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A tanulmányi ösztöndíj alapjának duplázását kérik a hallgatók a kormánytól, hogy a tanulásra tudjanak fókuszálni
Gazdaság

A tanulmányi ösztöndíj alapjának duplázását kérik a hallgatók a kormánytól, hogy a tanulásra tudjanak fókuszálni

MTI
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Portfolio
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A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK) a hallgatói normatíva megduplázását kéri az Országgyűléstől a 2027-es költségvetésben. A szervezet szerint a 2020 óta változatlan összeg az infláció és a magas albérletárak miatt már nem nyújt érdemi segítséget, ráadásul az ösztöndíjak őszi visszaesése komoly elégedetlenséget vált ki a diákok körében.

A HÖOK a parlamenti képviselőknek és az érintett bizottságoknak küldött levelében rámutat, hogy az egy hallgatóra jutó normatíva hat éve változatlanul évi 166 600 forint. Ez a támogatás a tanulmányi ösztöndíj alapja is, aminek a minimuma mindössze havi 8330 forint, de még a legkiválóbb eredményt elérők is ritkán kapnak 30 ezer forintnál többet. Ez az összeg szerintük ma már nem motiválja a fiatalokat a jobb teljesítményre.

A támogatás értéke drasztikusan elértéktelenedett. A HÖOK felidézte, hogy a hallgatói normatíva 2007 óta egy alkalommal bővült, 2020-ban 119 000 forintról a jelenlegi 166 600 forintra, ami 40 százalékos emelkedést jelentett akkor. Eközben a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a teljes fogyasztói kosár árszintje 2007-hez képest 223 százalékra, az élelmiszerek ára pedig több mint háromszorosára emelkedett.

A nehéz anyagi helyzet miatt a hallgatók fele legalább részmunkaidőben dolgozik a tanulmányai mellett. Ez nemcsak a tanulásra és az egyetemi közösségi életre fordítható időt veszi el, de jelentősen növeli a lemorzsolódás kockázatát is

– hívták fel a figyelmet. A helyzetet tovább rontja egy tavasszal hozott, fedezet nélküli kormányzati döntés. A korábbi vezetés eseti jelleggel 50 százalékos ösztöndíjemelést írt elő, amelyhez azonban nem biztosítottak állami többletforrást, így azt az egyetemeknek saját költségvetésükből kellett kigazdálkodniuk. Mivel a lépéshez nem társult hosszú távú jogszabályi garancia, az őszi félévben az intézmények már nem tudják folyósítani a megemelt összegeket. A hallgatók ezt a gyakorlatban a már amúgy is alacsony juttatásaik jelentős csökkenéseként élik meg, ami felháborodást váltott ki.

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A HÖOK hangsúlyozza, hogy amennyiben a döntéshozók számára valóban fontos a magyar egyetemisták sorsa, egy olyan kiszámítható és hosszú távon is finanszírozható ösztöndíjrendszert kell létrehozniuk, amely tényleges, érdemi segítséget nyújt a fiataloknak.

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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