Vérből és vizeletből láthatóvá tenni azt, amit a képalkotó vizsgálatok még nem mutatnak

Hogyan lesz a Siemens telekommunikációs cégből egy sokoldalú, egészségügyi informatikai és molekuláris diagnosztikai fejlesztéseken dolgozó technológiai vállalat? Orbán Előddel, az Enterprise Group Technologies ügyvezetőjével és a European Life Technologies CEO-jával és társalapítójával a cég átalakulásáról, a likvid biopszia lehetőségeiről, a daganatok korai felismeréséről beszélgettünk, és arról, hogy milyen új helyzetet teremt, ha a molekuláris jelek már akkor láthatók, amikor a képalkotó diagnosztika még nem mutat eltérést. Kitértünk a technológia hozzáférhetőségére, hogy mit kezd az egészségügy azzal, ha valamit hamarabb látunk, mint eddig megszoktuk, valamint arra is, miért gondolja Orbán Előd úgy, hogy a következő évtizedek valódi versenyelőnyét a vállalati kultúra jelenti majd.

Az Enterprise Group Technologies ma már több területen is aktív technológiai vállalatként ismert. Hogyan jutottak el az indulástól a mai működési modelljükig?

Az Enterprise története a Siemensig nyúlik vissza: 2007-ben kiszervezték a vállalat telekommunikációs üzletágát, ebből lett Magyarországon a Siemens Enterprise Communications. Már akkor látszott, hogy ezt a céget előbb-utóbb eladják, és 2009-2010-ben merült fel, hogy megvásárolhatnánk. Voltak komoly versenytársaink, de egy ötórás prezentáción bemutattam Münchenben, mi a tervünk és miképp fejlesztenénk a vállalatot. Egyben azt is garantáltuk, hogy három hónap alatt lezárjuk az ügyletet. A zárás előtt még volt egy elég kemény tárgyalási fordulat: ki akartak venni az ügyletből egy jelentős vevőkövetelést, én pedig azt mondtam, így visszalépek az akvizíciótól.

Végül ebből komoly pszichológiai játszma lett, amelynek eredményeként az eredeti ár kevesebb mint feléért vettük meg a céget.

Így érkeztem meg 2010-ben egy három éve eladás alatt álló, bizonytalan, jövőkép nélküli vállalatba. Az első hónapok arról szóltak, hogy visszaadjuk az energiát a szervezetnek: hetente átbeszéltük, honnan hová jutottunk, bevontuk a munkatársakat, és közösen új víziót, mondhatni küldetést kerestünk. Közben egyértelmű volt, hogy a hagyományos vezetékes telekommunikáció visszaszorul, ezért új jövőképre és stratégiára van szükségünk, azaz új üzletágakat kellett építeni: kritikus informatikai infrastruktúrát, SAP-t, szoftverfejlesztést, később ipari digitalizációt és egészségügyi informatikát.

Hogyan vezetett az út a korábbi telekommunikációs ügyfélkapcsolatoktól az egészségügyi informatikáig?

A Siemens-időkből maradt ügyfeleket kezdtem el végigjárni, köztük kórházakat is, ahol korábban telefonközpontjaink voltak.

Az egyik helyen megkérdeztem, mire lenne szükségük az új helyzetben, mire azt a választ kaptam: akkor menjek vissza, ha hozok egy jó kórházi informatikai rendszert. Innen indult az egész.

Elkezdtem utánanézni, mi az a HIS, vagyis a Hospital Information System, milyen szereplők vannak a piacon, és azt láttuk, hogy ez egy nagyon speciális, de alapvetően elég beállt, innovációhiányos terület. Kicsit olyan volt, mint maga az egészségügy: hierarchikus, nehezen mozduló, mindenki védte a saját pozícióját. Én viszont azt gondoltam, hogy éppen ezért kiváló lehetőség erre a piacra belépni.

