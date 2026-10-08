Megtört a külföldi bevásárlási láz, pedig most lenne olcsóbb átruccanni

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Két éve stagnál, 2026-ra pedig csökkenni kezdett a magyarok egynapos külföldi útjain elköltött pénz mennyisége: a forintban mért élelmiszer- és italköltés 13,6 százalékkal esett vissza egy év alatt, bár ennek nagy részét a forint erősödése magyarázza. A visszaesés azonban nem pusztán árfolyamhatás: a kifejezetten vásárlási célú egynapos külföldi utak száma is közel 15 százalékkal csökkent 2026 második negyedévében.

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Két éve gyakorlatilag stagnál az a nominális, forintban számolt összeg, amelyet a magyarok egynapos külföldi utak során élelmiszerre és italra költenek. A négy negyedéves összeg nagyjából 60 milliárd forint körül mozog, vagyis az élelmiszeres bevásárlóturizmus összegét tekintve 2024 óta lényegében nem tudott tovább nőni.

Ha a legfrissebb, 2026 második negyedéves adatot nézzük, akkor kiderül, hogy az egynapos külföldi utak során 15,3 milliárd forintot (a korábban említett, 60 milliárd forint körüli összeg negyede) költöttek élelmiszerre és italra, ami 13,6 százalékkal kevesebb az egy évvel korábbinál.

A visszaesés jelentős része ugyanakkor árfolyamhatás lehet.

A KSH nominális, forintban kifejezett költést közöl, miközben a forint sokat erősödött. Az euró negyedéves átlagárfolyama 2025 második negyedévében még 404 forint körül volt, 2026 azonos időszakában viszont már csak 360 forint. Ez közel 11 százalékos forinterősödést jelentett.

Ez önmagában is lefelé húzza a forintban kimutatott külföldi költést. Ha egy magyar vásárló ugyanannyi eurót költ külföldön, az erősebb forint mellett ez kisebb forintösszegként jelenik meg a statisztikában. A hatás nagysága jól látszik, ha a forintban közölt összegeket az adott negyedév átlagos euróárfolyamával számoljuk át.

Így a 2025 második negyedévi költés nagyjából 43,8 millió eurónak, a 2026 második negyedévi pedig 42,4 millió eurónak felel meg.

Vagyis miközben forintban 13,6 százalékkal esett vissza az élelmiszerre fordított összeg, euróban számolva a csökkenés mindössze mintegy 3 százalék volt. A nominális visszaesés döntő részét tehát az árfolyamváltozás magyarázza, de kisebb csökkenés az árfolyamhatás kiszűrése után is megmarad.

Erre is van magyarázat, de előtte érdemes megnézni, hogy mi a helyzet a nem élelmiszer kategóriával. Ez most trükkös, mert a KSH külön méri a tartós és értékes fogyasztási cikkekre, valamint az egyéb árucikkekre fordított összegeket is. Ezek együttesen jóval nagyobb tételt jelentenek, mint az élelmiszer-vásárlás, és 2026-ra itt is megtört a korábbi felfutás.

A tartós és értékes fogyasztási cikkek közé a KSH tájékoztatása szerint olyan nagyobb értékű termékek tartoznak, amelyeket a háztartások hosszabb időn keresztül használnak. Ilyen lehet például a bútor, a műszaki vagy elektronikai cikk, az ékszer, a műtárgy, sőt akár az autó is. Az egyéb árucikkek közé ezzel szemben kisebb értékű vásárlások kerülnek, amelyek nem élelmiszerek, nem italok, nem üzemanyagok és nem tartós fogyasztási cikkek, például ajándékok vagy emléktárgyak.

A két kategória adataiban ugyanakkor az utóbbi időszakban olyan látványos, egymással ellentétes mozgások jelentek meg, amelyek gazdasági folyamatként nehezen voltak értelmezhetők.

Ezért megkérdeztük a KSH-t arról, történt-e módszertani vagy adatfeldolgozási változás.

A hivatal válaszából kiderült, hogy a két kategória elválasztása a gyakorlatban korántsem egyszerű. A KSH az Eurostat módszertani ajánlását követve nagyjából 120 ezer forintos értéket használ a kategorizálás egyik támpontjaként, ami az Eurostat mintegy 300 eurós iránymutatásának felel meg. A statisztikai hivatal ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ezt technikai értelemben nem lehet merev értékhatárként kezelni. A problémát tovább nehezíti, hogy az adatfelvétel "önkéntes határfelvételen alapul". A válaszadók sokszor nem tudnak vagy nem akarnak olyan részletes információt megadni, amely alapján pontosan eldönthető lenne, hogy egy adott vásárlás a tartós és értékes termékek vagy az egyéb árucikkek közé tartozzon. A KSH azt is közölte, hogy az érintett időszak adatain az adattisztítás során minőségi korrekciókat hajtott végre, amelyek egyes költéselemek egyik kategóriából a másikba történő átsorolását eredményezhették. Ez azért fontos, mert így az egyik kategória hirtelen emelkedését és a másik hasonló mértékű visszaesését nem érdemes külön fogyasztói trendként értelmezni.

A hivatal ezért kifejezetten azt javasolta, hogy a két adatsort összevontan használjuk.

Összevonva már jóval stabilabb kép rajzolódik ki:

a nem élelmiszer jellegű egynapos külföldi vásárlások négy negyedéves összege 2024 és 2025 során gyorsan emelkedett, majd 2026-ra lefelé fordult. 2026 második negyedévében az előző négy negyedév összesített értéke mintegy 256 milliárd forint volt, nagyjából 10 százalékkal kevesebb az egy évvel korábbinál.

