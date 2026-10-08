Szociális dolgozók: hiába ígért 25%-os béremelést a Tisza, nincs előrelépés

A szakszervezetek képviselői felidézték, a Tisza Párt és a jelenlegi miniszterelnök is
arra tett ígéretet a választásokon, hogy egy azonnali 25 százalékos béremelést hajtanak végre
az ágazatban, majd a kormányfő úgy nyilatkozott, hogy a béremelést két részletben fogják megvalósítani. Ennek ütemezéséről azonban a szociális tárca képviselői nem tudtak nyilatkozni.
Szűcs Viktória, a SZÁÉF munkavállalói oldalának ügyvivője azt mondta az MTI érdeklődésére, hogy már nemcsak türelmetlenek, hanem ott tartanak, hogy kiürül az ágazat, így az állampolgárok nem fognak hozzájutni az alapvető humán szolgáltatásokhoz.
Köves Ferenc, a Szociális Ágazatban Dolgozók Szakszervezetének (SZÁD) elnöke úgy vélekedett, hogy a béremeléshez csupán egy politikai döntés szükséges, mert a költségvetés negyedik negyedévi összegének csupán egy százalékát tenné ki a mintegy 90 ezer dolgozó 25 százalékos fizetésemelése.
Boros Péterné, a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének (MKKSZ) elnöke pozitívumként értékelte, hogy az érdekképviseletek és a kormányzat képviselői egyetértettek abban, hogy
2030-ra a szociális ágazatban dolgozók bérének fel kellene zárkóznia az oktatásban és az egészségügyben fizetett bérekhez.
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