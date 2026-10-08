Tisza-kormány: új részletek derültek ki a vagyonadóról, intézkedések születtek a gyermekvédelem ügyében is

Megegyezett a magyar állam a milliós büntetésekkel sújtott képviselőkkel - Már a bírósági ügyet is lezárták
Békés megegyezéssel zárultak azok a nemzetközi perek, amelyeket korábbi tiszteletdíj-megvonások miatt indítottak magyar országgyűlési képviselők a magyar állam ellen. Az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) jóváhagyta a felek közötti egyezséget, így a további perköltségek elkerülése érdekében Magyarország visszafizeti a levont összegeket az érintett politikusoknak – derült ki Forsthoffer Ágnes házelnök Facebook-bejegyzéséből.
Bicskei jelentés: a rendszer nem a gyerekeket védte, hanem önmagát
A bicskei Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon és Általános Iskolában történt bántalmazások arra mutatnak rá, hogy a gyermekvédelmi rendszer sokszor nem a gyereket védte, hanem saját működését, illetve megfelelő működésének látszatát - derül ki a gyermekotthonban 2005 és 2025 között történt jogsértések kivizsgálásáról szóló, csütörtökön közzétett jelentésből. A kormany.hu oldalon elérhető, több mint 100 oldalas jelentés vizsgálja a gyermekotthonban történt szexuális visszaélések hátterét és az intézményi mulasztásokat, valamint feltárja, hogyan maradhattak figyelmen kívül a gyermekek jelzései, milyen felelősség terheli az érintetteket, és hogyan akadályozható meg hasonló esetek megismétlődése.
A dokumentumban rámutatnak arra, hogy azért nem lehetett korábban eljárás alá vonni az igazgatót, mert a gyermekek nehezen szólaltak meg, illetve elbizonytalanodtak, visszavonták nyilatkozataikat az abúzusok miatti szégyenérzet, bűntudat és önvád miatt, az intézmény pedig nem is kísérelt meg erőfeszítéseket tenni az esetek kivizsgálására. A gyerekek jelzéseit magatartási problémaként, figyelemkeresésként, személyes konfliktusként, hitelességi kérdésként vagy büntetőjogi bizonyítási problémaként kezelték, a kérdés így nem az lett, hogy veszélyben van-e a gyerek, hanem az, hogy hihető-e, amit mond - állapították meg. (MTI)
Bejelentette Orbán Anita: tárgyalt török partnerével, szorosabbra fűzik a kapcsolatokat több területen is
Megtartották a kormányalakítás óta az első magyar–török külügyminiszteri találkozót Ankarában, amelynek középpontjában a két ország közötti koordináció szorosabbra fűzése, valamint a védelmi és gazdasági kapcsolatok fejlesztése állt. A megbeszélés részleteiről és a partnerség legfontosabb mérföldköveiről Orbán Anita miniszterelnök-helyettes, külügyminiszter számolt be Facebook-bejegyzésében.
Három rendőrt közokirat-hamisítással gyanúsítanak az aranykonvojügyben
Eddig öt embert hallgattak ki az úgynevezett aranykonvojügyben gyanúsítottként, akik között a Terrorelhárítási Központ főigazgatóján és az Alkotmányvédelmi Hivatal egyik vezetőjén kívül három rendőr van - erősítette meg a Központi Nyomozó Főügyészség csütörtökön az MTI-nek. A három rendőrt hivatalos személy által elkövetett közokirat-hamisítás bűntettével gyanúsítják.
Nagy bejelentésekre készül Magyar Péter és Vitézy Dávid
Kormányzati sajtótájékoztatót tart pénteken Magyar Péter miniszterelnök és Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A délelőtti eseményre a sajtó képviselőit a Miniszterelnökség épületébe várják, a Portfolio a sajtótájékoztatóról élőben tudósít.
NMHH: új ügyrend alapján működik a megújult médiatanács
Új ügyrend alapján működik a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa; a megújult összetételű testület első ülésén határozatokat fogadott el és bírságokat is kiszabott - közölte az NMHH Kommunikációs Igazgatósága csütörtökön az MTI-vel. A közlemény szerint az egyelőre az elnökből (Polyák Gábor) és három tagból (Bencsik Márta, Bodrogi Bea, Nagy Krisztina) álló, szeptember 23-i hatállyal megválasztott médiatanács keddi ülésén elfogadott új ügyrend az átlátható és pártatlan munkavégzést garantálja. Azt írták, a működés alapdokumentumában a korábbiaknál részletesebb szabályok biztosítják a testület döntéseinek jogszerűségét, átláthatóságát és pártatlanságát, valamint rögzítik, hogy "a tagok eltérő szakmai háttere a testület erőforrása".
Elutasította a bíróság Bús Balázs szabadlábra helyezési kérelmét
Elutasította a Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírája Bús Balázs, a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) volt alelnökének szabadlábra helyezési és enyhébb kényszerintézkedés iránti kérelmét, így továbbra is letartóztatásban marad - tájékoztatta a Kecskeméti Törvényszék sajtószóvivője csütörtökön az MTI-t.
