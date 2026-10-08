Megvan a magyar áramrendszer kryptonitja: durva árat fizethetünk a napelemes bummért

Nagyon egyoldalú volt a hazai villamosenergia-rendszer forrásoldal fejlesztése az elmúlt időszakban; ez a magyar villamosenergia-rendszer egyik "kryptonitja" - mondta Batta Gergő, a MAVIR operatív vezérigazgató-helyettese a Portfolio Energy Investment Forum 2026 konferencián, aki az energiarendszer fenntartását a csapatsportokhoz hasonlította. Az előadása után következő panelbeszélgetés résztvevői ez utóbbi gondolatra rezonálva is igyekeztek az áramhálózat új alapokra helyezésének kérdéseire válaszolni. Az itt elhangzottak szerint ugyan válságokból válságokba bukdácsolunk, és nehéz a jövőbe látni, de lenne megoldás, stratégiai szemléletű tervezéssel, a keresztfinanszírozás helyett a piaci logikának nagyobb szerepet adva, együttműködéssel és edukációval elmozdulhatnánk egy valóban fenntarthatóbb rendszer irányába.

A magyar villamosenergia-rendszer főbb kihívásai közül az egyik az, hogy nagyon sok erőt tettünk a napelemes kapacitás kiépítésére,

de ezek főleg akkor termelnek, amikor nincs rá szükség, és amikor szükség lenne rá, akkor nincs más rendelkezésre álló forrás.

Volt tehát egy erős túlépítés, de nem volt mögötte az a gondolat, intézkedés, például a tárolókapacitás kiépítése, amire szükség lett volna. Nagyon egyoldalú tehát a hazai forrásoldal fejlesztése; ez a magyar villamosenergia-rendszer egyik "kryptonitja" - mondta.

A nagykereskedelmi villamosenergia-árak jelzik, hogy ez így nem volt jó üzlet; gyakorlatilag a magyar GDP exportálása zajlik - utalt a korábbi előadásokra Batta. Ezt a terhet valakinek viselnie kell: ezt elsősorban a nagyfogyasztók viselik Magyarországon. A regionálisan alacsony kereslet tavasszal jelentős mértékű napenergia termeléssel párosult (és ezt kezelni tudó flexibilitás hiányával), így ez a napos órákban negatív árakat eredményezett az egész Core régióban a másnapi piacon. Ezzel szemben nyáron előfordultak olyan időszakok, amikor a hőkupola, illetve az alacsony vízállású folyók felmelegedésének hatására Európa nagy területein szélcsend állt be, és az atomerőművek termelés is leszabályozásra került ami kiugró árakat eredményezett.

A július végi – augusztus eleji hőkupola során több olyan tényező is fellépett az extrém hőmérsékletek miatt, ami soha nem látott helyzetbe sodorta nemcsak a magyar, hanem több más európai ország energiaellátását. Az extrém meleg extrém hűtési igényhez vezetett (háztartások, üzletek, ipar, stb.), miközben a csapadékmentes időszak a Duna vízgyűjtő területén egyebek mellett Paks termelésének leszabályozásához vezetett. Így a kritikus időszakban a magyar ellátás importra hagyatkozott, amit a közel 9000 MW-os napelemes kapacitás sem tudott megakadályozni. A megfelelő, stabilabb energiamix olyan országokat is nettó hozzájárulóvá tett az augusztus eleji kritikus időszakban, mint például Bulgária, amelyet pedig sok tekintetben rendre az EU sereghajtói között emlegettünk korábban. Közben például Németország és Olaszország is nettó importőri pozícióba került Magyarország mellett.

Az energiarendszer olyan, mint egy csapatjáték: együtt kell működni, a cél pedig az, hogy ne veszítsünk

- zárta Batta Gergő az elmúlt időszak energiakríziseinek tanulságait tárgyaló előadását. Az előadása után következő panelbeszélgetés résztvevői ez utóbbi gondolatra rezonálva is igyekeztek az áramhálózat új alapokra helyezésének kérdéseire válaszolni.

Válságokból válságokba bukdácsolunk, ami kezdődött a coviddal, és tart egészen a nyári paksi energiakrízisig, sőt ma is rendkívül alacsony a Duna vízhozama Pakson. Ez nem csak Magyarországot, de például Romániát és Franciaországot is érinti, vagyis a helyzet nagyon igénybe vette a villamosenergia-rendszereket. Mennyire stresszálló a rendszer, meddig mehet el, milyen kihívásokkal hogy fog tudni megküzdeni a rendszer? - indított a beszélgetést moderáló Aszódi Attila, egyetemi tanár, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technikai Intézet.

Ha valamilyen óriási forráshiány van, akkor vagy végig nézem, hogy szétesik a rendszer, vagy elkezdek fogyasztót korlátozni, vagy importot hozunk be, de a rendszerirányító feladata nem az ellátás, hanem a rendszer egyensúlyának működésének fenntartása

- szögezte le Batta Gergő. A rezsicsökkentésre kitérve úgy fogalmazott, a hasonló keresztfinanszírozások már velünk vannak 100 éve, mert ezzel lehet eladni a zord valóságot, de ennek a költségei szembejönnek. Ezt a kultúrát is le kellene váltani, a társadalom lelkével is kellene foglalkozni; ez mindenhol megvan, ez sok mindennek a rákfenéje - mondta. Vannak olyan országok, ahol az út és a csatornafedél egy szintben van; akadnak dolgok, amelyek külföldön működnek, itthon nem - fűzte hozzá sommásan.

