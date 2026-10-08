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Szociális dolgozók: hiába ígért 25%-os béremelést a Tisza, nincs előrelépés
Gazdaság

Szociális dolgozók: hiába ígért 25%-os béremelést a Tisza, nincs előrelépés

MTI
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Nem történt előrelépés a szociális szektor béremelésének ütemezése ügyében a Szociális Ágazati Érdekegyeztető Fórum (SZÁÉF) csütörtöki budapesti ülésén - közölték az ágazati dolgozókat képviselő szakszervezetek az MTI-vel.

A szakszervezetek képviselői felidézték, a Tisza Párt és a jelenlegi miniszterelnök is

arra tett ígéretet a választásokon, hogy egy azonnali 25 százalékos béremelést hajtanak végre

az ágazatban, majd a kormányfő úgy nyilatkozott, hogy a béremelést két részletben fogják megvalósítani. Ennek ütemezéséről azonban a szociális tárca képviselői nem tudtak nyilatkozni.

Szűcs Viktória, a SZÁÉF munkavállalói oldalának ügyvivője azt mondta az MTI érdeklődésére, hogy már nemcsak türelmetlenek, hanem ott tartanak, hogy kiürül az ágazat, így az állampolgárok nem fognak hozzájutni az alapvető humán szolgáltatásokhoz.

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Köves Ferenc, a Szociális Ágazatban Dolgozók Szakszervezetének (SZÁD) elnöke úgy vélekedett, hogy a béremeléshez csupán egy politikai döntés szükséges, mert a költségvetés negyedik negyedévi összegének csupán egy százalékát tenné ki a mintegy 90 ezer dolgozó 25 százalékos fizetésemelése.

Boros Péterné, a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének (MKKSZ) elnöke pozitívumként értékelte, hogy az érdekképviseletek és a kormányzat képviselői egyetértettek abban, hogy

2030-ra a szociális ágazatban dolgozók bérének fel kellene zárkóznia az oktatásban és az egészségügyben fizetett bérekhez.

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