Versenyben a drágább alapanyag és az olcsóbb import – ennek a magyar élelmiszer-gazdaság lehet a nagy vesztese

Egyre nehezebb lesz árban versenyezniük az importtermékekkel, ha a hazai állattartók, takarmánygyártók és feldolgozók drágábban jutnak alapanyaghoz, miközben az olcsóbb kukoricából külföldön előállított takarmány és állati termék ugyanúgy ott lehet a magyar piacon. A helyzetet súlyosbítja, hogy az idei magyar termés várhatóan messze nem fedezi a hazai igényeket, a jó minőségű kukoricára pedig egyszerre több, egymásra épülő ágazatnak is szüksége van. A Portfolio Reng Zoltánt, a Hungrana vezérigazgatóját, Varga Ákost, az UBM Csoport Igazgatósági elnökét és Antal Gábort, a Hód-Mezőgazda Zrt. vezérigazgatóját arról kérdezte, meddig lehet alkalmazkodni a kukoricahiányhoz, mekkora versenyhátrányt okoz a drágább alapanyag, és mi történhet, ha emiatt elkezd leépülni a hazai feldolgozás és állattartás.

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Miközben az ukrán kukorica behozatalát korlátozzuk, a külföldi versenytársak akár ebből az alapanyagból is olcsóbban állíthatnak elő takarmányt vagy állati termékeket, amelyek aztán a mi piacunkon is megjelenhetnek. Mit jelent ez a hazai szereplők számára?

Varga Ákos: A különbség már a takarmányárakban is jól látszik. Néhány héttel ezelőtt még 12–15 eurós eltérésről beszéltünk, most már tonnánként 20–30 euróval lehet olcsóbb a takarmány Nyugat-Európában. Nagy mennyiségnél ez már jelentős költségkülönbséget okoz az állattartóknak, és közvetlenül rontja a hazai szereplők versenyképességét.

Antal Gábor: Egy spanyol sertés- vagy szarvasmarhatartó olcsóbb alapanyaghoz jut, ezért eleve alacsonyabb költségszintről indul, és a hús is olcsóbban kerülhet piacra. Ezek a termékek pedig ugyanúgy eljutnak a magyar vásárlókhoz, a fogyasztó pedig érthetően elsősorban az árat nézi.

Európai összevetésben magas színvonalon dolgozunk a sertéstartásban, a saját mutatóinkkal a dán top 5 százalék teljesítményét is el tudjuk érni Magyarországon, de még ilyen hatékonyság mellett is lehetünk veszteségesek.

Ha már az alapanyagnál jelentős költséghátrányunk van, azt a termelési hatékonyság további javításával sem lehet korlátlanul ellensúlyozni.

Reng Zoltán: A feldolgozóiparban szintén közvetlenül jelentkezik a drágább alapanyag hatása. Ha magasabb áron jutunk kukoricához, az növeli az élelmiszeripari és ipari termékek költségét, valamint a kukoricafeldolgozás során keletkező takarmányalapanyagok árát is.

Az idei hazai kukoricatermés várhatóan messze nem fedezi a belföldi igényeket. Ez az önök területén már ellátásbiztonsági kérdés, vagy egyelőre inkább a költségekben érződik a hiány?

Reng Zoltán: A végtermékeink iránt stabil a kereslet, az élelmiszeripar, a vegyipar, a papíripar és a takarmányipar is fontos felvevőpiacot jelent.

Reng Zoltán - fotó: Berecz Valter/Portfolio

A szűk keresztmetszet az alapanyag. A szabadegyházi gyárunkat akkor lehet hatékonyan működtetni, ha minimum 90 százalék a kapacitáskihasználtság, ez nagyjából évi egymillió tonna kukoricát jelent. Becsléseink szerint nagyságrendileg ennyi jó minőségű, toxinmentes kukorica lehet jelenleg elérhető Magyarországon. Vagyis

a Hungrana éves kukoricaigénye önmagában nagyjából akkora, mint amekkora megfelelő minőségű hazai árualap rendelkezésre állhat ebben az évben,

miközben ugyanerre a kukoricára a takarmánygyártásnak és az állattartásnak is szüksége van.

