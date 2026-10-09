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A kormány nagy gazdasági tervéről beszélt Kapitány István
Gazdaság

A kormány nagy gazdasági tervéről beszélt Kapitány István

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A hazai vállalkozások megerősítése, a termelékenység fokozása és a magas hozzáadott értékű export ösztönzése a legfontosabb feladat a magyar gazdaság tartós növekedési pályára állításához. Az ehhez szükséges gazdaságpolitikai feltételekről és a piaci szereplők tapasztalatairól számolt be Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Facebook-bejegyzésében, miután az Egyensúly Intézet rendezvényén hazai vállalatvezetőkkel egyeztetett.
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A gazdasági és energetikai miniszter kiemelte, hogy a fenntartható növekedés megalapozásához mindenekelőtt bizalomra és kiszámíthatóságra van szükség. Olyan üzleti környezetet kell teremteni, amelyben a magyar vállalkozások bátran tervezhetnek hosszú távra, készek beruházni, munkahelyeket teremteni és megjelenni a nemzetközi piacokon. Ehhez elengedhetetlen a technológiai modernizáció, valamint a hatékonyság növelése.

A versenyképesség javításához a tárcavezető szerint innovációra, kutatás-fejlesztésre, versenyképes energiaárakra, valamint egy gyorsabban és kiszámíthatóbban működő államigazgatásra van szükség. A kormányzati stratégia fókuszában egy olyan gazdaságszerkezet áll, amely egyre nagyobb arányban épít a hazai tudásra és a magas hozzáadott értékű termékek, szolgáltatások kivitelére.

Kapitány István hangsúlyozta

a kormányzat és a vállalkozói szféra közötti nyílt, tabuk nélküli párbeszéd jelentőségét,

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amelynek során a szabályozási kérdések, a beruházások és az energiaárak is terítékre kerültek. "A magyar gazdaságot közösen tudjuk erősebbé tenni. Ehhez pedig meg kell hallgatnunk azokat, akik nap mint nap működtetik, építik és fejlesztik azt" – mutatott rá a miniszter a közvetlen és őszinte egyeztetések fontosságára.

Címlapkép forrása: Kapitány István Facebook-oldala

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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