Többszázmilliárd dollárba kerülne Trump terve, ha Amerika teljesen hazavinné a technológiai gyártást

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Az amerikai technológiai ipar legnagyobb kereskedelmi szervezete, a Consumer Technology Association (CTA) friss elemzésében számszerűsítette, mibe kerülne, ha az Egyesült Államok teljes egészében hazai gyártásra állítaná át a CTA által vizsgált tíz népszerű fogyasztói elektronikai termékkategóriát. A becslés szerint a teljes hazatelepítés 2031-ig több százmilliárd dolláros beruházást, több mint félmillió új dolgozót és jelentős többlet-villamosenergiaigényt jelentene, miközben érdemben emelné a fogyasztói árakat.

Donald Trump 2025 decemberében elnöki rendelettel indította el a Genesis Mission nevű programot, amely az amerikai mesterségesintelligencia-előnyre építve erősítené az Egyesült Államok pozícióit a fejlett robotika, a biotechnológia, a félvezetők és a nukleáris technológiák területén. Az Ars Technica cikke szerint Trump célja nem pusztán a gyártás egy részének hazatelepítése, hanem

önellátó amerikai technológiai ellátási láncok kialakítása, lehetőleg még szövetséges országoktól való alkatrészfüggés nélkül is.

A CTA számításai szerint a vizsgált tíz termékkategória – okostelefonok, laptopok, televíziók, játékkonzolok, okosórák, számítógép-monitorok, okoshangszórók, robotporszívók, vezeték nélküli fülhallgatók és fejhallgatók – teljes amerikai gyártásra való átállítása 2031-ig

185–230 milliárd dollár beruházást ,

, 555–668 ezer új, teljes munkaidős alkalmazottat és

és évi 19,1–19,5 milliárd kilowattóra többlet-villamosenergiaigényt jelentene.

A munkaerőigény önmagában több mint kétszerese lenne a jelenlegi amerikai számítógép- és elektronikai gyártásban foglalkoztatottak számának, az energiaigény pedig érzékeny pont lehet egy olyan időszakban, amikor az AI-adatközpontok áramfelhasználása is gyorsan nő.

A legnagyobb költségemelkedés az okostelefonoknál jelentkezne. A CTA becslése szerint a teljes amerikai gyártás – a jelenleg érvényes vámokat is figyelembe véve – 152 százalékkal növelné az előállítási költséget.

A laptopok gyártási költsége 93 százalékkal, az okosóráké 97 százalékkal, a televízióké 41 százalékkal emelkedne. A szervezet azzal számol, hogy

a vállalatok a többletköltségek 25–50 százalékát hárítanák át a vásárlókra, ami a tíz vizsgált termékkategóriában súlyozott átlagban 27–55 százalékos fogyasztói áremelkedést okozhatna.

A fogyasztói hatás nem egyszeri lenne. A CTA szerint egy olyan háztartás, amely egy tipikus csereciklusban telefont, laptopot és televíziót cserél, mindhárom vásárlásnál magasabb árakkal szembesülne. Ha a cégek csak részben hárítják át a többletköltségeket, az mérsékelheti a közvetlen árhatást, de rontaná a marzsokat, ami idővel a befektetői bizalmat és az újabb beruházásokat is fékezheti.

A CTA egy fokozatosabb megoldást is javasol. Ha az Egyesült Államok első lépésként csak az összeszerelést telepítené haza – a teljes alkatrészgyártás áthelyezése helyett –, a szükséges beruházás 16–19 milliárd dollárra csökkenne. Ez azonban továbbra sem lenne költségmentes: a forgatókönyv 61–73 ezer új teljes munkaidős dolgozót és évi 1,4–1,8 milliárd kilowattóra többlet-villamosenergiaigényt jelentene. Az okostelefonok előállítási költsége ebben az esetben is 67 százalékkal, a laptopoké 50 százalékkal nőne.

A szervezet emellett azt szorgalmazza, hogy legalább a szövetséges országokból származó alkatrészekre ne vonatkozzanak vámok, mert azok éppen az amerikai összeszerelés költségeit növelik.

Trump azonban valószínűleg nem fogadná el az összeszerelésre korlátozott megközelítést, mivel a félvezetőgyártás amerikai arányát hivatali ideje végére 50 százalékra kívánja emelni. Gary Shapiro, a CTA ügyvezető elnöke egy sajtómegbeszélésen azt mondta:

nem reális, hogy nagyjából két éven belül az amerikai félvezetőgyártás aránya 50 százalék fölé emelkedjen.

Szerinte ez fizikailag és munkaerőpiaci szempontból is lehetetlen lenne, még korlátlan azonnali finanszírozás mellett is.

Az Apple-re különösen nagy politikai nyomás nehezedik.

Trump tavaly tavasszal 25 százalékos vámmal fenyegette meg a vállalatot, miután az Apple indiai okostelefon-gyártási terveket jelentett be. Wall Street-i elemzők akkor úgy becsülték, hogy egy teljes egészében amerikai gyártású iPhone ára 1500–3500 dollár közé emelkedhetne. Az Apple hivatalosan nem kommentálta Trump fenyegetéseit, később viszont 2000 dolláros indulóárat szabott az összehajtható iPhone Duónak, és hasonló árszinten kínálja az iPhone 17 Pro Max 2 TB-os változatát is. A vállalat tagadja, hogy ezek a magasabb árpontok a vámokkal függnének össze; kritikusok és piaci kommentárok szerint ugyanakkor felmerülhet, hogy az Apple már azt teszteli, mennyit hajlandók fizetni a vásárlók a legdrágább modellekért.

A CTA figyelmeztetése szerint a nagy technológiai vállalatok még képesek lehetnek alkalmazkodni a megváltozott környezethez, a tagság 80 százalékát adó kisvállalkozások azonban jóval sérülékenyebbek. A szervezet szerint az a szakpolitikai megközelítés, amely a fogyasztói technológiát egységes, differenciálatlan reshoring-célként kezeli, éppen azoknál a termékeknél róhatja a legnagyobb terhet a vásárlókra, ahol a teljes amerikai gyártás gazdaságtana a legkedvezőtlenebb: elsősorban az okostelefonoknál és a laptopoknál.

A Consumer Technology Association (CTA) Észak-Amerika legnagyobb technológiai iparági érdekképviseleti szervezete, amely az amerikai fogyasztói technológiai szektort képviseli. Tagjai között startupok és globális technológiai nagyvállalatok egyaránt megtalálhatók; a szervezet szerint ezek a cégek több mint 17 millió amerikai munkahely fenntartásához járulnak hozzá. A CTA tulajdonosa és szervezője a CES technológiai kiállításnak, amelyet a szervezet a világ egyik legfontosabb technológiai eseményeként pozicionál.



A CTA nem független kutatóintézet, hanem iparági lobbiszervezet, ezért a vámokról, gyártás-hazatelepítésről és ellátási láncokról szóló elemzései a technológiai vállalatok költség- és versenyképességi szempontjait hangsúlyozzák. Ettől a számszerű becslései relevánsak, de azokat érdemes érdekképviseleti álláspontként kezelni.

Címlapkép forrása: Jabin Botsford/The Washington Post via Getty Images