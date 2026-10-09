Baleset miatt lezárták az 51-es főutat: két autó karambolozott

Lezárták az 51-es főutat két autó karambolja miatt péntek reggel - közölte a katasztrófavédelem a honlapján.

A tájékoztatás szerint a baleset Dömsödnél, az 51-es főút 47-es kilométerénél történt. A tűzoltók egy embert kiemeltek az egyik járműből.

Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.

Frissítés (08:16): Az Útinform a honlapján közölte, hogy

ismét járható az 51-es főút Dömsödnél.

Jelezték, a baleset miatti teljes útzár feloldása után a forgalom jelenleg irányonként váltakozva halad.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images