Antal Gábor: Nálunk ez közvetlen működési kényszert jelent, hiszen az állattenyésztést nem lehet csak úgy szüneteltetni vagy lekapcsolni. Ha egy ilyen folyamatot megállítunk, annak sok esetben végleges és drasztikus következményei lehetnek, ezért számunkra már az is alapvető kérdés, hogy folyamatosan rendelkezésre álljon elegendő, megfelelő minőségű takarmány.

Az Alföld délkeleti részén gazdálkodunk, jelentős tejtermeléssel és sertéstartással, ezen a területen pedig a kukorica öntözés nélkül már egyre kevésbé termeszthető biztonságosan. A tejelő szarvasmarháknál ráadásul nemcsak szemes kukoricáról beszélünk, kukoricaszilázst és más tömegtakarmányokat is használunk, amelyek egy részét nem lehet egyszerűen a piacról megvenni. A minőség is kritikus. A mikotoxinnal, különösen aflatoxinnal szennyezett kukoricát a tejtermelésben nem használhatjuk fel, mert az aflatoxin nagyon gyorsan megjelenhet a tejben.

Varga Ákos: A takarmánygyártás valamivel rugalmasabban tud alkalmazkodni, és ahol lehet, már megkezdtük a receptúrák módosítását is, aminek azonban szakmai és gazdasági korlátjai is vannak. A hiányt tehát részben tudjuk kezelni más alapanyagok bevonásával, de teljesen kivédeni nem lehet.

Ha a hazai termés kevés, kézenfekvő megoldásnak tűnik az import. Mennyire lehet erre stabilan építeni, ha kukoricára folyamatosan, megfelelő minőségben és nagy mennyiségben van szükség?

Reng Zoltán: A beszerzés jóval összetettebb annál, mint hogy egyszerűen találunk külföldön eladó kukoricát. Az, hogy valamelyik piacon van elegendő alapanyag, önmagában még nem oldja meg az ellátást.

Minden tételből mintát kell venni, ellenőrizni kell a minőséget, meg kell szervezni a szállítást, majd eljuttatni az árut Magyarországra.

Lengyelországban például megfelelő árualap áll rendelkezésre, ott elsősorban a logisztikai kapacitás jelent korlátot. Szlovákiából és Romániából is próbálunk beszerezni, más országoknál viszont inkább a minőség okozhat nagyobb bizonytalanságot. Nekünk folyamatosan, nagy mennyiségben és megfelelő minőségben van szükségünk az alapanyagra, ezért az import csak akkor jelent valódi megoldást, ha ezt kiszámíthatóan tudja biztosítani. Egy ilyen üzemet ráadásul nem lehet néhány hónapra leállítani, majd egyszerűen onnan folytatni, ahol abbahagytuk, amikor ismét van elegendő kukorica.

Antal Gábor: Az állattartóknál is az számít, hogy az alapanyag ténylegesen és piaci alapon hozzáférhető legyen. Ahol erre lehetőség van, igyekszünk csökkenteni a kukorica arányát, de teljesen nem lehet kiváltani. Bizonyos alapanyagok pedig hiába lehetnének elméletileg alternatívák, ha azokból sem áll rendelkezésre megfelelő mennyiség és minőség.

Antal Gábor - fotó: Berecz Valter/Portfolio

Varga Ákos: Az import nálunk sem pusztán beszerzési kérdés. Az alapanyag ára, minősége és az országba szállítás költsége mellett azt is figyelembe kell venni, hogy abból milyen takarmány állítható elő gazdaságosan.

Milyen határok között lehet változtatni a takarmányok összetételén, és mikor válik ez már drágábbá vagy kezd romlani az állatok teljesítménye?

Varga Ákos: Bizonyos határok között akár jelentősen is csökkenthető a kukorica aránya, ilyenkor azonban más alapanyagokból kell többet használni. Búza és árpa esetében például enzimekkel kell segíteni a tápanyagok megfelelő hasznosulását,

vagyis a receptúra módosítása technológiai alkalmazkodással és többletköltséggel is járhat.

