Vagyonadó: megjött a legújabb csavar a Tisza-kormánytól

Teljesen új elemmel bővül a magyar adórendszer, a kormány ugyanis vagyonadót vezet be, amely az egymilliárd forint feletti magánvagyont terheli. Kármán András pénzügyminiszter szerint ma a fogyasztás adózik leginkább, a vagyon alig, miközben a vagyoni egyenlőtlenség nálunk a második legnagyobb az EU-ban. A 100 leggazdagabb magyar vagyona tíz év alatt 325 százalékkal nőtt, kétszer olyan gyorsan, mint a háztartások vagyona. Kövesdy Attila államtitkár szerint az adó 15-25 ezer embert érinthet, visszaható hatálya nem lesz, a külföldre költözőkre pedig szigorú szabályok vonatkoznak. Kövesy Attila bemondta azt is, hogy érkezik a személyi jövedelemadózásban az exit tax típusú szabályozás is még. A Portfolio kérdésére az államtitkár részleteket is elárult az exit adóval kapcsolatban.

Vagyonadó: az új elem

Kármán András azzal kezdte, hogy a vagyonadó egy teljesen új eleme lesz az adórendszernek.

Mindhárom módosításban egy közös pont van: az igazságosabb teherviselést szolgálja - húzta alá a pénzügyminiszter, aki szerint szimbolikus is, hogy ezeket a kormány egyszerre tárgyalta meg.

Ma a fogyasztás adózik leginkább, a vagyon alig

- vezette fel a vagyonadót a miniszter, aki kitért arra is, hogy az egykulcsos jövedelemadó és a 27%-os áfa együttesen azt eredményezi, hogy a magasabb jövedelműek alacsonyabb effektív adót fizetnek.

A tőkejövedelmek adózása nagyon kedvező: Európa egyik legalacsonyabb társasági adókulcsa és osztalékadóka mellett a befektetések adózása is rendkívül előnyös - mondta a miniszter, aki kiemelte: a vagyon koncentrálódik, meghaladja a visegrádi országok szintjét.

A prezentáció szerint a vagyoni egyenlőtlenségek növekedtek 2015 és 2025 között.

Az EU-ban a második legnagyobb a vagyoni egyenlőtlenség. Az elmúlt 10 évben kétszer olyan ütemben nőtt a 100 leggazdagabb magyar vagyona, mint az összes háztartás pénzügyi és üzleti vagyona: 325% vs. 170%. Ezt egy jövedelemtípusú adó nem tudja megfogni - mondott még egy indokot a vagyonadó bevezetése mögött a miniszter.

Az alacsonyabb jövedelműek jövedelmük nagyobb részét fizetik be adóként, mint a leggazdagabbak - emelte ki Kármán András, aki emlékeztetett: az adójóváírás majd az átlagosnál alacsonyabb munkabérrel rendelkezőknek fog segíteni.

A miniszter azzal is érvelt, hogy a vagyonadó a produktív beruházások felé tereli a tőkét.

A vagyonadó a milliárdos magánvagyont terheli, nem a céget - derült ki a prezentációból.

A vagyonadó a jövedelem arányában nagyobb terhet jelent azoknak az alanyoknak, akik nem termelő, produktív dologban tartják a vagyonukat. Ezért van egy ösztönzés arra, hogy az illetők produktív vagyonelemekbe fektessék az eszközeiket - érvelt. A miniszter szerint ezért megéri visszaforgatni a vállalkozásba a pénzt, és nem egyéb vagyonelemeket felhalmozni (ingóságok, vagyontárgyak). Itt arra utalt a miniszter, hogy a hozamtermelő vagyonelembe való befektetés előnyösebb, hiszen ebből könnyebb az adóalanyoknak kitermelniük az adófizetési kötelezettséget.

Nagyon magas a nem pénzügyi vállalatok likviditása - mondta Kármán András és hozott egy konkrét grafikont is a betét/hitel mutatóra, ami jelenleg 1,2 felett áll. Ezért a plusz adó befizetése nem nagyon fog a cégeknek likviditási problémát okozni - fogalmazott.

A pénzügyminiszter érvelésében van egy nehezen feloldható ellentmondás: miközben azzal igyekszik eloszlatni a vállalkozások aggályait, hogy a vagyonadó a magánvagyont terheli, a megfizethetőségét már a cégek megfelelő likviditásával támasztja alá. Ha a vállalkozások pénzügyi helyzete azért releváns, mert a tulajdonosok onnan teremthetik elő az adó fedezetét, akkor a cégek gazdasági értelemben mégis érintettek. Attól, hogy jogilag a magánszemély az adófizető, a vállalkozásból kivett pénz csökkentheti a működésre és beruházásokra rendelkezésre álló forrásokat. A megfelelő likviditás ezért legfeljebb azt támaszthatja alá, hogy a pénzkivonás megoldható, azt nem, hogy következmények nélküli a cégre nézve.

Ezzel érvel a PM a kkv tulajdonosok felé

Az is kiderült a prezentációból, hogy a magyarországi vagyon külföldről is adózik. Aki elköltözik, a hazai cége és ingatlana után továbbra is fizet, a 9%-os társasági adónál pedig aligha talál alacsonyabbat Európában.

Lehet riogatni a sajtóban, de ha valamelyik cégtulajdonos körbenéz a különböző országokban, akkor rendkívül kedvező adózási feltételeket talál Magyarországon - érvelt Kármán András egy kérdésre válaszolva, hogy miért nem tartja túlzott tehernek az érintett vagyonosok esetében a plusz adónem alkalmazását.

