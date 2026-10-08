Ugrás előtt a magyar energiatárolási kapacitás, de fontos, hogy ne csak egy lóra tegyünk

Az energiatárolók a következő években kulcsszerepet játszhatnak a villamosenergia-rendszer rugalmasságának növelésében és az árkilengések mérséklésében – erről beszélt Racsek Dániel, a GNX Engineering Kft. alapító-ügyvezetője a Portfolio Energy Investment Forumon. Szerinte a tárolás "nagyon nagy rugalmasság-többlettel" képes ellátni a hálózatot. Az ágazatban jelenleg nagy átalakulások zajlanak, és fontos, hogy nem szabad egy technológiára támaszkodni, mivel a következő időszakban nem csupán egy nyertes technológia lesz.

Az energiatárolói piac gyorsan nő, a magyar BESS-kapacitás is meredeken bővült: Racsek a MAVIR adataira hivatkozva arról beszélt, hogy január óta a beépített energiatárolói kapacitás 197 MWh-ról 879 MWh-ra nőtt októberre. Ugyanakkor arra is figyelmeztetett, hogy a névleges kapacitás önmagában félrevezető lehet, mert a ténylegesen használható mennyiséget veszteségek és az egyidejűség is csökkenti.

A BESS, vagyis Battery Energy Storage System akkumulátoros energiatároló rendszert jelent. A MWh-ban megadott kapacitás azt mutatja, hogy ezek a rendszerek összesen mennyi villamos energiát képesek eltárolni. Minél nagyobb ez az érték, annál több energia "tehető el" későbbi felhasználásra, ami növelheti a villamosenergia-rendszer rugalmasságát és segíthet kisimítani a termelés és a fogyasztás közötti ingadozásokat.

A kapacitás tehát nőtt, de a napon belüli áringadozások így is nagyon jelentősek. Nemzetközi példaként Ausztráliát emelte ki, ahol egy hasonló piaci helyzetben mintegy három év kellett ahhoz, hogy az energiatárolók és más rugalmassági eszközök segítségével elfogadhatóbb szintre csökkenjen a napon belüli árkülönbség.

Magyarországon ezzel szemben szerinte "még mindig nyílik az olló" a napi minimum- és maximumárak között,

amiben külső tényezők, köztük az olajár alakulása is szerepet játszik. Így Racsek nem számít arra, hogy a hazai árkilengések rövid időn belül érdemben eltűnnek.

A beruházói oldalon fordulat jöhet az árakban. Racsek szerint az energiatárolók ára 2023 óta csökkent, de "egyértelműen látszik, hogy ez megfordul". Ebben szerepet játszik többek között a kínai támogatások változása, az európai szabályozás, az alapanyagárak és a finanszírozási környezet. A legfontosabb kérdés ezért szerinte már nem az, hogy érdemes-e még várni olcsóbb technológiára, hanem az, hogy "mit veszítünk azzal, ha most nem csinálunk meg" egy beruházást.

Az ügyvezető a lítiumion-technológia mellett több alternatív megoldásról is beszélt. A vanádium-redox-flow rendszerek egyik nagy előnye például, hogy nincs érdemi degradációjuk, nem gyúlékonyak, és kapacitásuk jól bővíthető. Hátrányuk egyelőre az alacsonyabb hatékonyság és a magasabb költség, ugyanakkor az alapanyag előnye, hogy más iparágak melléktermékeként is rendelkezésre áll.

Az előadás fő üzeneteként azt emelte ki, hogy a következő időszakban nem egyetlen tárolási technológia fog dominálni. "Mindegyik technológia másra lesz jó" – mondta Racsek, aki szerint egy jól felépített energiatárolási stratégia nemcsak az árakat mérsékelheti, hanem rugalmasabb és jobb minőségű villamosenergia-hálózatot is teremthet.

A Portfolio Energy Investment Forum konferenciájának többi eseményéről való tudósítását itt találják:

Kapcsolódó cikkünk 2026. 10. 08. Hatalmas érdeklődés mellett zajlik a Portfolio Energy Investment Forum 2026

Címlapkép forrása: Portfolio