18°C borult
Budapest
  • Megjelenítés
FONTOS Literenként 25 forinttal csökken a gázolaj jövedéki adója, de csak egy bizonyos körnek
Előkerülnek az alapító sosem látott receptjei: nagy változás jön a Cserpesnél
Gazdaság

Előkerülnek az alapító sosem látott receptjei: nagy változás jön a Cserpesnél

agrarszektor.hu
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A Profood Flexum Kft. nemrégiben felvásárolta a Cserpes Sajtműhely Élelmiszeripari Kft.-t, amivel a takarmányozástól az értékesítésig egy teljesen zárt, ellenőrzött tejipari vertikumot hozott létre. Az új tulajdonosok célja a jól ismert márka és a megszokott minőség megőrzése mellett a termékkínálat és az értékesítési hálózat bővítése, valamint a jelenlegi piaci válság ellensúlyozása magas hozzáadott értékű hazai termékekkel - írja exkluzív interjújában az Agrárszektor.
Agrárszektor Konferencia 2026
Valamennyi „forró” agrártémával foglalkozik a Portfolio Csoport Agrárszektor Konferenciája december 1-2-3-án Siófokon. Jelentkezzen Ön is az év kihagyhatatlan agrárszakmai csúcsrendezvényére!
Információ és jelentkezés

Domokos Zsolt és felesége, Domokosné Nagy Edit tizenhat éve dolgoznak a tejtermékgyártásban, 2018 óta pedig saját gazdaságot is működtetnek. Bár a nagykereskedelemben gyors sikereket értek el, a kiskereskedelemben szembesültek azzal, milyen nehéz egy új márkát felépíteni és elfogadtatni.

A Cserpes megvásárlása ezért logikus lépés volt számukra, hiszen egy kész, bejáratott márkát és hűséges fogyasztói bázist vehettek át.

A tranzakcióval teljessé vált a termelési lánc, hiszen a szántóföldi növénytermesztéstől a tejelő szarvasmarha-tartáson és tejfeldolgozáson át egészen a saját hálózaton történő értékesítésig mindent házon belül felügyelnek. Ez az integráció garantálja, hogy a termékek igazolhatóan ellenőrzött hazai alapanyagokból és körülmények között készülnek. A kapuvári Cserpes-üzem számára mostantól a cég saját gazdasága biztosítja a tej nagy részét, ami – a korábbi kistermelők megtartása mellett – tovább javítja és állandósítja az alapanyag minőségét.

Kapcsolódó cikkünk

Vége a megszokásoknak, sürgősen változtatniuk kell az állattartóknak is

A biztos háttér megteremtése azonban nem volt akadálymentes, ugyanis a tavalyi ragadós száj- és körömfájás-járvány miatt a hatóság elrendelte a cég állományának leölését.

Még több Gazdaság

Magyar Péter és Vitézy Dávid kőkeményen beleszállt Mészáros Lőrincbe és az Állami Számvevőszékbe

Literenként 25 forinttal csökken a gázolaj jövedéki adója, de csak egy bizonyos körnek

Veszélyes kórokozót találtak egy magyar kórház vízrendszerében: azonnal korlátozást vezettek be

A kártalanítást követő újratelepítés után viszont a korábbi istálló- és fejéstechnológiai beruházásoknak köszönhetően ma már kiemelkedően jó tejminőséget érnek el. A járványvédelem érdekében komoly fejlesztéseket hajtottak végre, így megújult a telepeket övező kerítés, korszerűsítették a beléptetőrendszert és a kerékfertőtlenítőt, valamint kiterjedt kamerahálózatot építettek ki a teljes kontroll érdekében.

Ami a Cserpes jövőjét illeti, az új tulajdonosok nem akarnak alapjaiban változtatni a jól bevált receptúrákon és technológiákon.

A legfőbb cél az, hogy a vásárlók a megszokott minőséget kapják. Ugyanakkor a portfólió bővítése is napirenden van, ezért Cserpes István alapító korábban kikísérletezett, de piacra sosem dobott receptjeit is tervezik bevezetni. Egyelőre a belföldi piacra koncentrálnak, ahol a saját értékesítési lánc stabilizálása a legfőbb feladat. Bővítenék a tejivók hálózatát és a mozgóárusítást is, akár egy hosszú távon fenntartható franchise-rendszer kialakításával.

Kapcsolódó cikkünk

Eladták a Cserpes sajtműhelyt

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Kecskemét - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

Kecskemét - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

2026. október 13.

Nyugat-magyarországi Economic Forum 2026

2026. október 15.

Út a magyar euróhoz

2026. október 20.

Portfolio Investment Day 2026

2026. október 21.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Itt lehetnek a következő nagy befektetési sztorik – A piac még nem árazott be mindent!
Magyar Péter és Vitézy Dávid kőkeményen beleszállt Mészáros Lőrincbe és az Állami Számvevőszékbe
Tisza-kormány: új részletek derültek ki a vagyonadóról, intézkedések születtek a gyermekvédelem ügyében is
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility