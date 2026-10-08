Tótth András: a minisztérium teljesen átalakítaná az EKR-rendszert

Az energetikai átállás megvalósításában a szakmai együttműködésnek és a helyi energiaközösségeknek is nagyobb szerepet szánnak. Tótth András szerint

az új energiastratégia és az energiahatékonysági kötelezettségi rendszer átalakításának kidolgozásába is bevonják a szakmai szervezeteket, miközben további intézkedésekkel ösztönöznék a vállalatok és a helyi energiatermelők együttműködését.

A lokális energiarendszerek és energiaközösségek elterjedése hozzájárulhatna a termelőkapacitások gazdaságosabb kiépítéséhez, a meglévő hálózat hatékonyabb kihasználásához és az energiaellátás költségeinek csökkentéséhez.

Az államtitkár ugyanakkor ismét hangsúlyozta, hogy a jelenlegi magas energiaárak mellett az energetikai beruházások jelentős része már állami támogatás nélkül, piaci alapon is megtérülhet, ezért a vállalkozásoknak nem feltétlenül érdemes pályázati forrásokra várniuk. Példaként egy három-négy éves megtérülési idejű napelemes beruházást említett, amelynek megvalósítását akár egy-másfél évvel is késleltetheti a támogatási lehetőségekre való várakozás. Értékelése szerint ilyen esetekben a halasztásból származó veszteség akár meg is haladhatja a később elnyerhető támogatás értékét.

A következő években ezért a korlátozottan rendelkezésre álló állami forrásokat elsősorban olyan energetikai fejlesztésekre összpontosítanák, amelyek stratégiai szempontból kiemelt jelentőségűek, megvalósításukat gyorsítani szükséges, ugyanakkor önmagukban nem lennének üzletileg megtérülők. Tótth András szerint a kormányzat célja, hogy a gazdaságilag életképes beruházásokat a vállalatok saját döntéseik alapján valósítsák meg, az állami támogatások pedig azoknak a fejlesztéseknek a megindítását segítsék, amelyek piaci feltételek mellett nem valósulnának meg.

Az államtitkár előadása végén a következő évek energiapolitikájának három legfontosabb prioritásaként