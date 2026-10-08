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Nagy bejelentésekre készül Magyar Péter és Vitézy Dávid
Gazdaság

Nagy bejelentésekre készül Magyar Péter és Vitézy Dávid

Portfolio
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Kormányzati sajtótájékoztatót tart pénteken Magyar Péter miniszterelnök és Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A délelőtti eseményre a sajtó képviselőit a Miniszterelnökség épületébe várják, a Portfolio a sajtótájékoztatóról élőben tudósít.

A tájékoztató

11 órakor kezdődik,

a témáit nem közölték, de szó jó eséllyel központi téma lesz az autópályakoncesszió, és több téma is terítékre kerülhet az alábbiak közül.

A Mészáros Lőrinc és Szíj László nevével fémjelzett konzorcium elfogadja a kormány döntését, és kész megszüntetni a 23 ezer milliárd forint értékű autópálya-koncessziós szerződést – számolt be a fejleményekről Magyar Péter miniszterelnök a Facebook-bejegyzésében szerdán.

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A következő hetekben

súlyos jogi következményekkel járó bejelentések várhatók a korábbi kormányzathoz kötődő nagyvállalkozók közbeszerzési visszaéléseiről

- mondta Vitézy Dávid beruházási és közlekedési miniszter a 24.hu Della című podcastjében. Eközben az állam megkezdi saját építőipari kapacitásainak bővítését, a 2027-es költségvetés tervezetében pedig százmilliárdos nagyságrendű uniós források beérkezésével és jelentős közlekedésfejlesztési beruházásokkal számol a szaktárca.

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Meg kell tisztulnia a vasúti piacnak, jelentős szereplők közbeszerzési indulása napokon belül megkérdőjeleződhet

- mondta csütörtökön Vitézy. A következő években több ezer milliárd forintnyi fejlesztési forrás érkezik a magyar vasúthoz, Vitézy Dávid azonban arra figyelmeztette a szakmát, hogy ez nemcsak lehetőség, hanem komoly felelősség is: most kell bebizonyítania az ágazatnak, hogy ha rendelkezésre áll a pénz, abból valóban korszerű és hatékony vasutat tud építeni. A közlekedési és beruházási miniszter a Magyar Vasút 2026 Konferencia megnyitóján arról is beszélt, hogy a vasútépítési piac jelenlegi szerkezete nem fenntartható, egyes meghatározó szereplők olyan súlyos visszaéléseket követhettek el, amelyek miatt közbeszerzési részvételük is megkérdőjeleződhet.

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Mintegy 105 milliárd forintot takarít meg az állam az M6-os autópálya Érditető és Dunaújváros közötti szakaszának üzemeltetésén azzal, hogy a korábbi tervekben szereplő összeg töredékéért, 11 évvel meghosszabbította a megállapodást az eddigi koncessziós partnerével. A megállapodás részleteiről Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter számolt be Facebook-bejegyzésében.

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Nagy valószínűséggel szó lesz a budapesti parkolási bevételekről is, amelyek a kerületektől a fővároshoz kerülhetnek.

A múlt héten derült ki, hgy jelentősen átalakul a Budapesti Közlekedési Központ tulajdonosi szerkezete: a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa (FKT) azt javasolja a kormánynak és a Fővárosi Önkormányzatnak, hogy az Országos Közlekedési Központ tőkeemeléssel szerezzen 50 százalékos tulajdonrészt a BKK-ban. A társaság BKK Budapesti Várostérségi Közlekedési Központ Zrt. néven működne tovább.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bruzák Noémi

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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