árfolyamkockázat megszűnése, az alacsonyabb finanszírozási költségek és a szorosabb kereskedelmi kapcsolatok – csak akkor használhatók ki, ha a gazdaság kellően felkészült a csatlakozásra. Ennek elengedhetetlen feltétele a munka- és termékpiacok rugalmasabbá tétele, valamint az államháztartás érdemi konszolidációja.
Az IMF az adórendszer gyökeres átalakítását sürgeti. Kiemelik, hogy Magyarországon az OECD legkevésbé progresszív adórendszere működik, az alacsony, egykulcsos személyi jövedelemadó és társasági adó pedig a szükségesnél kevesebb költségvetési bevételt eredményez.
A szervezet progresszív személyi jövedelemadózást javasol az alacsony keresetűeknek nyújtott adókedvezménnyel, a meglévő családi kedvezmények gyermek utáni adójóváírásra cserélését, magasabb társasági adókulcsot teljes beruházási leírással, valamint a kedvezményes áfakulcsok körének szűkítését.
A kiadási oldalon az energiaárak támogatásának és a kedvezményes hitelkonstrukcióknak a fokozatos leépítését, a közbeszerzési megtakarításokat, valamint a bérjellegű kiadások féken tartását javasolják. Az IMF számításai szerint a bevételi és kiadási intézkedések kombinációjával a hiány 2027-re 5, 2029-re pedig 3 százalékra lenne csökkenthető.
A monetáris politika terén az IMF üdvözölte a Magyar Nemzeti Bank döntését a kamatcsökkentési ciklus szüneteltetéséről. Az irányadó alapkamat az idei, összesen 100 bázispontos vágás után 5,5 százalékon áll, ami a szervezet becslése szerint már közel van a semleges kamatszinthez. Mivel a szolgáltatások inflációja továbbra is magas, a bérek pedig a termelékenységet meghaladó ütemben emelkednek, az IMF úgy véli, hogy a monetáris kondíciók további lazítását csak a dezinflációs folyamatok tartósságának egyértelmű bizonyítékai indokolhatják. Az MNB 2028 januárjától érvényes, 3-ról 2,5 százalékra csökkentett inflációs célja fontos lépést jelent az euró bevezetése felé, ám ennek elérése szigorúbb monetáris politikai hozzáállást követel meg.
A hazai bankrendszer összességében ellenálló, az IMF pénzügyi szektort értékelő programjának (FSAP) stressztesztjei alapján a szektor a szélsőséges, ám valószínűsíthető sokkokat is képes lenne elviselni. Ugyanakkor a lakáspiaci túlértékeltség, az állam és a bankrendszer közötti szoros összefonódás (a hazai állampapírok a banki mérlegek 17 százalékát teszik ki), valamint a vállalati devizaadósság kockázatai fokozott felügyeletet igényelnek. Az IMF a lakáshitel-támogatások és az állami garanciák fokozatos leépítését, a jövedelemarányos törlesztőrészlet-mutató (DTI) korlátainak szigorítását, továbbá a jegybank kormányzattól való függetlenségének megerősítését szorgalmazza.
A szerkezeti reformok terén az IMF kiemeli, hogy Magyarország az Európai Unió tagállamai közül az egyik legkevésbé versenyképes piaci struktúrával rendelkezik, miközben az állami vállalatok – a mezőgazdaságot kivéve – tartósan elmaradnak a magánszektorbeli cégek termelékenységétől. A kedvezményes vállalati hitelezés, amely az érintett cégek több mint felét eléri, nem javította a hatékonyságot, ezért annak fokozatos kivezetése évente mintegy 300 milliárd forintot takarítana meg a költségvetésnek. A munkaerőpiacon a szakmai szabályozások lazítására, a digitális készségek fejlesztésére és a felnőttképzés bővítésére van szükség, mivel a magyar munkahelyek több mint 30 százalékát erősen érinti a mesterséges intelligencia elterjedése, ám ehhez még hiányoznak a megfelelő készségek. Az IMF számításai szerint a javasolt költségvetési, monetáris és szerkezeti reformcsomag együttesen akár 2 százalékkal is növelhetné a hazai reál-GDP-t 2030-ra.
Címlapkép forrása: Portfolio
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