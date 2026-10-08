Vitézy Dávid: Meg kell tisztulnia a vasúti piacnak, jelentős szereplők közbeszerzési indulása napokon belül megkérdőjeleződhet

A következő években több ezer milliárd forintnyi fejlesztési forrás érkezik a magyar vasúthoz, Vitézy Dávid azonban arra figyelmeztette a szakmát, hogy ez nemcsak lehetőség, hanem komoly felelősség is: most kell bebizonyítania az ágazatnak, hogy ha rendelkezésre áll a pénz, abból valóban korszerű és hatékony vasutat tud építeni. A közlekedési és beruházási miniszter a Magyar Vasút 2026 Konferencia megnyitóján arról is beszélt, hogy a vasútépítési piac jelenlegi szerkezete nem fenntartható, egyes meghatározó szereplők olyan súlyos visszaéléseket követhettek el, amelyek miatt közbeszerzési részvételük is megkérdőjeleződhet. Vitézy arról is beszélt, hogy szerinte szerdán valamennyi uniós tagállam támogatta a Magyarországgal szembeni kondicionalitási eljárás lezárását.

"Közlekedési miniszter most először van itt a magyar vasút konferenciáján, azt hiszem, ez már önmagában jelez egyfajta változást" – kezdte előadását Vitézy Dávid miniszter. Az iparág a top 5 terület közé tartozik, amit prioriásként kezel a kormány, ami egyszerre lehetőség és kihívás, hiszen "most bizonyítanunk kell, hogy ha van forrás, akkor tényleg képesek vagyunk megcsinálni".

Arra kérte az iparág szereplőit, hogy ne elégedjenek meg azzal, hogy egy-egy műszaki vagy szervezeti megoldás mellett az az érv: "így szoktuk". A következő beruházási hullámot arra kell felhasználni, hogy a korábbi gyakorlatokat is felülvizsgálják, és a magyar vasút valóban XXI. századi színvonalú legyen. Mindez már csak azért is fontos, mert "jelenleg van olyan miniszter, aki látott már vasutat, de ez nyilvánvalóan nem mindig lesz így", így a politika felé is bizonyítani kell, hogy ebbe az ágazatba érdemes beruházni.

Tisztítótűz a vasútnál is

A tárcavezető szerint a rendelkezésre álló, rendkívüli nagyságú fejlesztési források felhasználásánál nem lehet megkerülni a korrupció és a közpénzek felhasználásának kérdését sem. "Meg kell tisztulni a magyar vasút ügyének is mindattól", amivel kapcsolatban a választók az előző időszakról ítéletet mondtak. Vitézy arról beszélt, a szakmában sokan pontosan tudják, mire gondol, amikor arról beszél, hogy egyes piaci szereplők miként tudták "maguk alá gyűrni" a vasútépítési iparágat, illetve milyen mértékű piaci koncentráció alakult ki a szektor bizonyos részein. "Ez a piacszerkezet a továbbiakban nem fenntartható" – jelentette ki.

Meghatározó szereplői ennek az iparágnak követtek el olyan súlyos visszaéléseket, olyan súlyos szabálytalanságokat, hogy alapvetően fog megkérdőjeleződni a következő napokban is már az, hogy ők […] magyar közbeszerzésen elindulhatnak-e

– mondta. Hangsúlyozta: a vasúti iparág "megtisztulás előtt áll". Kiemelte, hogy a cél nem az, hogy a korábbi szereplők helyét mások vegyék át ugyanazzal a piaci magatartással. "Tényleg valós verseny legyen" – mondta, és a versenynek arról kell szólnia, ki képes jobb minőséget létrehozni.

Honnan van pénz a fejlesztésekre?

A miniszter a konferencián egy fontos uniós fejleményről is beszámolt: elmondása szerint az Európai Bizottság kezdeményezte a Magyarországgal szembeni kondicionalitási eljárás megszüntetését, a tagállamok az előző este szavaztak erről.

Minden uniós tagállam támogatta a kondicionalitási eljárás lezárását

– jelentette ki Vitézy. Ennek következtében értékelése szerint "a kohéziós források felszabadítása gyakorlatilag megtörtént", vagyis ismét elérhetővé válnak azok a korábban befagyasztott összegek, amelyekből jelentős vasúti beruházások finanszírozhatók.

A vasúti fejlesztések finanszírozásának több lába van, a kohéziós források 1100 milliárdot tesznek ki, összességében pedig a Baross Gábor vasútfejlesztési tervben 3550 milliárd forintnyi olyan forrással számolnak, amely mögött Vitézy szerint már tényleges kormányzati kötelezettségvállalás áll.

"Én nem tudok visszaemlékezni arra, hogy a magyar miniszterelnök ilyen részletességű vasúti előadást meghallgatott volna", és arra sem, hogy a kormányfő ilyen aktív szerepet vállalt volna a vasútfejlesztés mellett – érzékeltette, hogy a fejlesztési irány mögött a legmagasabb szinten is megvan a támogatás. A kormány már a 2028–2034 közötti, következő uniós költségvetési ciklus terhére is engedélyezett 950 milliárd forintnyi kötelezettségvállalást, amiről Vitézy azt mondta, ez miniszteri munkájának azon eredménye, amire a legbüszkébb, hiszen ilyen semelyik másik ágazatnál nincs még.

Vitézy külön kitért azokra a fejlesztésekre is, amelyek nem uniós forrásból, hanem közvetlen hazai költségvetési pénzből valósulhatnak meg. A cél szerinte az, hogy érdemben növeljék a pályaberuházásokra és pályafelújításokra rendelkezésre álló összeget. A MÁV vasúti beruházási kerete például tavaly még 34 milliárd forint volt, idén már 50 milliárd forintra nőtt, jövőre pedig a minisztérium további 30 milliárd forintos emelést szeretne elérni.

A tárcavezető ezzel kapcsolatban elárulta: a konferenciáról közvetlenül a pénzügyminiszterhez indult a 2027-es költségvetésről tárgyalni.

Mint mondta, a nála lévő "kis cetlin" szereplő "egyik fő tétel az, hogy a vasúti beruházási keret növelését próbáljuk elérni". Végül a hosszútávú tervekről is beszélt: elérendő cél 2050-ig, hogy a nagysebességű vasútvonalak kiépítését követően Budapestről

Bécsbe és Pozsonyba kevesebb mint 2 óra alatt, Prágába 3,5 óra alatt, Varsóba vagy Berlinbe 5-6 óra alatt lehessen eljutni.

Ezek jelenleg sorban több, mint 2,5 órát, 3,5 órát, illetve 10+ órát vesznek igénybe.

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter előadást tart a HUNGRAIL Magyar Vasúti Egyesület Magyar Vasút 2026 című konferenciáján Budapesten 2026. október 8-án.Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kocsis Zoltán