Összeraktunk egy hatfős csapatot olyan emberekből, akik értettek ehhez a világhoz, és 2012-ben beléptünk az egészségügyi piacra az Enterprise Multi Medikai Alkalmazással. A Magyar Kórházszövetség kongresszusán mutattuk be, és nagyon nyitott volt rá a szakma, mivel a korábbi, piacon lévő rendszerek lassúak, elavultak és nehezen fejleszthetőek voltak, miközben a versenytársak sokszor elutasítóan reagáltak az ügyfelek igényeire.

Az első ügyfelet volt a legnehezebb megszerezni, aztán jött a következő, majd a következő, és mi minden egyes sikert megünnepeltünk. Szépen lassan eljutottunk az első megyei kórházig, onnan pedig már látszott, hogy valódi versenyt hoztunk egy addig elég zárt piacra.

Később, amikor a közfinanszírozott egészségügyben megváltoztak a piaci feltételek, elindultunk a magánegészségügy felé is. Ott nagyobb a mozgástér, nagyobb a nyitottság, és ma már ez egy hatalmas, gyorsan növekvő piac, ahol nagyon komoly lehetőségeket látunk.

Orbán Előd, az Enterprise Group Technologies ügyvezetője és a European Life Technologies CEO-ja és társalapítója

Az egészségügyi informatika általában háttérrendszerként jelenik meg: adatokat kezel, folyamatokat támogat. A likvid biopszia viszont már közvetlenül a diagnózis, sőt a korai felismerés kérdéséhez kapcsolódik. Mi kellett ahhoz, hogy ebbe az irányba lépjenek tovább?

A 2010-es években nagyon sok mindent kipróbáltunk. Voltak olyan fejlesztéseink, amelyek technológiailag izgalmasak voltak, de végül nem váltak be a piacon. Korábban ez csalódást okozott volna, később viszont megtanultam úgy nézni ezekre, hogy minden ilyen projekt visszajelzés: mit validáltunk rosszul, hol nem értettük pontosan a piacot, mi az, amit legközelebb másképp kell csinálni.

Nem az a kérdés, hogy minden fejlesztésből azonnal termék lesz-e, hanem hogy mit tanulunk belőle technológiában, együttműködésben, csapatműködésben, határidőtartásban vagy akár abban, hogyan kell egy ötletet üzletileg validálni.

A likvid biopszia, illetve a molekuláris géndiagnosztika számomra az egyik legizgalmasabb terület, kutatás-fejlesztési munkánk egyik ékköve. Egy nagy K+F pályázat kapcsán kerültünk bele, megkerestek bennünket, hogy szükség lenne egy olyan informatikai fejlesztőcégre, amely nemcsak technológiában erős, hanem egészségügyi informatikai háttérrel is rendelkezik. Nekünk addigra már volt tapasztalatunk betegadat-kezelésben, egészségügyi rendszerekben, kórházi folyamatokban, ezért értettük, milyen érzékeny és komplex közegbe lépünk be.

Az egyik legnagyobb kihívás az adatfeldolgozás volt. Egy ilyen vizsgálatnál egyetlen páciens mintája akár több száz gigabájtnyi adatot is jelenthet, és ezt nem egyesével, kézi módon kell kezelni, hanem nagy mintaszám mellett, gazdaságosan és biztonságosan. Ezért olyan bioinformatikai hátteret kellett építeni, amely a terheléshez igazodik: ha kevés minta érkezik, takarékosan működik, ha viszont egyszerre sok, akkor úgy tud felskálázódni, hogy közben az elemzés sebessége, biztonsága és minősége ne sérüljön.

Nekünk ebben volt valódi szerepünk. Nemcsak azt kellett megoldani, hogy a szekvenálásból keletkező adatokat feldolgozzuk, hanem azt is, hogy a különböző bioinformatikai eszközök megfelelő sorrendben, megfelelő paraméterezéssel fussanak le, és a végén orvosilag értelmezhető eredmény szülessen. Vagyis a háttérben egy nagyon komoly számítási és elemző platform működik.

