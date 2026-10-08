Tótth András: a minisztérium teljesen átalakítaná az EKR-rendszert

Vége az előadásnak
Tótth András energetikáért felelős államtitkár legfontosabb bejelentései a Portfolio Energy Investment Forum 2026 konferencián:
-
A kormány jelentősen átalakítaná az Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszert (EKR). Az államtitkár szerint a vállalatok által befizetett 80–100 milliárd forintból mindössze 15–30 milliárd forint hasznosult tényleges energiahatékonysági beruházásokban. A minisztérium ezért szigorúbb ellenőrzést vezetne be, és lehetővé tenné, hogy a cégek saját beruházásokkal vagy energiamegtakarítások piaci megvásárlásával teljesítsék kötelezettségeiket.
-
Legalább 4 gigawattnyi új szélerőmű-kapacitást építenének ki, de az államtitkár szerint 2040-ig akár 6 gigawattot meghaladó szélerőmű-kapacitás is gazdaságosan beilleszthető lenne a magyar energiarendszerbe. A napelemes beruházások további bővülését elsősorban piaci alapon képzelik el.
-
Stratégiai prioritás a Paksi Atomerőmű üzemidő-hosszabbítása, mivel a meglévő nukleáris kapacitások fenntartását az egyik legolcsóbban megvalósítható hagyományos energiatermelési fejlesztésnek tartja a kormányzat.
-
Új nemzeti energiastratégiát dolgoznának ki, amelyet a szakmai és piaci szereplők bevonásával készítenének el. A stratégiához részletes akciótervek, folyamatos monitoring és intézményesített végrehajtás társulna. A cél, hogy 2040-ig jelentősen javuljon a magyar energetika versenyképessége.
-
A vállalati energiaönellátást és az elektrifikációt ösztönöznék, így a kormány szerint a cégek saját megújuló termelőkapacitásokkal, energiatárolókkal és energiahatékonysági beruházásokkal csökkenthetnék importfüggőségüket. Az államtitkár szerint a vállalati hálózati áramvásárlás 10–15 százalékos mérséklődése már a piaci árakat is csökkenthetné.
-
Átalakulna az energetikai állami támogatások rendszere is, ami miatt elsősorban a stratégiai jelentőségű, de piaci alapon nem megtérülő fejlesztések kapnának támogatást. Az államtitkár arról beszélt, hogy egy három-négy év alatt megtérülő napelemes beruházásnál akár nagyobb veszteséget okozhat a pályázatra várakozás, mint amennyi támogatást a vállalat végül elnyerhet.
-
Fejlesztenék az energiatárolást és hatékonyabbá tennék a hálózathasználatot: a vállalatokat arra ösztönöznék, hogy optimalizálják hálózati kapacitáslekötéseiket, valamint fogyasztóoldali rugalmassági szolgáltatásokkal és ipari energiatárolókkal szerezzenek többletbevételt.
Szakmai együttműködésre és a helyi energiaközösségekre fókuszálna a kormány
Az energetikai átállás megvalósításában a szakmai együttműködésnek és a helyi energiaközösségeknek is nagyobb szerepet szánnak. Tótth András szerint
az új energiastratégia és az energiahatékonysági kötelezettségi rendszer átalakításának kidolgozásába is bevonják a szakmai szervezeteket, miközben további intézkedésekkel ösztönöznék a vállalatok és a helyi energiatermelők együttműködését.
A lokális energiarendszerek és energiaközösségek elterjedése hozzájárulhatna a termelőkapacitások gazdaságosabb kiépítéséhez, a meglévő hálózat hatékonyabb kihasználásához és az energiaellátás költségeinek csökkentéséhez.
Az államtitkár ugyanakkor ismét hangsúlyozta, hogy a jelenlegi magas energiaárak mellett az energetikai beruházások jelentős része már állami támogatás nélkül, piaci alapon is megtérülhet, ezért a vállalkozásoknak nem feltétlenül érdemes pályázati forrásokra várniuk. Példaként egy három-négy éves megtérülési idejű napelemes beruházást említett, amelynek megvalósítását akár egy-másfél évvel is késleltetheti a támogatási lehetőségekre való várakozás. Értékelése szerint ilyen esetekben a halasztásból származó veszteség akár meg is haladhatja a később elnyerhető támogatás értékét.
A következő években ezért a korlátozottan rendelkezésre álló állami forrásokat elsősorban olyan energetikai fejlesztésekre összpontosítanák, amelyek stratégiai szempontból kiemelt jelentőségűek, megvalósításukat gyorsítani szükséges, ugyanakkor önmagukban nem lennének üzletileg megtérülők. Tótth András szerint a kormányzat célja, hogy a gazdaságilag életképes beruházásokat a vállalatok saját döntéseik alapján valósítsák meg, az állami támogatások pedig azoknak a fejlesztéseknek a megindítását segítsék, amelyek piaci feltételek mellett nem valósulnának meg.
Az államtitkár előadása végén a következő évek energiapolitikájának három legfontosabb prioritásaként
- az energiaönellátás növelését,
- a zöldenergia-termelés bővítését
- és az energetikai versenyképesség jelentős javítását jelölte meg.
Hatékonyabbá kell tenni az energiahálózatokat, ehhez kellenek a vállalatok is
Az EKR átalakítása ugyanakkor csak az egyik eleme lenne azoknak a rövid távú beavatkozásoknak, amelyekkel a kormányzat már a hosszabb távú energiastratégia megvalósítása előtt javítani szeretné a vállalatok versenyképességét. Tótth András szerint
a következő években a cégeknek is aktívabb szerepet kell vállalniuk az energiaellátás átalakításában, és a gazdaságilag megtérülő beruházások megvalósítását nem érdemes kizárólag állami támogatásoktól függővé tenniük.
A fogyasztás csökkentése és a saját energiatermelés bővítése ráadásul nemcsak az adott vállalkozás költségeit mérsékelheti, hanem a teljes villamosenergia-piacon is árcsökkentő hatással járhat. Az államtitkár szerint már az is érdemben befolyásolhatná a piaci árakat, ha a vállalatok 10–15 százalékkal kevesebb villamos energiát vásárolnának a hálózatról, mivel a kereslet mérséklődése csökkentené a drágább termelőkapacitások igénybevételét.
A vállalati szerepvállalás másik fontos területének az energetikában rejlő üzleti lehetőségek kihasználását nevezte, amely Magyarországon szerinte rendkívül alacsony szinten áll. A vállalkozások többsége ugyanis továbbra is kizárólag költségtényezőként tekint az energiaellátásra, miközben a fogyasztás rugalmas alakításával, az energiatárolással vagy saját termelőkapacitásaik piaci hasznosításával akár többletbevételre is szert tehetnének.
Tótth András szerint Magyarországon már évek óta lehetőség van arra, hogy a vállalkozások fogyasztóoldali rugalmassági szolgáltatóként bekapcsolódjanak a villamosenergia-rendszer működésébe, és bevételt szerezzenek azzal, hogy energiafelhasználásukat a rendszer aktuális igényeihez és a piaci árakhoz igazítják. Hasonló lehetőségeket kínálnak az ipari energiatárolók is, amelyek kiépítése egyre több ágazatban válhat gazdaságilag megtérülő beruházássá, különösen akkor, ha a vállalatok nemcsak saját fogyasztásuk optimalizálására, hanem piaci szolgáltatások nyújtására is használják őket.
A saját energiatermeléssel és tárolókapacitással rendelkező vállalkozások emellett hálózati lekötéseiket is hatékonyabban alakíthatják, aminek jelentőségét növeli, hogy a villamosenergia-hálózathoz való hozzáférés jelenleg szűkös erőforrás Magyarországon. Az államtitkár szerint
a vállalatok egy része már felismerte az ebben rejlő lehetőségeket, a szélesebb körű elterjedéshez azonban arra lenne szükség, hogy az energiaellátást ne csupán működési költségként, hanem önálló üzleti és versenyképességi tényezőként is kezeljék.
Átalakítják az EKR-rendzsert
A vállalati versenyképesség javításának egyik első lépéseként az Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszer (EKR) átalakítását tervezi a kormányzat, miután a konstrukció az eredeti céljától eltávolodva lényegében a vállalkozásokat terhelő többletadóvá vált – jelentette ki Tótth András. Az államtitkár szerint a rendszert eredetileg azért hozták létre, hogy a vállalatokat energiahatékonysági beruházásokra ösztönözze, az elmúlt években azonban
egyre inkább politikai kampánycélokat szolgált, miközben a befizetett összegeknek csak kisebb része hasznosult tényleges fejlesztésekben.
Az államtitkár által ismertetett becslések szerint a vállalatok 80–100 milliárd forintnyi hozzájárulást fizettek be a rendszerbe, amelyből mindössze 15–30 milliárd forintot fordítottak tényleges energiahatékonysági projektekre. A felhasználás hatékonyságáról eltérő számítások állnak rendelkezésre, de Tótth András szerint a befizetések jelentős része a bonyolult elszámolási és igazolási rendszerben veszett el, ahelyett, hogy a vállalatok energiafogyasztásának csökkentését szolgálta volna.
