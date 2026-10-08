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Gazdaság

Nagyon leromlott a levegő minősége városainkban, több helyen már egészségtelen a szálló por mennyisége

MTI
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Több városban is egészségtelen a levegő minősége a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) csütörtökön közzétett, az előző napi méréseket ismertető térképe szerint.

A levegőhigiénés index négy kategóriát tartalmaz: elfogadható, kifogásolt, egészségtelen és veszélyes.

A csütörtökön közölt adatok szerint

egészségtelen Szombathely, Mosonmagyaróvár, Dorog, Vác, Salgótarján, Eger és Nyíregyháza levegőjének minősége.

Szentgotthárd, Sarród, Ajka, Kaposvár, Pécs, Székesfehérvár, Dunaújváros, Százhalombatta, Tököl, Budapest, Esztergom, Kecskemét, Szeged, Békéscsaba, Debrecen, Oszlár, Hernádszurdok, valamint a Sajó völgyében Miskolc, Sajószentpéter, Kazincbarcika és Putnok levegőjének minősége kifogásolt, a többi mérőállomás elfogadható értéket rögzített.

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A HungaroMet Zrt. előrejelzése szerint csütörtökön a nagy területen megélénkülő déli szélnek köszönhetően a levegőminőség már kedvezően alakul.

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