Magyar Péter kiakadt az ügyészségre: botrányos, hogy csak a "kisrendőröket" hallgatták ki az aranykonvojügyben
Magyar Péter miniszterelnök botrányosnak tartja, hogy az ügyészség eddig csak a "kisrendőröket" hallgatta ki és gyanúsította meg az úgynevezett aranykonvojügyben.
Vagyonadó: megjött a legújabb csavar a Tisza-kormánytól
Teljesen új elemmel bővül a magyar adórendszer, a kormány ugyanis vagyonadót vezet be, amely az egymilliárd forint feletti magánvagyont terheli. Kármán András pénzügyminiszter szerint ma a fogyasztás adózik leginkább, a vagyon alig, miközben a vagyoni egyenlőtlenség nálunk a második legnagyobb az EU-ban. A 100 leggazdagabb magyar vagyona tíz év alatt 325 százalékkal nőtt, kétszer olyan gyorsan, mint a háztartások vagyona. Kövesdy Attila államtitkár szerint az adó 15-25 ezer embert érinthet, visszaható hatálya nem lesz, a külföldre költözőkre pedig szigorú szabályok vonatkoznak. Kövesy Attila bemondta azt is, hogy érkezik a személyi jövedelemadózásban az exit tax típusú szabályozás is még. A Portfolio kérdésére az államtitkár részleteket is elárult az exit adóval kapcsolatban.
Megszólalt az IMF Magyarországról: drasztikus adóreformot javasolnak a kormánynak
A Nemzetközi Valutaalap (IMF) szakértői kéthetes budapesti tárgyalássorozatot követően tették közzé előzetes megállapításaikat Magyarország gazdasági helyzetéről. A szervezet szerint az ország gazdaságát egyszerre több tényező szorítja vissza, köztük a gyenge beruházási aktivitás, a bérnövekedés és a termelékenység közötti megnövekedett szakadék, a kedvezőtlen külső környezet, valamint a demográfiai nyomás. A költségvetési hiány idén várhatóan a GDP 7–7,5 százalékát éri el, miközben az államadósság tovább emelkedik. Az IMF álláspontja szerint emiatt átfogó reformcsomagra van szükség, amely a költségvetési kiigazítás mellett a termelékenységet javító szerkezeti átalakításokat is magában foglalja.
Kiderült, mikor dönt az Országgyűlés a 2026-os költségvetés módosításáról
A jövő héten hétfőn, kedden és szerdán, az azt követő héten pedig hétfőn tart plenáris ülést a parlament, amely október 19-én fogadhatja el a 2026-os központi költségvetés módosítását - tájékoztatta Hallerné Nagy Anikó, az Országgyűlés alelnöke a házbizottság csütörtöki ülését követően az MTI-t.
Megkongatták a vészharangot a magyar vállalkozók: komoly bajokat hozhat az új vagyonadó
A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) jelenlegi formájában nem támogatja a közelmúltban társadalmi egyeztetésre bocsátott vagyonadó-tervezetet. Álláspontjuk szerint ugyanis a javaslat veszélyezteti a hazai kis- és középvállalkozások fejlődését, és forrásokat von el a beruházásoktól. Az érdekképviselet ezért a törvényjavaslat átdolgozását, a termelőtőke védelmét, alacsonyabb adókulcsokat és az adó több évre elnyújtott, fokozatos bevezetését kéri a kormánytól.
Államtitkár a Budapest-Belgrádról: vállalható lett végül ez a vonal, de lehet tanulni belőle
Akár már október végén megindulhat a tényleges személyszállítás a Budapest–Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszán – erről Hegyi Zsolt, a MÁV Zrt. vezérigazgatója beszélt a Magyar Vasút 2026 konferencián, aki szerint szinte már csak "dokumentumgyártás" van hátra. Tóth-Maros Dániel, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium helyettes államtitkára személyesen is bejárta a vonalat, és szerinte "nem végeztünk rossz munkát", "de lehet tanulni belőle és lehet ezt ügyesebben, jobban csinálni".
Elárulta Kármán András, mennyibe kerül a Tisza-kormány hatalmas nyugdíjemelése
Az állam 123 milliárd forintot fordít a költségvetésből a nyugdíjrendszer átalakítására, aminek keretében a nyugdíjminimum összege a korábbi 28 500 forintról 120 ezer forintra emelkedik, a kisnyugdíjakat pedig sávosan korrigálják. Az intézkedéscsomag mintegy 700 ezer embert érint, és a nyugdíjak mellett kiterjed az árvaellátásra, a rokkantsági és rehabilitációs ellátásokra, valamint az időskorúak járadékára is. A részletekről Kármán András pénzügyminiszter számolt be Facebook-bejegyzésében.
Megjelent a bicskei gyermekotthonról szóló kormányzati jelentés
Átfogó jelentést készített a Szociális és Családügyi Minisztérium a bicskei Kossuth Zsuzsa Gyermekotthonban történt visszaélésekről. A vizsgálatból kiderül, hogy az eredménytelen jelzések és vizsgálatok ellenére az állami szervek közönye miatt a bántalmazottak évtizedekre valódi védelem nélkül maradtak - írja a kormányzat. A kormány egymilliárd forintos Gyermekvédelmi Jóvátételi Alapot hozott létre.
