Itt van a magyar egészségügy plusz 500 milliárd forintos nagy terve

A miniszterelnök pénteki tájékoztatójának fontos üzenete volt, hogy 2027-ben 500 milliárd forinttal nő az állami egészségügy költségvetési finanszírozása. A fejlesztések célja az egészségügyi rendszer javítása és a várólisták hosszának csökkentése - hangsúlyozta akkor a kormányfő.
Erről posztolt péntek este Hegedűs Zsolt, és vázolta fel egy AI-modellel készített infografikán, hogy pontosan mire is készülnek. Azzal a felütéssel kezdte posztját, hogy
Plusz 500 milliárd forint az egészségügynek – befektetés a jövőnkbe!
Jó gazdaként ezzel a hatalmas lehetőséggel felelősen kell élnünk. Egyszerre kell befektetnünk a jövőbe, elindítanunk a szükséges szerkezeti átalakításokat, megerősítenünk az alapellátást, megbecsülnünk és megtartanunk az egészségügyben dolgozókat – megfelelő bérekkel és munkakörülményekkel –, miközben a betegek számára gyorsan érzékelhető, kézzelfogható eredményeket érünk el - sorolta, majd azt is hozzátette a miniszter:
- Digitalizációra,
- megbízható egészségügyi adatokra,
- jobb betegútszervezésre,
- korszerű diagnosztikára,
- megelőzésre és
- értékalapú finanszírozásra is szükség van.
Azt is hangoztatta: "a siker mércéje nem az lesz, hogy elköltöttünk 500 milliárdot, hanem az, hogy mit kaptak érte a betegek, és milyen feltételek között dolgozhatnak az orvosok, ápolók és egészségügyi szakemberek".
"Mert a több pénz önmagában még nem jelent jobb egészségügyet. De jól felhasználva valódi, tartós változást hozhat" - vetítette előre.
Most az a feladatunk, hogy ebből a +500 milliárdból minél több egészséget, jobb ellátást és nagyobb biztonságot teremtsünk mindannyiunknak
- emelte ki.
Arról a Portfolio-n már beszámoltunk, hogy az idei évben nem jött össze időarányosan sem az egészségügynek szánt plusz forrás az egészségügy számára.
Címlapkép: Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter beszédet mond a Magyar Kórházszövetség 38. Kongresszusán Siófokon 2026. szeptember 17-én. Forrása: MTI Fotó/Vasvári Tamás
Itt van a magyar egészségügy plusz 500 milliárd forintos nagy terve
Hegedűs Zsolt vázolta a Facebookon.
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