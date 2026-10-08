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Optimisták Európa legerősebb országában: mégsem üt akkorát a közel-keleti háború
Gazdaság

Optimisták Európa legerősebb országában: mégsem üt akkorát a közel-keleti háború

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A német kormány felfelé módosította az idei és a jövő évi gazdasági növekedésre vonatkozó előrejelzését, mivel az iráni háború a korábban vártnál kevésbé fogta vissza a gazdaságot.

A gazdasági minisztérium csütörtöki közlése szerint

2026-ra 1,3, míg 2027-re 1,1 százalékos GDP-növekedéssel számolnak.

Ez érdemi emelés az áprilisi prognózishoz képest, amely még mindössze 0,5, illetve 0,9 százalékos bővülést vetített előre. Az új kormányzati előrejelzés összhangban van a vezető német gazdaságkutató intézetek várakozásaival. 2028-ra a kabinet 0,6 százalékos növekedést vár.

A javuló kilátások különösen fontosak Friedrich Merz kancellár számára, miután a gyenge gazdasági teljesítmény a szeptemberi tartományi választásokon a szélsőjobboldal és a szélsőbaloldal jelentős megerősödéséhez vezetett.

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A fellendülés elsősorban a kormány hitelből finanszírozott infrastrukturális beruházásainak és a haderő megerősítésének köszönhető. Az export szintén a növekedés egyik fő hajtóereje, a kormány idénre 3,7 százalékos kivitel-bővülést vár, amely 2027-ben 2,1, 2028-ban pedig 1,1 százalékra lassulhat.

A közel-keleti háború hatásait a fogyasztók leginkább az infláció alakulásán keresztül érzékelik. A kormány 2026-ra 2,7, 2027-re 3,0 százalékos pénzromlást prognosztizál, ami 2028-ra 2,2 százalékra mérséklődhet.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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