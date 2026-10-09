15°C derült
Budapest
  • Megjelenítés
Elrendelte Magyar Péter: 175 milliót fordítanak az NVVH vezetőinek személyvédelmére
Gazdaság

Elrendelte Magyar Péter: 175 milliót fordítanak az NVVH vezetőinek személyvédelmére

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Jelentős többletforrást, mintegy 175 millió forintot biztosít a kormány a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőinek személyvédelmére egy kormányhatározat szerint. A szervezetet hivatalosan is nemzetbiztonsági védelem alá helyezték - vette észre a 444.hu a pénteki Magyar Közlönyben.

Magyar Péter miniszterelnök egy pénteki kormányhatározatban utasította a pénzügyminisztert, hogy

a központi költségvetésből biztosítson több mint 175 millió forintot a rendőrségnek.

Ez az összeg a hivatal elnöke és nyomozati elnökhelyettese védelmével járó idei többletkiadásokat fedezi, amelyből 111 millió forintot személyi juttatásokra fordítanak.

A határozat értelmében

Még több Gazdaság

Megegyezett Putyinnal Trump: hatalmas gázolajszállítmány érkezik Oroszországból az Egyesült Államokba

Mekkora gondot okoz a kukoricahiány Magyarországon?

Tisza-kormány: feljelentés, minimálbéremelés, költségvetés - zajlik a kormányzati munka

2027-től a pénzügyminiszternek már évente mintegy 848,6 millió forintot kell elkülönítenie erre a feladatra.

Ezzel párhuzamosan egy másik döntés értelmében a hivatal felkerült a nemzetbiztonsági védelem alá eső szervek és létesítmények listájára. Az intézmény működésére a kormány idén augusztusban már átcsoportosított 2,48 milliárd forintot a költségvetésből.

Kapcsolódó cikkünk

Tisza-kormány: feljelentés, minimálbéremelés, költségvetés - zajlik a kormányzati munka

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Kecskemét - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

Kecskemét - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

2026. október 13.

Nyugat-magyarországi Economic Forum 2026

2026. október 15.

Út a magyar euróhoz

2026. október 20.

Portfolio Investment Day 2026

2026. október 21.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Magyar Péter és Vitézy Dávid kőkeményen beleszállt Mészáros Lőrincbe és az Állami Számvevőszékbe
Kiderült a USS Abraham Lincoln repülőgép-hordozó titka: tucatjával semmisültek meg az ellenséges fegyverek
Váratlan ajándék a Tisza-kormánytól: sok nyugdíjas még nagyobb emelést kap januárban
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility