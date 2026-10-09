Elrendelte Magyar Péter: 175 milliót fordítanak az NVVH vezetőinek személyvédelmére

RSM Blog FDI és beruházási tanácsadási üzletágat indít az RSM Hungary FDI és beruházási tanácsadási üzletággal bővíti szolgáltatásait az RSM Hungary. Az RSM új FDI szakértői csapata a Magyarországon beruházást tervező külföldi vállalatokat, valamint a fe

Bankmonitor A nyugdíj a nettó átlagbér 51%-a - a tiéd 77%-ról indul, aztán ez alá csúszik A KSH szerint 2025-ben az átlagos nyugdíj a nettó átlagkereset 51%-a volt. A saját nyugdíjad azonban nem ennyivel indul: aki 40 évig végig átlagbért keresett, 2026-ban az utolsó nettó fizetése

Grandio Blog Rekordméretű visszavásárlás és új piacok: mi hajthatja tovább az Nvidiát? Az Nvidia részvényeinek ára 2024 áprilisa óta mintegy 150 százalékkal emelkedett, a vállalat pedig újabb rekordot állított fel részvény-visszavásárlási programjának bővítésével. Eközb

Holdblog A háború nyerteseit eladni, a veszteseit megvenni - a HOLD eltérő stratégiája A piacok gyakorlatilag minden szinten ignorálják, hogy tovább tart ez a háború, mint azt korábban gondolták. A háborúnak tőkepiaci vesztesei és nyertesei is vannak, de... The post A háború nye

Grandio Blog Rezsicsökkentés 2026: mennyit spórolhatna a költségvetés az átalakítással? A 2026-os költségvetésben 792,5 milliárd forintot különítettek el lakossági rezsivédelemre, miközben a következő években több ezer milliárd forintos költségvetési kiigazításra lehet sz

ChikansPlanet Ahol az ember visszaadja, amit elvett: három történet a természet erejéről Az elmúlt időszakban több helyen találkozhattunk ugyanazzal a fordulattal: egy élőhely, egy ökoszisztéma vagy egy faj visszakapott valamit abból, amit az ember korábban el

KonyhaKontrolling Forint alapú ETF-ek - kell ez neked? Reklám Pár hete már írtam a K&H Értékpapír változásairól, amivel újat mutatott a TBSZ- és a befektetői piacon. Logikus következő lépésként beszéljünk kicsit az újönnan bevezetett