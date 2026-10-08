Teljes reformra készül a kormány a hulladékgazdálkodásban

Magyarország hulladékgazdálkodása a koncessziós rendszerrel együtt teljes felülvizsgálatra szorul - mondta a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének csütörtöki rendezvényén, a Hungexpo Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központban az élő környezetért felelős miniszter.

Kijelentette, fel kell számolni a múlt környezetvédelmi adósságát. Gajdos László szerint

Magyarország lemaradása jelentős a körforgásos gazdaságban, és nem pusztán egy szerződés vagy intézmény szorul változtatásra, hanem minden, ami nem működik elég jól.

Több hulladékudvarra, hatékonyabb hulladékkezelésre, korszerűbb technológiákra, hasznosítható anyagú termékekre lenne szükség, a lakossági szelektív gyűjtést pedig egyszerűsíteni kell. A környezetvédelmi problémák jelentős része megoldásra váró mérnöki feladat, amit a tudás és az innováció oldhat meg - tette hozzá.

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