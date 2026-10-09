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Itt a döntés: így alakul a benzin és a dízel ára
Gazdaság

Itt a döntés: így alakul a benzin és a dízel ára

Portfolio
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Pénteken változatlanok maradnak a hazai üzemanyagárak - írja a holtankoljak.

A 95-ös benzin és a gázolaj országos átlagára sem módosult az előző naphoz képest.

A hét utolsó munkanapján így továbbra is stabilak az átlagárak a hazai töltőállomásokon.

A mai országos átlagárak:

  • 95-ös benzin: 642 Ft/liter
  • Gázolaj: 709 Ft/liter
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Címlapkép forrása: Shutterstock

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