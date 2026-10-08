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Parlamenti bizottság tárgyalt a Baka András által visszaküldött törvénymódosításról
Gazdaság

Parlamenti bizottság tárgyalt a Baka András által visszaküldött törvénymódosításról

MTI
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Az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló törvények parlament által elfogadott, de a köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött módosításához benyújtott bizottsági indítványokról tárgyalt az Országgyűlés törvényalkotási bizottsága csütörtökön.

Baka András szeptember 30-án küldte vissza az Országgyűlésnek megfontolásra az egészségügyről és az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló törvénymódosítást. Az államfő közölte: kifejezetten egyetért a törvény elsődleges céljával, az egészségügyben működő szakmai kamarák szakmai önkormányzatiságának helyreállításával és megerősítésével. Ugyanakkor ezzel a céllal éppen ellentétesnek találja, hogy a törvény két ciklusra korlátozta a Magyar Orvosi Kamara (MOK) vezető tisztségviselőinek mandátumát.

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Rák Richárd, a bizottság tiszás elnöke, hangsúlyozottan saját észrevételeit kifejtve,

  • a kamarai vezetés rendszeres megújulását,
  • a tagság szélesebb körű részvételét és
  • a tisztséget viselő személyek összeférhetetlenségi eseteinek megelőzését

nevezte a törvény céljának.

Közölte: az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló törvény hatályos, módosítással nem érintett rendelkezései is tartalmaznak a kamarai testületek, ideértve a tisztségviselők és nem tisztségviselők megválasztására vonatkozó rendelkezéseket.

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Nem a módosítást tartalmazó törvényjavaslattal szabályoznák a tisztségviselőválasztás kereteit,

az csak a már meglévő kritériumokon változtatna, nem érintve a szervezeti önszabályozás egyéb lehetőségeit - tette hozzá.

A politikus érvként hozta fel, hogy a szakmai kamarák - köztestületi működésükből fakadóan - az állam által törvényben meghatározott közfeladatokat is ellátnak. A köztestületi jellegnél fogva meglévő önkormányzatiság és önszabályozás lehetőségeinek biztosítása mellett az állam - jogalkotóként - meghatározhatja a részvételiségre vonatkozó keretrendszert, szerepet vállalva a szabályozási felelősségből fakadó feladatokban - mondta Rák Richárd.

A legfontosabb keretszabályok törvényi szintű rendezése garanciális minimumszabályként is értelmezhető - közölte a képviselő. Hangsúlyozta: a szabályozás nem borítja fel az állami keretszabályozás és a kamarai autonómia közötti egyensúlyt. A napirendi ponthoz a bizottság más tagja nem szólt hozzá.

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