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Gazdaság

Változás lesz az 50-es villamos közlekedésében a hétvégén

MTI
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Rövidített útvonalon jár a fővárosban az 50-es villamos a hétvégén a villamospálya javítása miatt – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) csütörtökön.

A közlemény szerint

az 50-es villamos a Határ út és a Szarvas csárda tér között közlekedik szombaton és vasárnap;

50-es jelzéssel pótlóbusz jár a Szarvas csárda tér és Pestszentlőrinc, Béke tér között.

Az 50-es pótlóbusz mellett a párhuzamosan közlekedő 236-os autóbusz kínál alternatív eljutási lehetőséget – jelezte a közlekedési vállalat.

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