Fontos az is, hogy egy ilyen fejlesztésben egyetemi emberek, kutatók, molekuláris biológusok, informatikusok, fejlesztők és üzleti szereplők dolgoznak együtt. Mindegyikük máshonnan jön, más nyelvet beszél, más logika szerint gondolkodik, mást tart fontosnak. A kérdés az, hogyan lehet őket közös cél, közös vízió és közös működés mentén egy irányba rendezni. Ebből a fejlesztési irányból nőtt ki később a European Life Technologies, amely ma már önálló vállalatként működik, de szakmai és technológiai értelemben szorosan kapcsolódik az Enterprise Group Technologies-hoz.

Hogyan magyarázná el egy laikusnak, pontosan mi is az a likvid biopszia?

Nagyon leegyszerűsítve arról van szó, hogy bizonyos daganatos folyamatok nyomai molekuláris szinten már akkor megjelenhetnek a vérben vagy más mintában, amikor a képalkotó diagnosztika még nem feltétlenül lát eltérést. Mi ezeket a jeleket keressük. A tumorsejtekből származó DNS például bekerülhet például bekerülhet a vérplazmába, és ha ezt megfelelő érzékenységgel tudjuk vizsgálni, akkor sokkal korábban kaphatunk információt arról, hogy elindult-e valamilyen kóros folyamat.

Ez nem azt jelenti, hogy kiváltjuk a mammográfiát, az ultrahangot vagy más képalkotó vizsgálatokat. Inkább arról van szó, hogy kiegészítjük őket, és bizonyos esetekben előrébb hozzuk a felismerést. A képalkotó diagnosztika akkor lát valamit, amikor az már elér egy bizonyos méretet. A molekuláris diagnosztika viszont még bőven bármilyen tünet jelentkezése előtt detektálni tudja a kóros elváltozást.

A cél nem az, hogy szembe menjünk a meglévő orvosi gyakorlattal, hanem hogy az onkológusokkal és a diagnosztikai szakemberekkel együttműködve hozzunk be egy új, érzékenyebb, korábbi információt adó réteget a rendszerbe.

Orbán Előd

Pontosan hol tartanak most a fejlesztésben?

Jelenleg több irányban dolgozunk. Van vizelet-alapú prosztatavizsgálatunk (PC-Alarm), amely azért is fontos, mert a férfiak jelentős része nehezen veszi rá magát egy urológiai ellenőrzésre. Ha valakinek csak annyi a dolga, hogy otthon mintát vesz, majd visszaküldi elemzésre, az jóval kisebb ellenállást válthat ki, mint egy hagyományos urológiai vizsgálat. Ez jelenleg még nem olcsó, nagyjából 79 ezer forintos nagyságrendű.

Emellett rendelkezünk már emlődaganatos betegek véralapú monitorozásával (BC-Monitor), és dolgozunk a még nem daganatos betegek számára szóló, szintén véralapú előrejelző diagnosztikán is (BC-Alarm).

Az első eset az, amikor a már diagnosztizált, kezelt betegek esetében vizsgáljuk, hogy kimutatható-e még tumoros DNS a szervezetben, vagyis van-e jele maradványbetegségnek, illetve kiújulásnak. Ez óriási segítség lehet abban, hogy valaki ne kapjon plusz, felesleges terápiát, de ne is maradjon észrevétlenül egy kiújuló folyamat.

A másik nagy irány a szűrés és a korai felismerés, amikor olyan embereknél vizsgáljuk a molekuláris jeleket, akiknél a képalkotó diagnosztika még nem mutat eltérést, de a daganatos folyamat már elindulhatott. Ez új diagnosztikai helyzetet teremt, és szemléletváltást igényel. Azt remélem, hogy idővel az ellátórendszer is fel fog készülni erre. Ha sokkal korábban látunk valamit, akkor ehhez az orvosi döntéshozatalnak, a betegútnak és a kommunikációnak is alkalmazkodnia kell.

Hogyan lehet elérni, hogy ezek a vizsgálatok ne csak egy szűk, tehetősebb réteg számára legyenek hozzáférhetőek?

Egyelőre maga az újgenerációs génszekvenálás, a bioinformatikai háttér, az adatfeldolgozás és a validáció is költséges. De fontos másik oldalról is nézni a kérdést: egy későn felismert daganatos betegség kezelése rendkívül drága, nemcsak pénzügyileg, hanem emberileg és társadalmilag is.