Mást is mér a KSH

Létezik a KSH-nak egy másik statisztikája, amely bár hasonlónak tűnik, nem ugyanazt méri. Ez a vásárlási célú, egynapos utak száma és azok költése. A hivatal az adatközlésnél meg is jegyzi, hogy itt erős becsléssel állunk szemben.

A lényeg, hogy míg a fogyasztási szerkezet szerinti statisztika azt mutatja meg, hogy az összes egynapos külföldi út során mennyit költöttek különböző árucikkekre, függetlenül attól, hogy mi volt az utazás fő célja,

a motivációs statisztika csak azokat az utakat veszi külön, amelyeknek eleve a vásárlás volt a fő indoka.

Ez azért különösen fontos, mert utóbbi statisztikában már az utak számát is látjuk. 2025 második negyedévében még 1,377 millió egynapos, kifejezetten vásárlási célú külföldi utat regisztráltak, 2026 második negyedévében már csak 1,172 milliót. Ez közel 15 százalékos csökkenés. Ezt már nem lehet az árfolyammal magyarázni. Nem pusztán arról van tehát szó, hogy ugyanazt a külföldi költést az erősebb forint kisebb nominális forintösszegként mutatja ki, hanem arról is, hogy ténylegesen kevesebb olyan egynapos út történt, amelynek a vásárlás volt az elsődleges célja.

Az ezeken az utakon elköltött összeg is csökkent, igaz, jóval kisebb mértékben: nagyjából 82 milliárdról 78 milliárd forintra. Ez nagyságrendjét tekintve megegyezik azzal, amelyet a KSH a másik két adatsorban közöl, vagyis az egynapos élelmiszer és nem élelmiszer típusú vásárlásoknál.

Ez azért különösen érdekes, mert első látásra akár az ellenkezőjére is számíthatnánk.

Ha a forint erősödik, akkor a magyar vásárló pénze többet ér külföldön. Egy 100 eurós bevásárláshoz 404 forintos eurónál több mint 40 ezer forint kell, 360-as árfolyamnál viszont már csak 36 ezer. Vagyis minden más változatlansága mellett olcsóbbá válik a külföldi vásárlás a magyar fogyasztó számára. Ennek ellenére nem több, hanem kevesebb vásárlási célú egynapos utat látunk.

Hosszabb távon ezért a folyamat sokkal könnyebben érthető. 2022 után Magyarországon kiugró infláció alakult ki, különösen az élelmiszereknél. A környező országokban is gyorsan emelkedtek az árak, de a magyar drágulás több időszakban jelentősen meghaladta a régiós és uniós ütemet. Ebben a környezetben a háztartások egy részének egyre inkább megérhette Ausztriában, Szlovákiában vagy más közeli országokban intézni bizonyos vásárlásokat.

Az egész nem jelentős tétel

A bevásárlóturizmus nagyon látványos, a határon túli, de ahhoz közeli szupermarketek tele vannak magyar rendszámú autókkal. (Sőt, magyar eladókkal is, de az egy másik téma).

Valójában a teljes magyar kiskerhez képest nem egy jelentős tétel. Az egynapos külföldi élelmiszer- és italvásárlás 2025 második negyedévében a megfelelő belföldi forgalom nagyjából 0,9 százalékát tette ki, egy évvel később már csak körülbelül 0,8 százalékát. A négy negyedéves gördülő arány kisebb elmozdulást mutat, de ugyanabba az irányba: nagyjából 0,82 százalékról 0,80 százalékra csökkent.

A nem élelmiszer jellegű termékeknél látványosabb az elmozdulás. A külföldi költés belföldi forgalomhoz viszonyított gördülő aránya 2025 második negyedévében még közel 4 százalék volt, 2026 második negyedévére viszont körülbelül 3,4 százalékra mérséklődött.

Összességében tehát nem az látszik, hogy a magyarok hirtelen felhagytak volna a külföldi bevásárlással. Sokkal inkább az, hogy a 2022 után felpörgő bevásárlóturizmus 2025–2026-ra elvesztette korábbi lendületét. A forint erősödése lefelé húzza a nominális, forintban kimutatott összegeket, de az utak számának csökkenése azt mutatja, hogy ennél többről van szó.

A hazai és a külföldi infláció mérséklődésével csökkent az a rendkívüli árkülönbség, amely néhány éve még erősen ösztönözte a határon túli vásárlást, és ennek jelei most már több, egymástól eltérő KSH-adatsorban is megjelentek.

Eközben a kártyás vásárlások...

Eközben az MNB bankkártyás adatai látszólag egészen más képet mutatnak. A magyar kibocsátású bankkártyákkal külföldi fizikai kereskedőknél végzett vásárlások értéke továbbra is gyorsan nő: a négy negyedéves gördülő összeg 2026 második negyedévére 832 milliárd forint fölé emelkedett, ami több mint 20 százalékos növekedés az egy évvel korábbihoz képest. Ez azonban nem ellentmondás, hanem egyszerűen más statisztika. Az MNB adata minden külföldi fizikai kereskedőnél lebonyolított kártyás vásárlást tartalmaz, függetlenül attól, hogy az egynapos vagy többnapos utazáshoz kapcsolódott-e, és attól is, hogy élelmiszerről, más áruról vagy szolgáltatásról volt-e szó. Emiatt ezt nem lehet közvetlenül összevetni a KSH egynapos bevásárlóturizmusra vonatkozó adataival, inkább arra jó, hogy megmutassa: miközben az egynapos vásárlási célú utak és az ezekhez kapcsolódó költés megtorpant, a magyarok teljes külföldi kártyás fogyasztása tovább bővült.

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