Előkerülnek az alapító sosem látott receptjei: nagy változás jön a Cserpesnél

Agrárszektor Konferencia 2026 Valamennyi „forró” agrártémával foglalkozik a Portfolio Csoport Agrárszektor Konferenciája december 1-2-3-án Siófokon. Jelentkezzen Ön is az év kihagyhatatlan agrárszakmai csúcsrendezvényére!

Domokos Zsolt és felesége, Domokosné Nagy Edit tizenhat éve dolgoznak a tejtermékgyártásban, 2018 óta pedig saját gazdaságot is működtetnek. Bár a nagykereskedelemben gyors sikereket értek el, a kiskereskedelemben szembesültek azzal, milyen nehéz egy új márkát felépíteni és elfogadtatni.

A Cserpes megvásárlása ezért logikus lépés volt számukra, hiszen egy kész, bejáratott márkát és hűséges fogyasztói bázist vehettek át.

A tranzakcióval teljessé vált a termelési lánc, hiszen a szántóföldi növénytermesztéstől a tejelő szarvasmarha-tartáson és tejfeldolgozáson át egészen a saját hálózaton történő értékesítésig mindent házon belül felügyelnek. Ez az integráció garantálja, hogy a termékek igazolhatóan ellenőrzött hazai alapanyagokból és körülmények között készülnek. A kapuvári Cserpes-üzem számára mostantól a cég saját gazdasága biztosítja a tej nagy részét, ami – a korábbi kistermelők megtartása mellett – tovább javítja és állandósítja az alapanyag minőségét.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 06. 26. Vége a megszokásoknak, sürgősen változtatniuk kell az állattartóknak is

A biztos háttér megteremtése azonban nem volt akadálymentes, ugyanis a tavalyi ragadós száj- és körömfájás-járvány miatt a hatóság elrendelte a cég állományának leölését.

A kártalanítást követő újratelepítés után viszont a korábbi istálló- és fejéstechnológiai beruházásoknak köszönhetően ma már kiemelkedően jó tejminőséget érnek el. A járványvédelem érdekében komoly fejlesztéseket hajtottak végre, így megújult a telepeket övező kerítés, korszerűsítették a beléptetőrendszert és a kerékfertőtlenítőt, valamint kiterjedt kamerahálózatot építettek ki a teljes kontroll érdekében.

Ami a Cserpes jövőjét illeti, az új tulajdonosok nem akarnak alapjaiban változtatni a jól bevált receptúrákon és technológiákon.

A legfőbb cél az, hogy a vásárlók a megszokott minőséget kapják. Ugyanakkor a portfólió bővítése is napirenden van, ezért Cserpes István alapító korábban kikísérletezett, de piacra sosem dobott receptjeit is tervezik bevezetni. Egyelőre a belföldi piacra koncentrálnak, ahol a saját értékesítési lánc stabilizálása a legfőbb feladat. Bővítenék a tejivók hálózatát és a mozgóárusítást is, akár egy hosszú távon fenntartható franchise-rendszer kialakításával.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 08. 18. Eladták a Cserpes sajtműhelyt

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images