Vagyonadó: több ezer céget mozgathat a milliárdos határ fölé egyetlen számítási paraméter

Napjaink egyik központi adózási témája a vagyonadó bevezetése és lehetséges hatásai. Rövid elemzésben nem célunk normatívan megítélni a vagyonadót, ugyanakkor a becslés nehézségein felül szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a cégvagyon értékelésnél számos szubjektív szempont is megjelenhet. Nincs egy konkrét legjobb, általánosan bevett tárgyilagos eljárás, a jogalkotó feladata lesz a módszertant normaszerűen, és a lehető legobjektívebb módon meghatározni. Az Állami Számvevőszék feladata a központi költségvetés bevételi előirányzatainak értékelése, erre való felkészülés részeként vették számba a Hivatal elemzői a lehetséges adótárgyak értékelésének kérdéskörét.

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Az elemzés a Pénzügyminisztérium vagyonadó-tervezetének október 6-i közzététele előtt készült.

Több tanulmány is összegyűjtötte a vagyonelemek értékelésével kapcsolatos kihívásokat. Az alábbi linken elérhető cikk például a brit példát veszi górcső alá, ahol szintén megvizsgálták egy vagyonadó bevezetésének gyakorlati lehetőségét. Az Egyesült Királyságban nincs klasszikus éves vagyonadó, ugyanakkor hasonló nehézségeket jelentő örökösödési illeték (Inheritance Tax) van. Ezen felül az adózási rendszerük jelentős mértékben eltér, amely segíti egy vagyonadó bevezetésének módszertani, adatszolgáltatási alapjainak megteremtését. Többféle ingatlanhoz kapcsolódó adó (Council Tax, Stamp Duty, Annual Tax on Enveloped Dwellings), az örökösödési adó megkerülésének veszélyét minimalizáló adó (Pre Owned Asset Tax) vagy a befektetési adó (Capital Gains Tax) létezik. Ezen adónemek több vagyonelem historikus felmérését biztosítják, a szerző mégis komoly kihívásokat azonosított egy esetleg szigetországi vagyonadó bevezetése kapcsán.

Az adó tárgyaként szóba jöhető vagyonelemek pontos értékelése típusonként más és más kihívást jelenthet a jogalkotónak és a jogalkalmazónak is.

Forrás: ÁSZ, Pentelow (2020) alapján

A helyzet komplexitását szemléltetve jelen példában csak a vállalatok értékelésén keresztül kívánjuk bemutatni, hogy a szakértői paraméter választás milyen hatást tud gyakorolni az egyes cégek értékére. Az elemzéshez külső szolgáltató által biztosított 2024-es mérlegadatokat vettünk alapul és azzal a feltételezéssel éltünk, hogy a vizsgált cégnek egy tulajdonosa van. Külön kihívás a tulajdonosi struktúra, tulajdonosi jogkörök és egyéb pénzügyi kötelezettségek és követelések helyes beárazása. Jelen elemzés kizárólag a cégvagyonra fókuszál, egyéb vagyonelemek nem képezték az elemzés fókuszát.

A módszertanról röviden

Az elemzés referenciaéve 2024, ezért az első módszertan esetén a saját tőke könyv szerinti értékét a 2024-es mérlegadatok alapján határoztuk meg. Az EV/EBITDA-alapú értékelés és a DCF és nettó eszközérték alapú hibrid becslés a 2019 és 2024 között rendelkezésre álló vállalati adatokra épül. Az EV/EBITDA-módszernél a rendelkezésre álló éves EBITDA-értékek mediánját használtuk, amelynek hatszoros értékével számoltunk vállalatértéket, majd ebből levontuk a nettó adósságot a becsült saját tőkeérték meghatározásához. A DCF-becslés a beszámolóadatokból számított éves szabad pénzáramlás közelítő értékeinek mediánjából indul ki, amelyet egységes növekedési és 12 százalékos WACC mellett vetítettünk előre és diszkontáltunk. Az így kapott DCF-alapú saját tőkeérték kétharmados, a korrigált nettó eszközérték egyharmados súlyt kapott. A svájci KS 28 alapján készített kétéves becslés a 2024-es és 2023-as beszámoló szerinti adózott eredményből indul ki, a 2024-es év kétszeres súlyt kap, míg a hároméves változat a 2024-es, 2023-as és 2022-es beszámoló szerinti adózott eredmény egyszerű átlagát használja. A normalizált eredményből a tőkésítési rátával számított jövedelemérték kétharmados, a korrigált nettó eszközérték egyharmados súlyt kap. A referenciafuttatásban a 2024-es HUF 15,5 százalékos tőkésítési rátáját alkalmaztuk.

