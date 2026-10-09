Csendben nagy változás történt a magyar villamosenergia-rendszerben egy őszi éjjelen

A MARI és a PICASSO platformok a villamos energia határkeresztező kapacitásokat is megnyitották abban a folyamatban, amelyet a MAVIR valós időben végez a termelés és a fogyasztás egyensúlyának fenntartása érdekében.
Ez a szabályozási piacok vagy kiegyenlítő szabályozás, amelynek célja, hogy ha a menetrendtől eltérés van, akkor a MAVIR-nak annak megfelelően, hogyha kevesebb termelés van, akkor termelést kell indítania, tehát felszabályozást kezdeményeznie, ha pedig több van, akkor pedig alapvetően termelést kell csökkentenie, és erre utasítania kell a szabályozási szolgáltatókat.
A MARI és a PICASSO esetében ennek a kiegyenlítő szabályozási folyamatnak a két időtávjáról van szó:
- előbbi alapvetően az mFRR (régebben: tercier szolgáltatás) tartalékra vonatkozik, ahol a kiadott utasítást 12,5 perc alatt kell teljesítenünk, míg
- a PICASSO az aFRR termékről szól (azelőtt: szekunder szolgáltatás); ez egy automatikusan zajló beavatkozás, amelyben a kiadott utasítást 5 percen belül kell teljesíteniük.
A szolgáltatók ma már nem csak termelők, hanem fogyasztók és energiatárolók is lehetnek.
A MARI és PICASSO platformok azt a lehetőséget teremtik meg, hogy
a MAVIR igényére - a határkeresztező kapacitások korlátjaira is tekintettel - külföldi forrásból is igénybe vegyünk aFRR vagy mFRR szolgáltatást
- illetve fordítva is, tehát egyúttal a hazai források is részt vesznek az európai kiegyenlítésben.
Ez az átállási folyamat 2026. október 1-jén 0 órától indult meg, és jelenleg 3 határral csatlakozunk mindkét platformhoz, Ausztria, Szlovákia és Szlovénia irányában.
Kádár Márton elmondása szerint a csatlakozás izgalmas éjjelén 120-150 ember volt bent a MAVIR székházban, akik alapvetően 2 lépésen dolgoztak:
Az egyik, 0 órától a szabványos aFRR és mFRR termékek bevezetése volt, ami egy nagyon hosszú felkészülés után egy nagyon érzékeny áttérés volt, mert valós idejű jel- és kommunikációs kapcsolatnak kellett fennállnia a MAVIR és a rendszer kiegyenlítésében részt vevő erőművek és szolgáltatók között.
A gomb megnyomását követően, éjfél után 2-3 perccel a piac egy másik világban találta magát
– fogalmazott.
Kétórányi stabil üzem után az aFRR termék tekintetében elindult az európai kooperáció is, ami azt jelenti, hogy a MAVIR-hoz beérkező tőzsdei ajánlatok, amelyek az aFRR termékek szolgáltatására vonatkoznak, már az európai ajánlati könyvekbe is bekerülnek, és minden 4 másodpercben egy európai optimalizáció fut le. Jó hír, hogy azóta ez stabilan üzemel is.
Ezt követően, október 5-én délelőtt 10 órakor az mFRR termék esetében is elindult az európai szintű kooperáció, egy némileg eltérő informatikai rendszerben, de lényegében hasonló folyamat keretében.
Ez egy nagyon komplex, régóta tervezett és koordinált átállási lépéssorozat volt, és az együttműködések jelenleg is stabilan működnek, a plaformokkal folyamatos az adatcsere, az aFRR tekintetében folyamatosan igénybevételek is vannak, az mFRR-nél pedig a korábbiakhoz hasonlóan eseti jelleggel vesszük igénybe a központi platform optimalizációját
- emelte ki.
Fontos, hogy a saját kiegyenlítő szabályozói szolgáltatóink nem közvetlenül a platformokkal kommunikálnak, hanem alapvetően a korábbiaknak megfelelően zajlik a lokális üzemirányítás, tehát a magyarországi erőművekkel, szabályozási szolgáltatókkal továbbra is a MAVIR-nak marad meg az üzemirányítási kapcsolata - ezt nem befolyásolta az átállás.
Különbség viszont a korábbiakhoz képest, hogy amikor megkapjuk az ajánlatokat, illetve látjuk a saját igényeinket, akkor egy európai optimalizációban veszünk részt, tehát a MAVIR és a többi TSO között jött létre egy plusz optimalizációs lépés, és amit a központi platform kioptimalizál, annak fényében küldjük ki a saját utasításainkat a magyarországi kiegyenlítő szabályozási szolgáltatóknak.
Ebben az egészben az a dimenzionális ugrás, hogy az aFRR tekintetében minden 4 másodpercben egy új optimalizációs ciklus fut, amelynek eredményeként minden 4 másodperc végén saját erőműveinknek és szolgáltatóinknak valós idejű jelet küldünk ki a központi optimalizáció eredményeként, és minden 4 másodperces ciklus egy külön árat definiál az aFRR-termék tekintetében, tehát ami eddig 15 percenként jelentett egy árat, az most már 4 másodpercenként változó árat hoz.
Az átállás azért tartott ennyi ideig, mert a teljes folyamaton a MAVIR és a hazai rendszer és piac tekintetében rengeteg beavatkozást kellett azért tenni, hogy a régi világból meg tudjunk érkezni abba az új világba, amelyben Európával közös nyelvet beszélünk, és ugyanolyan, harmonizált, közös termékeket harmonizált szabályok mentén tudunk megosztani
- mondta Kádár.
Az átállási folyamat a MAVIR-on belül 50-60 informatikai alkalmazás fejlesztéséről szólt, 6-8 informatikai beszállítóval dolgoztunk együtt, korábban 4 párhuzamos, többmilliárdos informatikai IT-fejlesztési projekt valósult meg, és 180-190 szakember dolgozott a programon az utolsó évben.
Közben egy nagyon erős fundamentális átalakulás is zajlik a piacokon, amit elsősorban a tárolókapacitások gyors növekedése alakít. A piaci szereplők száma is nő: az aktív szolgáltatók száma 17-ről 23-ra nőtt október 1-jétől, miközben a konvencionális források aránya 45%-ról 34%-ra csökkent.
Az első pár nap után a közös európai ajánlati könyvben a 6. legnagyobb aFRR ajánlati mennyiség Magyarországról érkezik - ez egy elég érdekes meglepetés
- hívta fel a közönség figyelmét Kádár, majd hozzátette: "mások mellett a lengyel, osztrák, cseh, belga ajánlati mennyiség is kisebb a platformon; közben a magyar árszintek relatív helye is csökkenni látszik, de még az európai lista utolsó harmadában szerepelnek".
Az elmúlt években a magyar piacon végbement fejlődés következő lépcsőjét léptük meg az átállással, hiszen az aFRR és mFRR piaci szolgáltatásokra is hasonló logika, a folyamatos, valós idejű kereskedői optimalizációs logika terjedt ki, és ennek következtében lényegében összeért a valós idejű üzemirányítási kiegyenlítési tevékenység a nagykereskedelmi kereskedés rövid távú piacaival. Ezt a lépést nem csak magunknak, hanem a teljes iparágnak meg kellett tennie.
Az átállással, illetve az azt megelőző fejlesztéseknek köszönhetően a magyar piac több érettségi lépést tett meg
- zárta előadását.
Címlapkép forrása: Portfolio
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