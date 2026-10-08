Megváltozik az elektronikus útdíjrendszer Magyarország szomszédjában

Megváltozik 2027. január elsején az elektronikus útdíjrendszer működtetése Szlovákiában - közölte a prágai székhelyű Czech Toll társaság csütörtökön közleményben. A jelenlegi útdíjrendszer december 31-ig marad érvényben.

Az új elektronikus útdíjrendszer a szlovák Nemzeti Autópálya Társaság tulajdona lesz, amely továbbra is az útdíjak beszedésének a kezelője marad.

Az előfizetéses szlovákiai elektronikus útdíjrendszert január elsejétől a Czech Toll fogja működtetni, és a társaság fogja biztosítani az új útadó regisztrációjához szükséges elektronikus egységeket is a gépkocsik számára.

A jelenleg érvényes útdíjrendszerben regisztrált gépkocsik bejegyzése az új rendszerbe december 1-jén kezdődik. Az ehhez szükséges információk november 24-től lesznek elérhetőek a ezen a weboldalon.

Azokra a gépkocsikra, amelyeket tulajdonosai az EETS rendszeren keresztül fizetik az útdíjat, ezek az információk nem vonatkoznak.

Az EETS (European electronic toll service) lényege, hogy egyetlen elektronikus egységgel teszi lehetővé az útdíjfizetést több országban.

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