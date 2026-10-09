A tanulmányi ösztöndíj alapjának duplázását kérik a hallgatók a kormánytól, hogy a tanulásra tudjanak fókuszálni

A HÖOK a parlamenti képviselőknek és az érintett bizottságoknak küldött levelében rámutat, hogy az egy hallgatóra jutó normatíva hat éve változatlanul évi 166 600 forint. Ez a támogatás a tanulmányi ösztöndíj alapja is, aminek a minimuma mindössze havi 8330 forint, de még a legkiválóbb eredményt elérők is ritkán kapnak 30 ezer forintnál többet. Ez az összeg szerintük ma már nem motiválja a fiatalokat a jobb teljesítményre.
A támogatás értéke drasztikusan elértéktelenedett. A HÖOK felidézte, hogy a hallgatói normatíva 2007 óta egy alkalommal bővült, 2020-ban 119 000 forintról a jelenlegi 166 600 forintra, ami 40 százalékos emelkedést jelentett akkor. Eközben a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a teljes fogyasztói kosár árszintje 2007-hez képest 223 százalékra, az élelmiszerek ára pedig több mint háromszorosára emelkedett.
A nehéz anyagi helyzet miatt a hallgatók fele legalább részmunkaidőben dolgozik a tanulmányai mellett. Ez nemcsak a tanulásra és az egyetemi közösségi életre fordítható időt veszi el, de jelentősen növeli a lemorzsolódás kockázatát is
– hívták fel a figyelmet. A helyzetet tovább rontja egy tavasszal hozott, fedezet nélküli kormányzati döntés. A korábbi vezetés eseti jelleggel 50 százalékos ösztöndíjemelést írt elő, amelyhez azonban nem biztosítottak állami többletforrást, így azt az egyetemeknek saját költségvetésükből kellett kigazdálkodniuk. Mivel a lépéshez nem társult hosszú távú jogszabályi garancia, az őszi félévben az intézmények már nem tudják folyósítani a megemelt összegeket. A hallgatók ezt a gyakorlatban a már amúgy is alacsony juttatásaik jelentős csökkenéseként élik meg, ami felháborodást váltott ki.
A HÖOK hangsúlyozza, hogy amennyiben a döntéshozók számára valóban fontos a magyar egyetemisták sorsa, egy olyan kiszámítható és hosszú távon is finanszírozható ösztöndíjrendszert kell létrehozniuk, amely tényleges, érdemi segítséget nyújt a fiataloknak.
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