Egy ponton túl viszont már túl nagyok a kompromisszumok. Számos takarmánynál nagyságrendileg 20 százalék kukoricára továbbra is szükség van, ennél jóval lejjebb már nehéz menni. Minél többféle alapanyagból tudunk dolgozni, annál jobban tudjuk optimalizálni a költségeket és az állatok számára szükséges tápanyag-összetételt.

Antal Gábor: Egy tejelő állomány vagy egy sertéstelep takarmányozását nem lehet folyamatosan ahhoz igazítani, hogy éppen melyik alapanyagból van hiány. Ha a receptúrán túl sokat kell változtatni, annak az állatok teljesítményében és végső soron a gazdasági eredményekben is megjelenhet a hatása.

Reng Zoltán: A helyzetet tovább nehezíti, hogy a kukoricafeldolgozás során olyan melléktermékek is keletkeznek, amelyeket takarmányként használnak. Ilyen például a CGF, vagyis a kukoricaglutén-takarmány, amelynek többek között a szarvasmarha-takarmányozásban van nagy szerepe. Ha kevesebb kukoricát dolgozunk fel, ezekből is kevesebb kerül a piacra. A feldolgozás visszaesése tehát tovább szűkítheti a takarmánygyártók számára elérhető alapanyagok körét.

A magasabb kukoricaár a növénytermesztőnek kedvez, a takarmánygyártónak, az állattartónak és a feldolgozónak viszont többletköltséget jelent. Meddig lehet védeni a hazai termelői árat úgy, hogy közben a kukoricát felhasználó ágazatok ne kerüljenek versenyhátrányba?

Reng Zoltán: A növénytermesztők nézőpontja teljesen érthető. Ha hektáronként csak két-három tonna terem, magasabb árra van szükségük ahhoz, hogy a termelésük gazdaságilag fenntartható maradjon. A gond akkor kezdődik, ha erre az a válasz, hogy korlátozzuk az importot, és magasabb hazai árszintet próbálunk fenntartani. Ha egy-két éven keresztül nincs versenyképes áron megfelelő alapanyag, közben pedig leépül vagy elköltözik a feldolgozóipar, annak később a növénytermesztő is megfizeti az árát. Amikor ismét jó termés lesz, már nem biztos, hogy lesz elegendő hazai felvevőpiac. A kukoricát akkor exportálni kell, az export pedig a szállítási költségek miatt eleve rosszabb pozíciót jelenthet.

Antal Gábor: Korábban is volt olyan időszak, amikor rendkívül magas áron kellett kukoricát vásárolnunk, miközben ezt a többletköltséget csak korlátozottan lehetett érvényesíteni a tej és a hús árában. Ez jól mutatja, hogy az alapanyag drágulását az állattartók nem tudják korlátlanul tovább hárítani. A növénytermesztőknek fontos, hogy megfelelő árat kapjanak a terményükért, de arra is szükségük van, hogy legyen stabil hazai vevőjük. Ha visszaesik az állattartás vagy a feldolgozás, a termények hazai piaca is szűkül.

Ha öt-, tíz- vagy akár húszéves távlatban gondolkodunk, hogyan lenne érdemes felépíteni a versenyképes termékpályákat? Mennyire lehet külön kezelni az egyes szereplőket és ágazatokat?

Varga Ákos: Rövid távon meg kell oldanunk az alapanyag-ellátást, közben viszont azt is ki kellene találni, hogy hová szeretnénk eljutni hosszabb távon. A támogatáspolitika sokszor külön kezelte az egyes szereplőket vagy területeket, miközben egy erős vállalkozás önmagában még nem teszi versenyképessé a teljes termékpályát.

A termelést, a takarmányozást, a feldolgozást és a piacot ezért együtt kellene nézni.

Azt is érdemes lenne megvizsgálni, hogyan tudnak ezek egymásra épülni, és melyek azok a pontok, ahol Magyarország az egész folyamatot tekintve is versenyképes lehet.

