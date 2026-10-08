Tisza-kormány: Ismét maratoni ülést tartottak a miniszterek, terítéken a 2027-es költségvetés is

Egyelőre nem tudni, mikor jelenti be friss döntéseit a Tisza-kormány, a korábbi tapasztalatok alapján az sem lenne meglepő, ha a következő napokban kormányszóvivői tájékoztatót tartanának, melyen a szerdai kormányülés kiemelt témái kerülnének szóba.

Gazdaságilag a legfontosabb téma talán a 2027-es költségvetés benyújtása, melyet októberre ígért a Pénzügyminisztérium. Egyelőre viszonylag keveset tudni a jövő évi tervekről, Kármán András pénzügyminiszter tegnap a Portfolio konferenciáján annyit árult el, hogy 2,4%-os GDP-növekedéssel terveznek. Sokkal nagyobb figyelem övezi azonban a költségvetési hiányra vonatkozó kormányzati terveket, melyekre a befektetők is kiemelten figyelnek. Ráadásul a 2027-es büdzsével

egyidőben kerülhet nyilvánosságra a következő évekre vonatkozó makrogazdasági és költségvetési terv is.

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