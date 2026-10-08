Vitézy Dávid: Meg kell tisztulnia a vasúti piacnak, jelentős szereplők közbeszerzési indulása napokon belül megkérdőjeleződhet

"Közlekedési miniszter most először van itt a magyar vasút konferenciáján, azt hiszem, ez már önmagában jelez egyfajta változást" – kezdte előadását Vitézy Dávid miniszter. Az iparág a top 5 terület közé tartozik, amit prioriásként kezel a kormány, ami egyszerre lehetőség és kihívás, hiszen "most bizonyítanunk kell, hogy ha van forrás, akkor tényleg képesek vagyunk megcsinálni".
Arra kérte az iparág szereplőit, hogy ne elégedjenek meg azzal, hogy egy-egy műszaki vagy szervezeti megoldás mellett az az érv: "így szoktuk". A következő beruházási hullámot arra kell felhasználni, hogy a korábbi gyakorlatokat is felülvizsgálják, és a magyar vasút valóban XXI. századi színvonalú legyen. Mindez már csak azért is fontos, mert "jelenleg van olyan miniszter, aki látott már vasutat, de ez nyilvánvalóan nem mindig lesz így", így a politika felé is bizonyítani kell, hogy ebbe az ágazatba érdemes beruházni.
Tisztítótűz a vasútnál is
A tárcavezető szerint a rendelkezésre álló, rendkívüli nagyságú fejlesztési források felhasználásánál nem lehet megkerülni a korrupció és a közpénzek felhasználásának kérdését sem. "Meg kell tisztulni a magyar vasút ügyének is mindattól", amivel kapcsolatban a választók az előző időszakról ítéletet mondtak. Vitézy arról beszélt, a szakmában sokan pontosan tudják, mire gondol, amikor arról beszél, hogy egyes piaci szereplők miként tudták "maguk alá gyűrni" a vasútépítési iparágat, illetve milyen mértékű piaci koncentráció alakult ki a szektor bizonyos részein. "Ez a piacszerkezet a továbbiakban nem fenntartható" – jelentette ki.
Meghatározó szereplői ennek az iparágnak követtek el olyan súlyos visszaéléseket, olyan súlyos szabálytalanságokat, hogy alapvetően fog megkérdőjeleződni a következő napokban is már az, hogy ők […] magyar közbeszerzésen elindulhatnak-e
– mondta. Hangsúlyozta: a vasúti iparág "megtisztulás előtt áll". Kiemelte, hogy a cél nem az, hogy a korábbi szereplők helyét mások vegyék át ugyanazzal a piaci magatartással. "Tényleg valós verseny legyen" – mondta, és a versenynek arról kell szólnia, ki képes jobb minőséget létrehozni.
Honnan van pénz a fejlesztésekre?
A miniszter a konferencián egy fontos uniós fejleményről is beszámolt: elmondása szerint az Európai Bizottság kezdeményezte a Magyarországgal szembeni kondicionalitási eljárás megszüntetését, a tagállamok az előző este szavaztak erről.
Minden uniós tagállam támogatta a kondicionalitási eljárás lezárását
– jelentette ki Vitézy. Ennek következtében értékelése szerint "a kohéziós források felszabadítása gyakorlatilag megtörtént", vagyis ismét elérhetővé válnak azok a korábban befagyasztott összegek, amelyekből jelentős vasúti beruházások finanszírozhatók.
A vasúti fejlesztések finanszírozásának több lába van, a kohéziós források 1100 milliárdot tesznek ki, összességében pedig a Baross Gábor vasútfejlesztési tervben 3550 milliárd forintnyi olyan forrással számolnak, amely mögött Vitézy szerint már tényleges kormányzati kötelezettségvállalás áll.
"Én nem tudok visszaemlékezni arra, hogy a magyar miniszterelnök ilyen részletességű vasúti előadást meghallgatott volna", és arra sem, hogy a kormányfő ilyen aktív szerepet vállalt volna a vasútfejlesztés mellett – érzékeltette, hogy a fejlesztési irány mögött a legmagasabb szinten is megvan a támogatás. A kormány már a 2028–2034 közötti, következő uniós költségvetési ciklus terhére is engedélyezett 950 milliárd forintnyi kötelezettségvállalást, amiről Vitézy azt mondta, ez miniszteri munkájának azon eredménye, amire a legbüszkébb, hiszen ilyen semelyik másik ágazatnál nincs még.
Vitézy külön kitért azokra a fejlesztésekre is, amelyek nem uniós forrásból, hanem közvetlen hazai költségvetési pénzből valósulhatnak meg. A cél szerinte az, hogy érdemben növeljék a pályaberuházásokra és pályafelújításokra rendelkezésre álló összeget. A MÁV vasúti beruházási kerete például tavaly még 34 milliárd forint volt, idén már 50 milliárd forintra nőtt, jövőre pedig a minisztérium további 30 milliárd forintos emelést szeretne elérni.
A tárcavezető ezzel kapcsolatban elárulta: a konferenciáról közvetlenül a pénzügyminiszterhez indult a 2027-es költségvetésről tárgyalni.
Mint mondta, a nála lévő "kis cetlin" szereplő "egyik fő tétel az, hogy a vasúti beruházási keret növelését próbáljuk elérni". Végül a hosszútávú tervekről is beszélt: elérendő cél 2050-ig, hogy a nagysebességű vasútvonalak kiépítését követően Budapestről
- Bécsbe és Pozsonyba kevesebb mint 2 óra alatt,
- Prágába 3,5 óra alatt,
- Varsóba vagy Berlinbe 5-6 óra alatt lehessen eljutni.
Ezek jelenleg sorban több, mint 2,5 órát, 3,5 órát, illetve 10+ órát vesznek igénybe.
Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter előadást tart a HUNGRAIL Magyar Vasúti Egyesület Magyar Vasút 2026 című konferenciáján Budapesten 2026. október 8-án.Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kocsis Zoltán
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