A minisztérium ezért olyan átalakításra készül javaslatot tenni, amely az EKR-t ismét a vállalati energiahatékonysági beruházások ösztönzőjévé tenné.
Az új szabályozásban a cégek lehetőség szerint saját beruházásokkal, illetve más projektekből származó energiamegtakarítások megvásárlásával is teljesíthetnék kötelezettségeiket, miközben a rendszer működését szigorúbb ellenőrzés kísérné. Az államtitkár hangsúlyozta, hogy a cél a vállalatok folyamatos energiahatékonysági fejlesztéseinek ösztönzése, nem pedig egy újabb, büntető jellegű pénzügyi teher fenntartása.
A megújulók bővítésével szorítanák le a vállalati áramárakat
A magyarországi villamosenergia-árak tartósan magas szintjét az államtitkár elsősorban a földgáztüzelésű erőművek ármeghatározó szerepével és az importkitettséggel magyarázta. A konferencián arról beszélt, hogy bizonyos időszakokban 200 euró/MWh feletti árak alakulnak ki, miközben az áramtermelés szerkezetében az elmúlt években nem történt olyan változás, amely érdemben mérsékelhette volna a drágább termelési technológiák szerepét.
Tótth András szerint új, versenyképes hagyományos erőművek megépítése akár öt-hat évet is igénybe vehetne, ezek üzembe helyezése pedig önmagában nem feltétlenül változtatná meg a villamosenergia-piac árazási logikáját.
A kormányzat ezért a megújuló termelőkapacitások jelentős növelését tartja az egyik legfontosabb eszköznek az árak mérséklésére.
Az államtitkár szerint a megújuló energiatermelés bővítése azért is kulcsfontosságú, mert minden új napelemes vagy szélerőművi beruházás, beleértve a vállalatok saját termelőkapacitásait is, növeli az alacsony határköltséggel rendelkezésre álló villamos energia mennyiségét a piacon. A kínálat bővülésével fokozatosan csökkenhet a drágább, hagyományos erőművek bevonásának szükségessége, ami mérsékelheti a nagykereskedelmi árakat is. Tótth András hangsúlyozta, hogy
a vállalati energiaberuházások ezért nemcsak az adott fogyasztó önellátását javíthatják, hanem a teljes magyar villamosenergia-rendszer működésére és az árak alakulására is kedvező hatással lehetnek.
A vállalati energiafüggetlenségre is koncentrálna a kormány
Tótth András ezután ismertette, hogy a nemzeti szintű energiafüggetlenség erősítése mellett a kormányzat a vállalatok saját energiaellátásának fejlesztését is ösztönözné.
Az államtitkár szerint a technológiai fejlődés már lehetővé teszi, hogy a vállalkozások saját energiamixet alakítsanak ki, helyi megújuló termelőkapacitásokat létesítsenek, vagy akár más energiatermelő beruházásokban szerezzenek részesedést. A helyi termelés és fogyasztás jobb összehangolása révén a vállalatok mérsékelhetnék kitettségüket a nemzetközi energiapiaci ármozgásoknak, miközben saját működési költségeiket is kiszámíthatóbbá tehetnék.
A következő időszakban ezért az érintett piaci és szakmai szereplők bevonásával olyan új stratégiát dolgoznának ki, amelyhez részletes végrehajtási tervek, folyamatos monitoring és megfelelő intézményi háttér is társulna. Az államtitkár hangsúlyozta, hogy az energetikai rendszer szerkezeti problémáit nem lehet egy-két év alatt felszámolni, a cél azonban az, hogy 2040-ig a jelenlegi versenyhátrányokat jelentősen mérsékeljék, és az energiaellátás a magyar gazdaság versenyképességének egyik támogató tényezőjévé váljon.
Jön a szél- és a napenergia racionális és átgondolt bővítése
A következő négy év energiapolitikájának egyik legfontosabb célja ezért az olcsóbb és tisztább energiaellátás megteremtése, amelyben az atomenergia és a megújuló energiaforrások kombinációja kaphat meghatározó szerepet. Tótth András szerint
a Paksi Atomerőmű meglévő blokkjainak üzemidő-hosszabbítása az ország egyik legfontosabb stratégiai beruházása, mivel jelenleg ez a legolcsóbban megvalósítható hagyományos energiatermelési fejlesztés.
