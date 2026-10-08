Változás lesz az 50-es villamos közlekedésében a hétvégén

Rövidített útvonalon jár a fővárosban az 50-es villamos a hétvégén a villamospálya javítása miatt – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) csütörtökön.

A közlemény szerint

az 50-es villamos a Határ út és a Szarvas csárda tér között közlekedik szombaton és vasárnap;

50-es jelzéssel pótlóbusz jár a Szarvas csárda tér és Pestszentlőrinc, Béke tér között.

Az 50-es pótlóbusz mellett a párhuzamosan közlekedő 236-os autóbusz kínál alternatív eljutási lehetőséget – jelezte a közlekedési vállalat.