Ha korábban vesszük észre a betegséget, akkor jó eséllyel csökkenthető a kezelési teher, kevesebb lehet a mellékhatás, és az egész ellátórendszer szintjén is jelentős megtakarítás érhető el. Hosszú távon én abban hiszek, hogy ezeknek a technológiáknak be kell épülniük a prevenciós gondolkodásba.

Ahogy az újgenerációs szekvenálás, az adatfeldolgozás és a diagnosztikai folyamatok olcsóbbá válnak, ezek az eljárások is szélesebb körben hozzáférhetővé válhatnak. Hiszen a cél az, hogy minél pontosabban tudjuk, mit keresünk, és célzottan vizsgáljuk azokat a régiókat, mutációkat, mintázatokat, amelyek az adott daganattípus szempontjából valóban relevánsak. Ez a technológia fejlődésével együtt hosszabb távon jelentősen csökkentheti a költségeket.

A hozzáférhetőség kérdése sem minden országban ugyanazt jelenti. Magyarországon elsősorban az ár és a finanszírozás felől nézzük, máshol viszont az is alapvető kérdés, hogyan jut el egyáltalán a diagnosztika az emberekhez.

Indonézia például ebből a szempontból nagyon érdekes piac, hatalmas ország, rengeteg a sziget, sok helyen nagyon nehéz képalkotó diagnosztikát vagy szakorvosi ellátást biztosítani. Egy vérvételen vagy mintaküldésen alapuló diagnosztikai modell viszont ilyen környezetben különösen nagy értéket teremthet, mert nem minden esetben az infrastruktúrát kell a beteghez vinni, hanem a mintát lehet eljuttatni a megfelelő elemző háttérhez.





Egy ilyen fejlesztéshez nemcsak technológia kell, hanem - ahogy Ön is említette - nagyon különböző tudású emberek együttműködése is. Milyen szervezet képes ezt jól kezelni?

A hatékony és egészséges működéshez közös vízió, küldetés és alapelvek kellenek, tudnunk kell, honnan hova akarunk eljutni, miért csináljuk, és milyen keretek között dolgozunk. Az Enterprise Group Technologies-ban is ebben a szellemiségben működünk.

A döntések jelentős része boardokban születik meg, például üzleti, gazdasági vagy szervezetfejlesztési boardban. A vezetői felelősségek persze megvannak, de a fontos kérdések nem egyetlen ember fejében dőlnek el, hanem több nézőpont találkozásából.

Ehhez vitakultúra is kell: bizalom, önismeret és világos kommunikáció, hogy az eltérő vélemények ne személyes konfliktusként, hanem értékteremtő ütközésként jelenjenek meg.

A European Life Technologies esetében is ez volt a kulcs. Először különálló cégek és szakemberek dolgoztak együtt, de egy idő után látszott, hogy az igazi áttöréshez közös keret, közös kultúra és közös célok kellenek. Egy ilyen szervezet élő dolog, folyamatosan figyelni kell, mi működik, mi nem, és ki van valóban a helyén. Mert nem az a kérdés, hogy valaki jól vagy rosszul dolgozik-e, hanem az, hogy a helyén van-e, mert ha igen, akkor örömmel, energizáltan, lelkesen, és hatékonyan dolgozik. Ez a tanuló szervezet alapja is, hogy kipróbálunk valamit, visszanézzük, mit tanultunk belőle, és ha kell, módosítunk.

Nálunk nincs rossz ötlet, legfeljebb olyan, amelynek még nem jött el az ideje. A 21. században szerintem a vállalatok közötti igazi verseny egyre inkább a kultúrában van, a technológia sok szereplő számára elérhető, a különbség pedig abban lesz, milyen kvalitású emberek dolgoznak együtt, milyen szervezeti kultúrában, és így mennyire mernek önállóan gondolkodni, vitázni, hibázni és tanulni.

A cikk megjelenését a European Life Technologies Hungary Zrt. támogatta.

Címlapkép forrása: Portfolio/Kaiser Ákos

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