A rendszer akkor is működött volna, ha kikapcsolásokkal is járt volna. A kulcskérdés inkább az, hogy hogy lehet minden szereplőt együttműködésre bírni. Úgy, hogy minden szereplőnek megfelelő árjelzést kell kapnia

- válaszolta meg saját kérdését Králik Gábor, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal energetikáért felelős elnökhelyettese. Ez a lakosságra is vonatkozik, a probléma kisebb lett volna, ha mindenki megkapja az adekvát árjelzést - utalt a rezsicsökkentésre. Szerinte a lakosság egy része ugyan biztosan részt vett az önkorlátozásban, de azért is volt olyan drága a probléma megoldása,

mert a valós költség töredékét fizette a lakosság az áramért, miközben ezt a különbözetet valakinek ki kellett fizetnie.

Ha ebben nem lépünk, a stabilitást is veszélyeztetjük - tette hozzá. Azonban a rezsipolitika szociálpolitikai kérdés is; a dinamikus árazásnak nem lehet egy az egyben kitenni a lakosságot, de fel lehet olyan terméket építeni, ami ezt szimulálja és ösztönzi a lakosságot - mondta.

Katona Ádám, az E.ON Hungária Zrt. hálózatokért felelős vezérigazgató-helyettese szerint kulcskérdés, hogy hogy lehetne jobban a piaci logikát beengedni a rendszerbe.

Nagyon olcsó a kapacitás, ezért úgy is bánunk vele, pazarló és egyszerre szűkös is a rendszer, a kapacitások; közben sokszor épp oda nem jut, ahol nagyon kéne. Ha a piac elkezdi vezérelni, akkor automatikusan helyreállnak ezek a dolgok, hiszen ez mindenkinek az érdekében áll majd. Az energiakrízis rámutatott, hogy ebben nagyon komoly potenciál van. Nem kell adottságnak venni a fogyasztást, hanem nagymértékben be lehet avatkozni, viszonylag olcsón, amihez nem kell beruházni

- mondta Katona Ádám.

Ezen a konferencián végre arról beszélünk, hogy a negatív ár probléma is, melynek kezeléséhez az ösztönzőket, a támogatási rendszert is át kell alakítani

- mondta Králik Gábort, a KÁT-MeTáR rendszert konkrétan megnevezve.

A rendszert rövid távon nem lehet megváltoztatni, jogszabályokat tudunk hozni, hogy innen elveszünk, máshová odatesszük. Ha tudatosan készülünk és együtt teszünk valamit, akkor lehet érdemi eredményt elérni, de befogadókészség is kell az edukációhoz, a jutalmazás-büntetés pedig nem feltétlen megkerülhető - mondta Batta Gergő.

Ne nézzük le az embereket; ha érdekeltek lesznek, ha be lesz vezetve a díj, az emberek meg fogják nézni az árakat

- vélte Králik Gábor.

Az ipari nagyfogyasztók esetében az ár önmagában is edukációs faktor. Bődületes kapacitások épültek, sok pénzt elköltöttünk feleslegesen, de nem tudjuk könnyíteni a tarifaközösség életét

- mondta Katona Ádám. A rendszertervezés problémáiról szólva elmondta, azért nehéz a hálózatot jól megépíteni, mert miközben 10 éves tervekben gondolkodunk, nem tudjuk, mi lesz 10 év múlva a realitás.

Menet közben változnak a lehetőségek, menet közben cseréljük a kereket

- fogalmazott.

Mi jöhet a napelemes boom után? - kérdezte Aszódi Attila, aki szerint Paks II.-re szükség van, és meg is fog épülni, mert óriási hiba és hátrány lenne, ha nem épülne meg.

Jó lenne, ha nem egy új boom lenne, hanem stratégiai történetben, portfólióban gondolkodva egy olyan mixet alakítanánk ki, amelyben vannak alaperőművek

- mondta Katona Ádám, aki egyetértett Paks II. szükségességével. Ne a támogatások miatt nyomjuk tövig a gázt, ne menjünk el a falig - tette hozzá.

Králik Gábor szerint elsősorban kolokálni kell, ezen az adminisztratív szabályok enyhítésével lehet segíteni. A kihasználatlan hálózatot nem bírjuk el - tette hozzá.

Az ilyen rendszerekben mindig az a kérdés, probléma, hogy hosszú távú döntéseket kell hozni a jövő ismerete nélkül. Nehéz megjósolni, hogy fog kinézni 20 év múlva, de a hálózatfejlesztésbe be kell ruházni, már csak Magyarország földrajzi helyzete miatt is. Jelen állás szerint nukleáris és gázos kapacitást racionálisan kellene építeni, de ki tudja, hogy a jövőben költségek tekintetében ez hogy fog kinézni

- válaszolta Batta Gergő.

Címlapkép forrása: Portfolio