A nukleáris kapacitások fenntartása mellett jelentősen növelnék a megújulók szerepét is, különösen a szélenergia-termelésben, ahol legalább 4 gigawattnyi új kapacitás kiépítését tartják szükségesnek. Az államtitkár szerint a modellezések alapján 2040-ig akár 6 gigawattot meghaladó szélerőmű-kapacitás is gazdaságosan illeszkedhetne a magyar villamosenergia-rendszerbe.
A napelemes beruházások további bővülését ugyanakkor elsősorban piaci alapon képzelik el, mivel az államtitkár szerint a jelenlegi villamosenergia-árak mellett ezek a fejlesztések állami támogatás nélkül is versenyképesek lehetnek.
A megújuló kapacitások rendszerbe kapcsolásához azonban elengedhetetlen a hálózat fejlesztése és az energiatárolási lehetőségek bővítése, amelyek nélkül a termelés növekedése továbbra sem eredményezne megfelelően kiegyensúlyozott ellátást.
Szerkezeti nehézségek vannak
A magyarországi villamosenergia-rendszer egyik legsúlyosabb szerkezeti problémája, hogy a napenergia-termelés gyors bővülését nem követte hasonló ütemben a tárolókapacitások és a rugalmas termelési lehetőségek fejlesztése. Tótth András azt is kifejtette, hogy a napenergiás kapacitás gyorsan bővült ugyan, de sokszor egyáltalán nem piaci alapon történt ez az átállás.
Emiatt a déli órákban megtermelt villamos energia egy részét alacsony áron exportálja az ország, miközben az esti keresleti csúcs idején már jóval drágább importenergiára szorul.
A prezentációján bemutatta a 2025 októbere és 2026 szeptembere közötti időszak adatait, amelyek alapján a 10 és 14 óra közötti sávban Magyarország nettó villamosenergia-exportőr volt, amikor az átlagos piaci ár 81 euró/MWh körül alakult. Ezzel szemben a 17 és 21 óra közötti időszakban az ország átlagosan 2132 megawatt nettó importra szorult, miközben a villamos energia ára elérte a 183 euró/MWh-t.
Több fő problémája van az energia szektornak
Az államtitkár kiemelte, hogy az elmúlt időszakban rendre külső sokkok, gyors geopolitikai változások alakították a magyar energiaszektor helyzetét.
Ezután rátért, hogy a nyári, aszályos, a Duna vízszintjét is befolyásoló időszakban a Paksi Atomerőmű leállítása miatt az import tartotta életben a hazai rendszert és ellátást. Nagyon fontos volt a lakosság és a vállalatok önkéntes fogyasztáskorlátozása, de a helyzet rámutatott, hogy bőven vannak kihívások és feladatok.
A magyarországi esti csúcsár ezzel 63,8 euróval haladta meg az általános átlagárat, ami ugyancsak a legnagyobb különbség volt az összehasonlított országok között. Prezentációján látható volt, hogy Olaszországban a felár 26,6, Franciaországban 31,5, Norvégiában pedig mindössze 12,9 euró/MWh volt.
Tótth András rávilágított, hogy a magyar gazdaság versenyképességét az energiaimporttól való rendkívül erős függés is korlátozza, amely az államtitkár adatai szerint az energiahordozók esetében eléri a 70–80 százalékot.
Az importkitettség különösen a villamosenergia-piacon jelent problémát, ahol a magyarországi nagykereskedelmi árak nemcsak magasak az európai összehasonlításban, hanem a nap különböző időszakai között is kiugró eltéréseket mutatnak.
Fő problémának nevezte, hogy bizonyos időszakokban a magyar villamosenergia-árak a legmagasabbak voltak Európában.
Az energiaszektor kihívásokkal küzd
„Az energiaszektor egy jó szektor, de nem jó benne dolgozni” – kezdte egy viccel előadását Tótth András energetikai államtitkár, aki jelezte, hogy a témák, a feladatok izgalmasak, de a magyar energiaszektor olyan kihívásokkal küzd, amelyek már-már versenyhátrányt jelentenek. Ígérete szerint az előadásában a gazdasági aspektusokra világít rá.
Hamarosan megszólal Tótth András energetikáért felelős államtitkár
A magyar energiapolitika előtt álló legfontosabb feladatokról és a következő évek várható irányairól is szó lesz a Portfolio csütörtöki Energy Investment Forum 2026 konferenciáján.
A rendezvény nyitóelőadását Tótth András energetikáért felelős államtitkár prezentációjával kezdődik.
A szakpolitikus „A magyar energiapolitika következő négy évének prioritásai” címmel tart előadást, amelyben várhatóan áttekinti a hazai energiaszektor helyzetét, a következő időszak legfontosabb kihívásait és a kormányzat energiapolitikai elképzeléseit.
