Naperőmű, akkumulátor, szélkerék: így lehet hitelképes egy energiaberuházás

Az UniCredit az elmúlt években mintegy egy gigawattnyi naperőművi kapacitás megvalósulásához járult hozzá, ügyfeleivel együttműködve pedig körülbelül 600 megawattórányi, már működő tárolókapacitás létrehozásában is részt vett – ismertette előadásában Üveges Szabolcs. Elmondása szerint a bank részesedése az ipari méretű naperőművek piacán hozzávetőleg 20 százalék.

A következő időszakban egyszerre lesz szükség új erőművekre, tárolókra és hálózatfejlesztésekre, miközben a meglévő infrastruktúrát is hatékonyabban kell kihasználni

- emelte ki.

A szakember szerint a finanszírozás alapjai közben változatlanok: a bankoknak jól tervezhető pénzáramokra van szükségük. Bővült viszont azoknak a technológiáknak és szerződéses megoldásoknak a köre, amelyek ezt biztosíthatják.

Üveges Szabolcs felidézte, hogy a 2010-es évek második felében a naperőművek felfutását a csökkenő technológiai költségek mellett a kötelező átvételi rendszer, a KÁT kiszámíthatósága segítette. A hosszú távra tervezhető bevétel jelentős magántőkét és bankhitelt tudott megmozgatni.

A rendszer átfogó felülvizsgálatának lehetősége ugyanakkor bizonytalanságot jelent a piaci szereplőknek. A szakember szerint a mögöttes probléma érthető: negatív áramárak mellett a KÁT-os erőművek nem érdekeltek a termelésük visszafogásában. Ezek a beruházások azonban hosszú távú szabályozási feltételekre épülő befektetői és hitelezői döntések alapján valósultak meg.

Ezért a bevételeket érdemben érintő változtatásokat az érintettek bevonásával, a meglévő finanszírozási megállapodásokra gyakorolt hatások figyelembevételével érdemes megvizsgálni

– hangsúlyozta.

Az is számít, mikor termel az erőmű. A KÁT után a METÁR-aukciók is új beruházásokat indítottak el, majd egyre nagyobb szerepet kapott a villamos energia piaci értékesítése. Ezeknél a projekteknél a megtermelt áram mennyisége mellett az értékesítés időpontja és az akkor elérhető ár is meghatározó.

A banknak ezért a projekt termelési profiljához tartozó bevételt és annak stabilitását kell vizsgálnia. A tisztán piaci bevételekre épülő beruházások jellemzően kisebb hitelt bírnak el, de megfelelő saját tőkével, erős tulajdonosi háttérrel, óvatos árfeltételezésekkel és jól kialakított értékesítési szerződésekkel finanszírozhatóvá válhatnak.

Ebben fontos szerepük lehet a hosszú távú villamosenergia-vásárlási szerződéseknek, a PPA-knak



- emelte ki.

Ezek mérsékelhetik a piaci kitettséget és kiszámíthatóbbá tehetik a bevételeket, így több hitel bevonását is lehetővé tehetik. Üveges Szabolcs szerint a hazai piacnak több, kellően hosszú futamidejű, banki szempontból is megfelelő PPA-ra lenne szüksége. A konstrukció a vásárlónak tervezhetőbb energiaköltséget, a termelőnek stabilabb bevételt adhat.

A tároló új bevételt hozhat, de összetettebbé teszi a projektet. Az akkumulátoros tárolók lehetővé teszik, hogy a nappal megtermelt áram egy részét később, magasabb árú időszakban értékesítsék. Emellett olyan piaci és rendszerszintű szolgáltatásokból is származhat bevételük, amelyeket egy naperőmű önmagában nem tud nyújtani.

Finanszírozói szemmel ez összetettebb üzleti modellt jelent, amelynél nehezebb hosszú távra előre jelezni a pénzáramokat. Emiatt több saját tőkére és rövidebb hitelfutamidőre is szükség lehet. A banki finanszírozást segítheti, ha a bevétel legalább egy részét szerződéssel rögzítik: például a tároló kapacitását lekötő megállapodással vagy minimumbevételt biztosító konstrukcióval.

A szakember szerint így kialakítható egy kiszámítható bevételi alap, miközben a beruházó a kedvező piaci helyzetekből származó többletbevétel lehetőségét is megtarthatja.

Nap, szél és akkumulátor ugyanazon a csatlakozási ponton. A szélenergia előtt megnyíló fejlesztési lehetőségek újabb beruházásokat készíthetnek elő, ezekhez azonban többéves fejlesztési munka szükséges. Üveges Szabolcs az új projektek legkorábbi hálózati csatlakozását 2030-ra tette. A fejlesztési időszakot elsősorban tulajdonosi és fejlesztői tőkéből kell finanszírozni; a hosszú lejáratú projektfinanszírozás akkor válhat reálissá, amikor a műszaki, engedélyezési, szerződéses és bevételi háttér már kellően megalapozott.

Különösen érdekes lehetőségnek nevezte a meglévő naperőművek kiegészítését tárolóval és szélerőművel. Az UniCredit az ügyfeleivel már ilyen megoldásokat is vizsgál. Az eltérő technológiák összekapcsolása javíthatja a szűkös hálózati csatlakozási kapacitás kihasználását, többféle bevételi forrást teremthet, és kiegyensúlyozottabbá teheti a projekt pénzáramait.

A megvalósításhoz ugyanakkor a szélerőmű önálló engedélyezésére is szükség van, és az önkormányzati, illetve társadalmi támogatottság szintén döntő lehet. A bank számára azt kell megvizsgálni, hogy a többlettermelés, az elérhető értékesítési árak és a stabilabb bevételek mekkora további hitelt tesznek lehetővé.

A hálózatfejlesztések kapcsán Üveges Szabolcs az uniós források és a hosszú lejáratú finanszírozás jelentőségét emelte ki.

Úgy vélte, az állami és uniós eszközöknek egyre inkább a magántőke bevonását kell segíteniük. Támogatásra ott lehet szükség, ahol a beruházás másként nem valósulna meg, garanciára ott, ahol egy meghatározott kockázat átvállalásával több bankhitelt lehet bevonni, hosszabb futamidejű forrásra pedig ott, ahol a finanszírozás időtávja jelenti a korlátot.

Címlapkép forrása: Portfolio