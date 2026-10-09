Hozzányúl a katához a kormány - Kármán András pénzügyminiszter ismertette a részleteket

A 2022-ben az előző kabinet által drasztikusan leszigorított adózási formát a jelenlegi kormány úgy alakítja át, hogy az megőrizze korábbi egyszerűségét, ugyanakkor fenntarthatóbbá és igazságosabbá váljon - írja Kármán András pénzügyminiszter a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésben.
A legfontosabb változást az jelenti, hogy a társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezet szerint 2027. január 1-jétől megszűnik az a korlátozás, amely kizárta a rendszerből a vállalati ügyfeleknek dolgozókat.
Azok a kisvállalkozók, akik cégeknek vagy szervezeteknek is nyújtanak szolgáltatást, az új szabályok értelmében a céges árbevételük 15 százalékát, de havonta legalább 100 ezer forintot fizetnek majd adóként.
Lényeges újítás továbbá, hogy a jövőben újra választhatják a KATA-t a nem főfoglalkozásúak, így a konstrukció ismét elérhetővé válik a főállás, felsőfokú tanulmányok vagy nyugdíj mellett vállalkozók számára is.
A korábbi rendszer egyik legnagyobb hátrányát, az alacsony társadalombiztosítási fedezetet orvosolva a kormány háromszorosára emeli azt az összeget, amely a táppénz, az anyasági ellátások és a jövőbeli nyugdíj kiszámításának alapját képezi. Ezzel párhuzamosan a kedvezményes adózás éves bevételi értékhatára a jelenlegi 18 millióról 22 millió forintra nő, ami igazodik a tervezett alanyi adómentességi értékhatárhoz.
Kármán András bejegyzése hangsúlyozza, hogy
a havi fizetendő összegek szintén módosulnak az új törvény értelmében.
- A kizárólag magánszemélyeknek számlázó új belépők számára a KATA mértéke havi 100 ezer forint lesz majd, ami továbbra is magában foglalja az összes közterhet.
- A jelenleg is katázó – vagyis már most is csak magánszemélyeknek szolgáltató – vállalkozóknak a kormány lépcsőzetes átmenetet biztosít: számukra 2027-ben havi 75 ezer forint lesz az adó, és csak 2028-tól emelkedik 100 ezer forintra.
A szakmai és érdekképviseleti szervezetek bevonásával kidolgozott javaslat nyomán a kormányzati várakozások szerint több mint százezer kisadózó csatlakozhat az átalakított, kedvezőbb feltételeket kínáló rendszerhez.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kocsis Zoltán
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