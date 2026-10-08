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Megváltozik az elektronikus útdíjrendszer Magyarország szomszédjában
Gazdaság

Megváltozik az elektronikus útdíjrendszer Magyarország szomszédjában

MTI
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Megváltozik 2027. január elsején az elektronikus útdíjrendszer működtetése Szlovákiában - közölte a prágai székhelyű Czech Toll társaság csütörtökön közleményben. A jelenlegi útdíjrendszer december 31-ig marad érvényben.

Az új elektronikus útdíjrendszer a szlovák Nemzeti Autópálya Társaság tulajdona lesz, amely továbbra is az útdíjak beszedésének a kezelője marad.

Az előfizetéses szlovákiai elektronikus útdíjrendszert január elsejétől a Czech Toll fogja működtetni, és a társaság fogja biztosítani az új útadó regisztrációjához szükséges elektronikus egységeket is a gépkocsik számára.

A jelenleg érvényes útdíjrendszerben regisztrált gépkocsik bejegyzése az új rendszerbe december 1-jén kezdődik. Az ehhez szükséges információk november 24-től lesznek elérhetőek a ezen a weboldalon.

Azokra a gépkocsikra, amelyeket tulajdonosai az EETS rendszeren keresztül fizetik az útdíjat, ezek az információk nem vonatkoznak.

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Az EETS (European electronic toll service) lényege, hogy egyetlen elektronikus egységgel teszi lehetővé az útdíjfizetést több országban.

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