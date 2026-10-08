Tisza-kormány: új részletek derültek ki a vagyonadóról, intézkedések születtek a gyermekvédelem ügyében is

A bicskei Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon és Általános Iskolában történt bántalmazások arra mutatnak rá, hogy a gyermekvédelmi rendszer sokszor nem a gyereket védte, hanem saját működését, illetve megfelelő működésének látszatát - derül ki a gyermekotthonban 2005 és 2025 között történt jogsértések kivizsgálásáról szóló, csütörtökön közzétett jelentésből. A kormany.hu oldalon elérhető, több mint 100 oldalas jelentés vizsgálja a gyermekotthonban történt szexuális visszaélések hátterét és az intézményi mulasztásokat, valamint feltárja, hogyan maradhattak figyelmen kívül a gyermekek jelzései, milyen felelősség terheli az érintetteket, és hogyan akadályozható meg hasonló esetek megismétlődése.

A dokumentumban rámutatnak arra, hogy azért nem lehetett korábban eljárás alá vonni az igazgatót, mert a gyermekek nehezen szólaltak meg, illetve elbizonytalanodtak, visszavonták nyilatkozataikat az abúzusok miatti szégyenérzet, bűntudat és önvád miatt, az intézmény pedig nem is kísérelt meg erőfeszítéseket tenni az esetek kivizsgálására. A gyerekek jelzéseit magatartási problémaként, figyelemkeresésként, személyes konfliktusként, hitelességi kérdésként vagy büntetőjogi bizonyítási problémaként kezelték, a kérdés így nem az lett, hogy veszélyben van-e a gyerek, hanem az, hogy hihető-e, amit mond - állapították meg. (MTI)