A magyar energetika jövőjét érintő kérdések a vállalatok és a beruházók számára is kiemelt jelentőségűek, így az előadás fontos támpontokat adhat a következő évek várható fejlesztési és szabályozási irányainak megértéséhez.
Az államtitkár előadásáról élőben tudósítunk.
Címlapkép forrása: Portfolio/Berecz Valter.
Készül a háború utáni nagy alku? Trump különmegbízottja és az oroszok már az Északi Áramlat gázvezeték sorsáról egyeztetnek
Befektetőt vonnának be a projektbe.
Három dologtól féltik most a leginkább a vagyonukat a szupergazdagok
A legtehetősebbek geopolitikai szempontból Ázsiát tekintik a legstabilabb régiónak.
Váratlan fordulat: mégis ingyenes marad egy darabig a világ legnagyobb azonnali fizetési rendszere
Elhalasztják a díj bevezetését.
Fokozódik a feszültség a tengeren: megtámadtak egy tartályhajót, megcsappant a forgalom a Hormuzi-szorosban
Több mint kéthavi mélypontra esett a Hormuzi-szoroson áthaladó hajók száma.
Megremegett az OTP-sztori: 3 jel döntheti el a folytatást
Mindenkit a magyar bank részvényei érdekelnek: mi jöhet most?
Megszólalt az amerikai elnök a titokzatos oroszországi haláleset után, azonnali válaszokat várnak
Az oroszok szerint nincs semmi baj.
Hatalmas csapás érte az orosz techóriást: drónok találták el a Yandex legfontosabb központját
A videók alapján csúnyán helybenhagyták az adatközpontot.
Meglepően erős ipar, lassuló kiskereskedelem augusztusban
A vártnál jóval erősebben teljesített augusztusban a magyar ipar: a termelés éves alapon 8,7, júliushoz képest 1,0 százalékkal nőtt. A kiskereskedelem ezzel szemben veszített lendületéből.
Magyarországon sokan házasodnak - de a válási rangsorban is elöl vagyunk
Több válás, mint esküvő? Észtországban 1995-ben száz új házasságra 106 válás jutott - de nem azért, mert hirtelen összeomlottak volna a párkapcsolatok. Egy törvénymódosítás szabadítot
Közel kétszer annyi hitelt vehet fel, aki átalányadózásból visszatér a katába
A kata tervezett átalakítása számos vállalkozó előtt nyithatja meg a visszatérés lehetőségét. A kata tervezett átalakítása után visszatérő átalányadózók akár közel kétszer annyi hi
Generációk a munkahelyen- Különbségekből versenyelőny?
A munkahelyen fiatalabb és idősebb kollégák: nap mint nap több generáció között keressük a közös hangot. Sokan jól ismerhetitek azt a helyzetet, amikor ugyanarról beszéltek, mégis egészen
Adóellenőrzés utáni áfakorrekció: az EU Törvényszéke megerősítette a magyar korlátokat
Az Európai Unió Törvényszéke a T-198/25. számú G Kft. ügyben 2026. június 3-án olyan ítéletet hozott, amely érdemben megerősíti az adóellenőrzéssel lezárt időszakok utólagos korrekció
Főállás mellett a maratoni élvonalban
A munkahelyi feladatok mellett egy maratonra felkészülni is komoly vállalás - Szabó Nóra mindezt Európa-bajnoki 4. helyezettként, nemzetközi célokkal teszi. Hogyan fér meg egymás mellett a fő
Magyarországnak nagyon fájhat az új energiaválság, a rezsicsökkentés extra terhet jelent
Európa nem fog kifogyni a gázból és a dízelből, de az új energiaválság már most komoly árat követel. Magyarország a nagy energiaimportőrök között különösen kitett... The post Magyarorsz
BUX 2026: van még felértékelődési potenciál a magyar részvénypiacon?
A BUX az idei évben már közel 40 százalékos pluszban is járt, de a magyar részvénypiac értékeltsége továbbra is diszkontot mutat régiós és feltörekvő piaci összevetésben. Mi hajthatja a
Megremegett az OTP-sztori: 3 jel döntheti el a folytatást
Mindenkit a magyar bank részvényei érdekelnek: mi jöhet most?
Már látszik, hogy szigorú lesz a vagyonadó, megkerülni sem lesz egyszerű
Sokaknak fájni fog az új intézkedés.
Félelem és óvatosság: Kiderült, mit gondolnak a magyarok az euróról
A többség sikeres bevezetést vár, csak az időpontokban van eltérés.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!