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Hozzányúl a katához a kormány - Kármán András pénzügyminiszter ismertette a részleteket
Gazdaság

Hozzányúl a katához a kormány - Kármán András pénzügyminiszter ismertette a részleteket

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A kormány 2027-től alapjaiban alakítja át és teszi újra széles körben elérhetővé a kisadózó vállalkozások tételes adóját (KATA). A legfontosabb változások közé tartozik, hogy ismét lehetőség nyílik a céges ügyfeleknek történő számlázásra, megnyitják a rendszert a mellékállású vállalkozók előtt, a megemelt havi adótételekért cserébe pedig háromszorosára nő a társadalombiztosítási ellátások alapja - írta a Kármán András.

A 2022-ben az előző kabinet által drasztikusan leszigorított adózási formát a jelenlegi kormány úgy alakítja át, hogy az megőrizze korábbi egyszerűségét, ugyanakkor fenntarthatóbbá és igazságosabbá váljon - írja Kármán András pénzügyminiszter a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésben.

A legfontosabb változást az jelenti, hogy a társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezet szerint 2027. január 1-jétől megszűnik az a korlátozás, amely kizárta a rendszerből a vállalati ügyfeleknek dolgozókat.

Azok a kisvállalkozók, akik cégeknek vagy szervezeteknek is nyújtanak szolgáltatást, az új szabályok értelmében a céges árbevételük 15 százalékát, de havonta legalább 100 ezer forintot fizetnek majd adóként.

Lényeges újítás továbbá, hogy a jövőben újra választhatják a KATA-t a nem főfoglalkozásúak, így a konstrukció ismét elérhetővé válik a főállás, felsőfokú tanulmányok vagy nyugdíj mellett vállalkozók számára is.

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A korábbi rendszer egyik legnagyobb hátrányát, az alacsony társadalombiztosítási fedezetet orvosolva a kormány háromszorosára emeli azt az összeget, amely a táppénz, az anyasági ellátások és a jövőbeli nyugdíj kiszámításának alapját képezi. Ezzel párhuzamosan a kedvezményes adózás éves bevételi értékhatára a jelenlegi 18 millióról 22 millió forintra nő, ami igazodik a tervezett alanyi adómentességi értékhatárhoz.

Kármán András bejegyzése hangsúlyozza, hogy

a havi fizetendő összegek szintén módosulnak az új törvény értelmében.

  • A kizárólag magánszemélyeknek számlázó új belépők számára a KATA mértéke havi 100 ezer forint lesz majd, ami továbbra is magában foglalja az összes közterhet.
  • A jelenleg is katázó – vagyis már most is csak magánszemélyeknek szolgáltató – vállalkozóknak a kormány lépcsőzetes átmenetet biztosít: számukra 2027-ben havi 75 ezer forint lesz az adó, és csak 2028-tól emelkedik 100 ezer forintra.

A szakmai és érdekképviseleti szervezetek bevonásával kidolgozott javaslat nyomán a kormányzati várakozások szerint több mint százezer kisadózó csatlakozhat az átalakított, kedvezőbb feltételeket kínáló rendszerhez.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kocsis Zoltán

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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