Az is kiderült a háttérbeszélgetésen, hogy nem számít a Pénzügyminisztérium káoszra az új adó bevezetése nyomán, és az adószabályok tömeges megtámadására sem. Azokat a feltételezéseket is visszautasították a háttérbeszélgetésen, hogy a 200 milliárd forintért cserébe túlzottan sok adminisztratív teher jelenne meg az állam oldalán.

A vagyonadónak lesz egy reneszánsza

- vetítette előre Kövesdy Attila, aki szerint ez egy sikeres adó lesz és más országok átvehetik ezt a példát.

Kármán András jelezte, hogy van bizonytalanság a bevételi tervet illetően, de nem tartanak attól, hogy túlzott lesz az alkalmazkodás az érintettek körében, és emiatt elmaradna jelentősen a bevétel a 200 milliárd forintos éves tervtől.

A céges részesedések vagyonadó-alapja a teljes adóalap felét teszi ki - felelte egy kérdésre Kövesdy Attila.

A rendszer felállításának feladata akutabb, ezt követően lehet arról beszélni, hogy miként alakulnak az ellenőrzések a későbbiekben. Hiszen az első bevallás jövő augusztusig esedékes, utána kerülhetnek középpontba az ellenőrzések - válaszolta egy kérdésre az államtitkár azzal kapcsolatban, hogy lesznek-e olyan vizsgálatok, amelyek azt célozzák, hogy valakinek kellett volna önbevallás útján bevallást készítenie, de ezt nem tette meg, és ennek utána megy a NAV.

Szigor várható, exit tax is lesz

Kövesdy Attila államtitkár szerint 15-25 ezer adóalanyt érinthet a vagyonadó.

Csak annak kell bevallást készítenie, akinek 1 milliárd forint felett van a vagyona. A NAV egyszerűsített kalkulátort fog készíteni segítségképp - tette hozzá. Az értékhatás háztartásanként külön-külön érvényes.

Minden eshetőségre próbálunk gondolni - húzta alá az államtitkár, majd részletezte, hogy pontosan kik is lesznek az adóalanyok (belföldi illetőségű magánszemély, külföldi illetőségű magánszemély, vagyonkezelési adóalany).

Kövesdy Attila szerint kiemelt szempont volt a szabályozás alkotmányossága. A törvény minden elemét annak a tudatában igyekeztünk kialakítani, hogy az elemei akár az Alkotmánybíróságon, akár az európai fórumokon megállják a helyüket.

Nincs visszaható hatály

rugalmas értékelés

halasztási likviditási gondnál van lehetőség

NAV-támogatás.

Az adótervezést korlátozó szabályokat is felsorolták:

szigorú köztudomású szabály

exit tax: szja a nem realizált árfolyamnyereségre az illetőség külföldre helyezésekor. A Magyarországon lévő vagyonánál egy vélelmezett értékesítéssel számol a PM, és erre kell fizetni egy jövedelemadót. 500 millió forint feletti értékhatárnál lesz egy új szja-szabályozás - mondta Kövesdy Attila.

külföldi BVK-k

szigorúbb általános adóelkerülés-tiltás

Kövesdy Attila lapunk érdeklődésére kifejtette az exit tax kapcsán, hogy az a logika, hogy ha valaki elhagyja a magyar adóilletőséget, vagy elköltözik, akkor úgy kell tekinteni, mintha eladná a vagyonát, eszközeit, és ez esetben van egy szerzési költsége, valamint egy eladási ára, és a kettő között fennálló nyereséget nézi majd a szabályozás. Erre vonatkozóan lesz egy bevallási kötelezettség.

Kövesdy Attila elismerte, hogy ez a fajta szabályozás több országban sem állta meg az Európai Bíróság próbáját, hiszen korlátozza a szabad tőkeáramlást. Az új szabályozás viszont erre a joggyakorlatra is választ ad. Nem lehet előírni például, hogy azonnal fizessen a költözés után az adóalany, ezért egy 10 éves halasztás lesz az adófizetésre, ha az EU-ba költözne máshová.

Külön megemlítette viszont az Egyesült Államokba történő költözés lehetőségét, itt elképzelhető az azonnali exit tax fizetési kötelezettség.

A hatályos szja-kulccsal fog adózni ez a típusú ügylet - mondta Kövesdy Attila a Portfolio kérdésére.

A hatályos szja-kulcs jelenleg 15%.

A vagyonadóról szóló kormányhatározat május 14-én jelent meg, Kövesdy Attila a Portfolio kérdésére ezzel kapcsolatban kifejtette: ez az az időpont, amikortól a vagyonadó köztudomásra került. Innentől kezdve a NAV vizsgálhatja a vagyonátadást, rendelést, ajándékozást. Az államtitkár érdeklődésünkre kifejtette, hogy május 14-től lehet tudni hivatalosan, hogy lesz vagyonadó Magyarországon.

Az ezt követően megvalósított szerződések, amelyeket csak azért hoztak létre, hogy az illetőnek adóelőnye származzon belőle, és nincs más racionális gazdasági célja, akkor azt már lehet vizsgálni.

Kata-szabályok

Farkas Gergely helyettes államtitkár a kata újdonságairól beszélt. Ennek kapcsán fontos cél volt az alanyi kör szélesítése. Fontos volt a céges számlázás irányába való kinyitás lehetősége - mondta.

Költségvetés

Október közepén második olvasatban tárgyalja a kormány a 2027-es költségvetést, és az azt követő napokban válik nyilvánássá - mondta Kármán András pénzügyminiszter.

Címlapkép forrása: Portfolio