Öt értékelési módszertan több ezres eltérő vállalati érintettségi kört mutat

Egy nem tőzsdei vállalatnak nincs naponta látható piaci ára, ezért az 1 milliárd forintos értékhatár alkalmazásához előbb meg kell becsülni a cég értékét. Az elemzésnél öt megközelítést vizsgáltunk, (1) a könyv szerinti saját tőkét, (2) az EV/EBITDA (vállalatérték / kamatok, adók, értékcsökkenés és amortizáció előtti eredmény) alapú értékelést, (3) a DCF (diszkontált szabad pénzáramlás) és nettó eszközérték alapú hibrid módszert, valamint (4-5) a svájci módszer, a svájci KS 28 két változatát, a kétéves, frissebb évet kétszeresen súlyozó változatot és a hároméves, egyenlő súlyú változatot. Ezek más logikából indulnak ki, van amelyik főként a mérlegben lévő vagyont, más a működési eredményt vagy a pénztermelő képességet, a svájci módszer pedig a nyereséget és a nettó eszközértéket együtt veszi figyelembe. Azért ezeket a megközelítéseket vizsgáljuk együtt, mert lefedik a legfontosabb eszközalapú, eredményalapú, pénzáramalapú, piaci szorzós és kombinált értékelési logikákat.

A svájci modell a nyereséget és a nettó eszközértéket kombinálja

A svájci KS 28 módszer esetén a vállalati érték az előző évek korrigált eredményeiből és nettó eszközértékeiből kerül meghatározásra. A vállalat értékének meghatározása esetén az előző évek eredményeiből képzett jövedelemérték kétharmados, még a nettó eszközérték egyharmados súlyt kap. A két hivatalos svájci változat főként az eredmény időszakban különbözik. Az első a legfrissebb két évet használja, és a frissebb évet kétszeresen súlyozza, a második három év egyszerű átlagából indul ki. Itt is érdemes kiemelni, hogy a KS 28 módszertanban meghatározott egyharmad eszközérték, kétharmad eredmény arány csupán szakértői megállapítás, konvenció. Hagyományosan az ipari cégek jelentősebb eszközállománnyal rendelkeznek, így a kétharmados súly a szolgáltató szektor számára magasabb terhet róhat.

Az elvárt hozamszint nagyban befolyásolja a vállalat értékét

A tőkeköltség azt fejezi ki, milyen hozamelvárással fordítjuk át a tartós nyereséget jövedelem értékké. Minél magasabb a tőkeköltség ráta, annál alacsonyabb ugyanannak a profitnak a számított értéke. A hároméves svájci modellben 8 százalékos ráta mellett 16 563 hazai cég potenciális adóalany, míg 25 százalékos ráta mellett 7 758 vállalat kerül az 1 milliárdos érték küszöb fölé. Ez is jól mutatja, hogy a hozamelvárás milyen jelentős hatással van a cégértékekre, hisz minden egyéb változatlanság mellett 53 százalékos különbség van a két érintetti kör között. A svájci KS 28 módszertan egyébként a 2024-es HUF hivatalos referenciát 15,5 százalékos tőkeköltségben határozta meg, ennél 10 463 darab Magyarországon bejegyzett cég kerülne a küszöb fölé. 2025-re a tőkeköltség 17,5 százalék lett. A 8 és 25 százalék közötti sáv stresszteszt, nem hivatalos KS 28 alternatívák tartománya. A vállalatértékelés egyik központi és vitát generáló kérdése a tőkeköltség meghatározás, amely esetén az adott év és hozamkörnyezet mellett az adott ország, iparág, cégméret és cégforma is befolyással bír. Ennek kapcsán széleskörű gyűjtéssel rendelkezik Aswath Damodaran, aki a vállalatértékelések világhírű elismert oktatója. Amennyiben országos szinten, iparágtól és cégformától függetlenül egy tőkeköltség kerül meghatározása, akkor az figyelmen kívül fogja hagyni a kockázat és hozam közötti átváltás kapcsolatát.

1. ábra. A hároméves átlagoló svájci modell érzékenysége a tőkeköltségre. Forrás: belső adatbázis, saját számítás.

Más módszertanok több ezer céggel módosíthatják az érintetti kört

A szektorális elemzéshez a hároméves, egyenlő súlyú svájci változatot használjuk 15,5 százalékos tőkésítési rátával. Ez a 2024-es HUF referenciafuttatásban 10 463, legalább 1 milliárd forintra becsült saját tőkeértékű vállalatot jelent a svájci módszer alapján. A KSH 2025-ös évkönyvének adatai alapján összesen 504 578 társas vállalkozást tartottak nyilván 2024-re vonatkozóan Magyarországon, ugyanakkor a módszerek összehasonlításánál ettől eltérő, 201 639 céget tartalmazó közös mintát használtunk, amelybe csak azok a vállalatok kerülnek be, amelyek mind az öt megközelítéssel értékelhetőek, tehát mind az 5 módszerhez rendelkezésre álltak az adatok. A svájci KS 28 módszertan alapján becsült 10 463 cégből csupán 6 855 cégre volt teljeskörű adat, hogy mind az öt módszertannal megbecsüljük. Az egyes módszerek esetén a potenciális érintetti kört a 2. ábra foglalja össze. A legalacsonyabb és legmagasabb eredmény között közel 59 százalék a különbség. Ha ugyanazon vállalati körből az egyik módszer 5 356, a másik 8 510 céget helyez az 1 milliárdos küszöb fölé, akkor érdemben eltérhet a potenciális adóalapba kerülő vállalati kör, és ezzel a költségvetési bevételi potenciál is. A tényleges költségvetési bevételhez azonban a tulajdonosi részesedések értéke, az adókulcs, a mentességek és a tulajdonosi struktúra is szükséges.

2. ábra. Az 1 milliárd forintos becsült saját tőkeérték fölötti cégek száma a minden módszerrel értékelhető, 201 639 céges közös mintán. Forrás: belső adatbázis, saját számítás.

A küszöb feletti cégek harmada tíz szakágazatban koncentrálódik

A TEÁOR'25 teljes rendszere 651 szakágazatot különít el. A svájci módszerrel számított, 10 463 küszöb feletti vállalatból a tíz legnagyobb főtevékenységi szakágazat 3 469 céget ad, vagyis a teljes kör 33,2 százalékát. A három legnagyobb csoport együtt 1 823 vállalatot, 17,4 százalékot tesz ki. A saját tulajdonú vagy bérelt ingatlan bérbeadása és üzemeltetése 776 céggel 7,4 százalékot, a saját tulajdonú ingatlan adásvétele 569 céggel 5,4 százalékot, a vagyonkezelés és holdingtevékenység 478 céggel 4,6 százalékot képvisel. A koncentráció önmagában nem adópolitikai következtetés. A TEÁOR statisztikai besorolás, nem adójogi minősítés és a teljes svájci szabályozás bizonyos holding-, finanszírozó-, vagyonkezelő- és ingatlantársaságokra speciális értékelést alkalmazhat.

3. ábra. A tíz legnagyobb főtevékenységi szakágazat az 1 milliárd forintos küszöb fölötti 10 463 cég között, KS 28 alapú hároméves átlagoló svájci modell, 15,5 százalékos tőkeköltség. Forrás: belső adatbázis, saját számítás.

Konklúzió

A rövid elemzéssel nem célunk a potenciális vállalati kör felmérése, csupán szerettük volna jelezni, hogy még az erősen kvantitatív vállalati pénzügyek esetén is milyen jelentős eltéréseket tud okozni a vállalatértékelési módszer vagy egy-egy paraméter megválasztása. Az eredmények nagyságrendi, cégszintű becslések, nem egyedi vállalatértékelések vagy tulajdonosszintű vagyonbecslések. A teljes KS 28 ennél részletesebb, egyedi eredménykorrekciókat és eszközértékelési szabályokat is alkalmazhat, ugyanakkor az új hazai adózási részletszabályok ismerete nélkül bizonyos egyszerűsítéseket használunk. Cikkünk nem kezeli teljeskörűen az eredménykorrekciókat, rejtett tartalékokat, piaci eszközátértékelést, a speciális társaságok minősítését, a tényleges és közvetett tulajdoni hányadokat, illetve a magyar vagy külföldi tulajdonosi státuszt. Cikkünkben nem tárgyaljuk, ugyanakkor a vagyonadó tekintetében a vállalatértékelés mellett komoly módszertani kihívást jelenthet egyes immateriális javak, képzőművészeti gyűjtemények vagy szellemi tulajdoni jogok értékének meghatározása is.

Fontos, hogy a készülő jogszabály mindezen kérdésekre pontos és egyértelmű választ adjon, elkerülendő az adótervezés bizonytalanságát és a hosszas adójogi vitákat.

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