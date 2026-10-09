Itt a döntés: így alakul a benzin és a dízel ára

Holdblog A háború nyerteseit eladni, a veszteseit megvenni - a HOLD eltérő stratégiája A piacok gyakorlatilag minden szinten ignorálják, hogy tovább tart ez a háború, mint azt korábban gondolták. A háborúnak tőkepiaci vesztesei és nyertesei is vannak, de... The post A háború nye

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ChikansPlanet Ahol az ember visszaadja, amit elvett: három történet a természet erejéről Az elmúlt időszakban több helyen találkozhattunk ugyanazzal a fordulattal: egy élőhely, egy ökoszisztéma vagy egy faj visszakapott valamit abból, amit az ember korábban el

KonyhaKontrolling Forint alapú ETF-ek - kell ez neked? Reklám Pár hete már írtam a K&H Értékpapír változásairól, amivel újat mutatott a TBSZ- és a befektetői piacon. Logikus következő lépésként beszéljünk kicsit az újönnan bevezetett

RSM Blog FDI és beruházási tanácsadási üzletágat indít az RSM Hungary FDI és beruházási tanácsadási üzletággal bővíti szolgáltatásait az RSM Hungary. Az RSM új FDI szakértői csapata a Magyarországon beruházást tervező külföldi vállalatokat, valamint a fe

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Holdblog A Ratkó-korszak ma is alakítja Magyarország demográfiai helyét Harminc éve még több mint öt munkaképes korú jutott egy időskorúra a BB tengely országaiban, ma már alig három. A régió minden országa idősödik, de... The post A Ratkó-korszak ma is alakí