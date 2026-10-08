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MKIK: nehezen lenne fenntartható a régi kata visszavezetése
Gazdaság

MKIK: nehezen lenne fenntartható a régi kata visszavezetése

MTI
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Kompromisszumos megoldásnak nevezte a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) a kisadózó egyéni vállalkozók tételes adója (kata) átalakításának tervezetét, az ugyanis szélesebb kör számára teszi elérhetővé az egyszerű adózást és nagyobb jövedelemhez nagyobb közteherviselést kapcsol - közölte az MKIK csütörtökön az MTI-vel.

A szervezet a javaslat fontos elemének tartja, hogy a katás kisvállalkozók újra számlázhatnak vállalkozásoknak és más szervezeteknek. Sok kisvállalkozó a 2022 előtti kedvező katát várta vissza, ezért számukra a magasabb közteher csalódás lehet.

A korábbi rendszer változatlan visszaállítása viszont költségvetési szempontból nehezen lenne fenntartható, így a mostani tervezet kompromisszum - írta az MKIK.

Arra is kitért, hogy a vállalkozások közötti számlázás után fizetendő 15 százalékos többletteher nem növeli a társadalombiztosítási-ellátási alapot. Ezért az MKIK a társadalmi egyeztetésen azt javasolja, hogy a többletadó meghatározott része növelje a katás vállalkozó társadalombiztosítási-ellátási alapját.

A vagyonadóról azt írták, hogy célszerű világosan szétválasztani a fogyasztási és pénzügyi célú magánvagyont a gazdaságban működő vállalkozói tőkétől. Ha a társasági részesedéseket évente vagyonadó terheli, az likviditási gondot okozhat, valamint forrást vonhat el a beruházásoktól és a munkahelyteremtéstől.

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