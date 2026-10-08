Nagyon leromlott a levegő minősége városainkban, több helyen már egészségtelen a szálló por mennyisége
A levegőhigiénés index négy kategóriát tartalmaz: elfogadható, kifogásolt, egészségtelen és veszélyes.
A csütörtökön közölt adatok szerint
egészségtelen Szombathely, Mosonmagyaróvár, Dorog, Vác, Salgótarján, Eger és Nyíregyháza levegőjének minősége.
Szentgotthárd, Sarród, Ajka, Kaposvár, Pécs, Székesfehérvár, Dunaújváros, Százhalombatta, Tököl, Budapest, Esztergom, Kecskemét, Szeged, Békéscsaba, Debrecen, Oszlár, Hernádszurdok, valamint a Sajó völgyében Miskolc, Sajószentpéter, Kazincbarcika és Putnok levegőjének minősége kifogásolt, a többi mérőállomás elfogadható értéket rögzített.
A HungaroMet Zrt. előrejelzése szerint csütörtökön a nagy területen megélénkülő déli szélnek köszönhetően a levegőminőség már kedvezően alakul.
Megint ráharaptak a tízéves magyar kötvényekre a befektetők
Sikeres aukción van túl az ÁKK.
Megjelent a bicskei gyermekotthonról szóló kormányzati jelentés
A kormány Gyermekvédelmi Jóvátételi Alapot hozott létre.
Különleges segítség érkezik Ukrajnába: nem rakétákat kapnak, mégis ez mentheti meg a légvédelmet
A lőszerkérdés ettől még lóg a levegőben.
A lassú szabályozás versenyképességi hátrányt okozhaz az energiapiacon
Ez a hazai energetikai beruházásokra nézve is probléma.
Teljes reformra készül a kormány a hulladékgazdálkodásban
Gajdos László jelentette be.
Itt a rideg valóság a többszáz milliárdos fővárosi irodabizniszekről: elmaradhattak fontos számítások
Az MNV nem készített megtérülési számítást az ügyletekről.
Két út áll a régiónk előtt Bacsa György szerint: a felemelkedés vagy a lassú lecsúszás a perifériára
A Mol stratégiai vezetője szerint Közép-Kelet-Európa válaszúthoz érkezett, kifulladt a régió eddigi növekedési modellje.
FDI és beruházási tanácsadási üzletágat indít az RSM Hungary
FDI és beruházási tanácsadási üzletággal bővíti szolgáltatásait az RSM Hungary. Az RSM új FDI szakértői csapata a Magyarországon beruházást tervező külföldi vállalatokat, valamint a fe
Furcsa hiba a Revolutnál: magyarok ezrei kaphatták vissza a vásárlásaik árát
Csütörtök reggel magyar Revolut-ügyfelek tömegesen tapasztalták, hogy korábbi kártyás vásárlásaik összege visszakerült a számlájukra. A jelenség több, egymástól független kereskedőné
A Ratkó-korszak ma is alakítja Magyarország demográfiai helyét
Harminc éve még több mint öt munkaképes korú jutott egy időskorúra a BB tengely országaiban, ma már alig három. A régió minden országa idősödik, de... The post A Ratkó-korszak ma is alakí
Meglepően erős ipar, lassuló kiskereskedelem augusztusban
A vártnál jóval erősebben teljesített augusztusban a magyar ipar: a termelés éves alapon 8,7, júliushoz képest 1,0 százalékkal nőtt. A kiskereskedelem ezzel szemben veszített lendületéből.
Magyarországon sokan házasodnak - de a válási rangsorban is elöl vagyunk
Több válás, mint esküvő? Észtországban 1995-ben száz új házasságra 106 válás jutott - de nem azért, mert hirtelen összeomlottak volna a párkapcsolatok. Egy törvénymódosítás szabadítot
Generációk a munkahelyen- Különbségekből versenyelőny?
A munkahelyen fiatalabb és idősebb kollégák: nap mint nap több generáció között keressük a közös hangot. Sokan jól ismerhetitek azt a helyzetet, amikor ugyanarról beszéltek, mégis egészen
Főállás mellett a maratoni élvonalban
A munkahelyi feladatok mellett egy maratonra felkészülni is komoly vállalás - Szabó Nóra mindezt Európa-bajnoki 4. helyezettként, nemzetközi célokkal teszi. Hogyan fér meg egymás mellett a fő
Magyarországnak nagyon fájhat az új energiaválság, a rezsicsökkentés extra terhet jelent
Európa nem fog kifogyni a gázból és a dízelből, de az új energiaválság már most komoly árat követel. Magyarország a nagy energiaimportőrök között különösen kitett... The post Magyarorsz
Van közös nevező az állatvédőkkel? A szigorításból is lehet biznisz
Az új szabályozás még szigorúbb lesz?
Megremegett az OTP-sztori: 3 jel döntheti el a folytatást
Mindenkit a magyar bank részvényei érdekelnek: mi jöhet most?
Már látszik, hogy szigorú lesz a vagyonadó, megkerülni sem lesz egyszerű
Sokaknak fájni fog az új intézkedés.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!