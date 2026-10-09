A kormány nagy gazdasági tervéről beszélt Kapitány István

Nyugat-magyarországi Economic Forum 2026 Október 15-én jön a Nyugat-magyarországi Economic Forum, ami magas szintű szakmai párbeszédet és értékes üzleti kapcsolatokat kínál a régiós növekedés érdekében. Részletek a linken.

A gazdasági és energetikai miniszter kiemelte, hogy a fenntartható növekedés megalapozásához mindenekelőtt bizalomra és kiszámíthatóságra van szükség. Olyan üzleti környezetet kell teremteni, amelyben a magyar vállalkozások bátran tervezhetnek hosszú távra, készek beruházni, munkahelyeket teremteni és megjelenni a nemzetközi piacokon. Ehhez elengedhetetlen a technológiai modernizáció, valamint a hatékonyság növelése.

A versenyképesség javításához a tárcavezető szerint innovációra, kutatás-fejlesztésre, versenyképes energiaárakra, valamint egy gyorsabban és kiszámíthatóbban működő államigazgatásra van szükség. A kormányzati stratégia fókuszában egy olyan gazdaságszerkezet áll, amely egyre nagyobb arányban épít a hazai tudásra és a magas hozzáadott értékű termékek, szolgáltatások kivitelére.

Kapitány István hangsúlyozta

a kormányzat és a vállalkozói szféra közötti nyílt, tabuk nélküli párbeszéd jelentőségét,

amelynek során a szabályozási kérdések, a beruházások és az energiaárak is terítékre kerültek. "A magyar gazdaságot közösen tudjuk erősebbé tenni. Ehhez pedig meg kell hallgatnunk azokat, akik nap mint nap működtetik, építik és fejlesztik azt" – mutatott rá a miniszter a közvetlen és őszinte egyeztetések fontosságára.

Címlapkép forrása: Kapitány István Facebook-oldala