Antal Gábor: Az állattenyésztésben erre jó példa a tejágazat. Magyarországon rendkívül nagy tejelő telepek működnek, genetikában és termelési mutatókban nemzetközi szinten is nagyon erős pozícióink vannak. Mégis eljuthatunk oda, hogy a hazai tejtermelés és tejfeldolgozás fennmaradása is bizonytalanná válik. Megvan a termelési tudás, a genetikai háttér és a megfelelő üzemi méret, de ha a takarmányozás vagy a feldolgozás oldalán jelentős költséghátrány alakul ki, az az egész tejágazat gazdaságosságát ronthatja.

Varga Ákos - fotó: Berecz Valter/Portfolio

Reng Zoltán: Ugyanez igaz a feldolgozásra is. Önmagában nem elegendő a jó mezőgazdasági alapanyag, ha nincs mögötte olyan hazai feldolgozóipar, amely stabilan fel tudja venni és versenyképes termékeket tud előállítani belőle. Egy termékpálya erejét ezért nem egyetlen szereplő vagy ágazat teljesítménye határozza meg, hanem az, hogy az egyes részei mennyire tudnak egymásra épülni.

Ha a kukorica egyre inkább vízpótlásra szorul, felmerülhet, hogy inkább nagyobb értékű növényeket lenne érdemes öntözni. Hogyan lehet ezt összeegyeztetni az állattenyésztés takarmányigényével?

Antal Gábor: Ez önmagában egy érthető megközelítés, de a mezőgazdaságot itt sem lehet különálló elemekre bontani.

Egy tejelő tehén takarmányigényét nem lehet karfiollal kiváltani.

Ha fenn akarunk tartani bizonyos állattenyésztési termékpályákat, akkor azok takarmányigényével is számolni kell. A vízgazdálkodást ezért sem lehet egyetlen szempont alapján kezelni. Abból már nem indulhatunk ki, hogy a következő évtizedek időjárása ugyanolyan lesz, mint amit korábban megszoktunk. Olyan rendszerre van szükség, amely képes vizet biztosítani ott, ahol annak gazdasági és ökológiai értelme van.

Most hogyan látják, mennyire lehet majd arra építeni, hogy ha valamiből kevés terem itthon, azt a világpiacról pótoljuk?

Reng Zoltán: Az alapanyag-termelés biztonsága nélkül az egész ráépülő élelmiszer-gazdaság kiszolgáltatottabbá válik. Egy-egy hiányt rövid távon lehet importtal kezelni, de

szükség van olyan hazai termelési háttérre is, amelyre a feldolgozóipar kiszámíthatóan tud építeni.

Az elmúlt évtizedekben hozzászoktunk ahhoz, hogy a világ egyik részén előállított alapanyagot viszonylag olcsón el lehet vinni egy másik régióba, ott feldolgozni, majd akár egy harmadik piacon értékesíteni. Ez a rendszer ma már sokkal kevésbé tűnik magától értetődően stabilnak, mint korábban. A nagy fogyasztói piacok közül egyre több törekszik saját élelmiszer-ellátásának erősítésére. Oroszország a sertéshúsnál már ebbe az irányba mozdult el, Kína pedig óriási sertéstermelőként szintén egyre nagyobb részben képes fedezni a saját szükségletét. Ha a nagy piacok a saját ellátásukat helyezik előtérbe, nekünk is végig kell gondolnunk, mennyire számíthatunk arra, hogy szükség esetén a világpiacról mindig minden beszerezhető.

Varga Ákos: A mostani kukoricahiány jól megmutatta, milyen gyorsan végig tud futni egy alapanyag kiesése a takarmánygyártáson, az állattartáson és a feldolgozóiparon. Ebből pontosabban látszik, hol vannak azok a gyenge pontok, amelyek egy hasonló helyzetben komoly zavart okozhatnak. A következő évek fejlesztéseinél ezeket az összefüggéseket is figyelembe kell venni.

A cikk megjelenését a Hungrana támogatta.

Címlapkép forrása: Portfolio