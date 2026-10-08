Váratlan fordulat Horvátországban: elbukott az új autópályás rendszer kulcsfontosságú eleme

A meghiúsult közbeszerzés a Crolibertas nevű új útdíjrendszer értékesítési webportáljára, mobilalkalmazására és integrált adatplatformjára vonatkozott. A beérkezett három ajánlat közül a HAC egyiket sem találta érvényesnek. A zágrábi Abysalto volt az egyetlen pályázó, amely megfelelt a műszaki és szakmai alkalmassági követelményeknek, ám az ő ajánlatukat is elutasították, mivel a 379 ezer eurós nettó áruk meghaladta a 330 ezer eurós becsült értéket.

Az eljárás nem először ütközött akadályokba, júliusban ugyanis a horvát Közbeszerzési Felügyeleti Bizottság (DKOM) egy fellebbezést követően megsemmisítette a HAC eredeti eredményhirdetési döntését. Az autópálya-kezelő ezt követően újraértékelte az ajánlatokat, majd végül az egész eljárást visszavonta.

A Crolibertas rendszer célja, hogy a HAC, a Bina Istra és az Autocesta Zagreb–Macelj által üzemeltetett horvát autópályákon teljesen automatizált elektronikus útdíjszedést vezessen be. A hagyományos fizetőkapuk helyett az autósok elektronikus kapuk alatt haladnának át, amelyek menet közben rögzítik a fizetési kötelezettséget. A rendszer hivatalos honlapja szerint szeptemberig már több mint száz ilyen kaput telepítettek, a legutóbbit az A1-es autópálya Dugopolje melletti szakaszán.

Az érvénytelenített közbeszerzés a projekt kulcseleme, mivel a webes portál és a mobilalkalmazás biztosítaná a felhasználók – különösen a külföldi és az alkalmi autósok – hozzáférését az útdíjszolgáltatásokhoz. A HAC megkezdte a sikertelen eljárás újraszervezését,

így a Crolibertas projekt egésze nem került veszélybe, az infrastruktúra kiépítése és a többi előkészületi munkálat folytatódik.

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