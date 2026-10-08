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Veszélyben az 1800 milliárd dolláros piac: elindult a folyamat, amitől rettegtek a befektetők
Gazdaság

Veszélyben az 1800 milliárd dolláros piac: elindult a folyamat, amitől rettegtek a befektetők

Portfolio
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A 2021-ben és 2022-ben, az alacsony kamatkörnyezet idején kihelyezett magánhitelezési portfóliók a lejáratok közeledtével egyre komolyabb refinanszírozási nyomás alá kerülnek – figyelmeztettek a befektetők egy szingapúri konferencián, amiről a Bloomberg számolt be.
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A nulla közeli alapkamatok idején kihelyezett hitelek különösen sérülékenyek, mivel a jelenlegi, magasabb kamatkörnyezetben a refinanszírozásuk lényegesen drágábbá vált - mondta el a konferencián Steve Kuppenheimer, a Lord, Abbett & Co partnere és magánhitelezési vezetője. Rámutatott, hogy a nemteljesítési arány jelenleg 3-4 százalék körül mozog, ami érdemben meghaladja a 2 százalékos történelmi átlagot.

Az 1800 milliárd dollárosra duzzadt private credit szektor már az év eleje óta fokozott nyomás alatt áll. A befektetők több alapból is tőkét vontak ki, ami egyrészt a hitelportfóliók minőségével kapcsolatos aggodalmakra, másrészt arra vezethető vissza, hogy számos alap jelentős kitettséggel rendelkezik a mesterséges intelligencia térnyerése által veszélyeztetett szoftvercégek felé. A problémákat tovább tetézte a brit Market Financial Solutions összeomlása, valamint a First Brands Group és a Tricolor Holdings 2025 második felében bekövetkezett csődje, amelyek súlyos kérdéseket vetettek fel a kockázatkezelési gyakorlatokkal kapcsolatban. Ausztráliában a pénzügyi felügyelet újabb magánhitelezési termékek forgalmazását függesztette fel.

Egyes ágazatokban az eszközértékek a hitelállományhoz képest csökkentek, ami tovább nehezíti a refinanszírozást - mondta el Brigitte Posch, az Apollo Global Management ázsiai és csendes-óceáni hitel- és hibridüzletágának társvezetője. Andrew Konopelski, a Bridgepoint Credit ügyvezető partnere pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy bár a mögöttes eszközök értékesítésével egyes hitelek visszafizethetők lennének, a hitelezőknek kevés beleszólásuk van abba, hogy a magántőke-befektetők mikor döntik el a kiszállást.

Ez különösen annak fényében aggasztó, hogy több ezer milliárd dollár értékű magántőke-eszköz vár még vevőre.

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A növekvő kockázatok ellenére a hitelezési étvágy nem lankadt. A magasabb alapkamatok vonzóbb hozamokat biztosítanak, a bizonytalanabb piaci környezet pedig szigorúbb hitelfeltételeket, védelmi kovenánsokat és megfontoltabb portfólióépítést ösztönöz. Az Apollo az elmúlt 12 hónapban mintegy 8 milliárd dollár értékben finanszírozott ügyleteket az ázsiai és csendes-óceáni térségben, Posch becslése szerint pedig a következő évtizedben

a mesterséges intelligencia és a digitális átalakulás vezérelte beruházások több ezer milliárd dollárnyi finanszírozási igényt generálnak majd.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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