A jövő héttől a betegek is elmondhatják a véleményüket a magyar egészségügyről
Jövő héten elindul az egységes betegelégedettségi platform, amelyen minden érintett elmondhatja a véleményét – mondta csütörtökön Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter az Egyensúly Intézet Magyarország 2030 – A magyar egészségügy jövője című konferenciáján a Telex tudósítása szerint.
Vitézy Dávid: Meg kell tisztulnia a vasúti piacnak, jelentős szereplők közbeszerzési indulása napokon belül megkérdőjeleződhet
A következő években több ezer milliárd forintnyi fejlesztési forrás érkezik a magyar vasúthoz, Vitézy Dávid azonban arra figyelmeztette a szakmát, hogy ez nemcsak lehetőség, hanem komoly felelősség is: most kell bebizonyítania az ágazatnak, hogy ha rendelkezésre áll a pénz, abból valóban korszerű és hatékony vasutat tud építeni. A közlekedési és beruházási miniszter a Magyar Vasút 2026 Konferencia megnyitóján arról is beszélt, hogy a vasútépítési piac jelenlegi szerkezete nem fenntartható, egyes meghatározó szereplők olyan súlyos visszaéléseket követhettek el, amelyek miatt közbeszerzési részvételük is megkérdőjeleződhet. Vitézy arról is beszélt, hogy szerinte szerdán valamennyi uniós tagállam támogatta a Magyarországgal szembeni kondicionalitási eljárás lezárását.
Elárulta Vitézy Dávid, mikor indulhatnak az első személyvonatok a Budapest-Belgrád vasútvonalon
Már október második felében megindulhat a belföldi személyforgalom a Budapest–Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszán, miután a terhelési próbák mellett a biztonságos közlekedéshez elengedhetetlen vonatbefolyásoló rendszer tesztelése is sikeresen lezajlott – derült ki Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter Facebook-bejegyzéséből.
Tisza-kormány: Ismét maratoni ülést tartottak a miniszterek, terítéken a 2027-es költségvetés is
Egyelőre nem tudni, mikor jelenti be friss döntéseit a Tisza-kormány, a korábbi tapasztalatok alapján az sem lenne meglepő, ha a következő napokban kormányszóvivői tájékoztatót tartanának, melyen a szerdai kormányülés kiemelt témái kerülnének szóba.
Gazdaságilag a legfontosabb téma talán a 2027-es költségvetés benyújtása, melyet októberre ígért a Pénzügyminisztérium. Egyelőre viszonylag keveset tudni a jövő évi tervekről, Kármán András pénzügyminiszter tegnap a Portfolio konferenciáján annyit árult el, hogy 2,4%-os GDP-növekedéssel terveznek. Sokkal nagyobb figyelem övezi azonban a költségvetési hiányra vonatkozó kormányzati terveket, melyekre a befektetők is kiemelten figyelnek. Ráadásul a 2027-es büdzsével
egyidőben kerülhet nyilvánosságra a következő évekre vonatkozó makrogazdasági és költségvetési terv is.
Címlapkép forrása: EU
Tótth András: a minisztérium teljesen átalakítaná az EKR-rendszert
A magyar energetika jelenleg nem versenyelőnyt, hanem súlyos versenyhátrányt jelent a gazdaság számára, miután az elmúlt két évtized elmaradt beruházásai, az elöregedett erőműpark és a rosszul kialakított termelési szerkezet miatt az ország rendkívül kiszolgáltatottá vált a külföldi energiahordozóknak és a geopolitikai sokkoknak – mondta el a Portfolio Energy Investment Forum 2026 konferencáián tartott nyitóelőadásában Tótth András energetikáért felelős államtitkár. A politikus szerint a tűzifát leszámítva 80 százalék feletti az ország energiaimport-függősége, miközben a közel 9 gigawattnyi napelemes kapacitás ellenére Magyarország gyakran olcsón exportál és drágán importál villamos energiát, aminek költségeit elsősorban a vállalkozások fizetik meg. A következő négy év energiapolitikájának ezért az olcsóbb, tisztább és önállóbb energiaellátás megteremtésére kell összpontosítania, amelynek központi eleme a paksi blokkok üzemidő-hosszabbítása, legalább 4-6 gigawattnyi új szélenergia-kapacitás kiépítése, valamint a hálózatfejlesztés és a vállalati önellátás ösztönzése lehet. Tótth András közölte, hogy teljesen átalakítják az EKR-rendszert, valamint üzent a vállalkozásoknak is: nem érdemes állami támogatásokra várni a céges beruházásoknál. Az államtitkár előadása végén a következő évek energiapolitikájának három legfontosabb prioritásaként az energiaönellátás növelését, a zöldenergia-termelés bővítését és az energetikai versenyképesség jelentős javítását jelölte meg.
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