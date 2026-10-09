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Itt van a magyar egészségügy plusz 500 milliárd forintos nagy terve
Gazdaság

Itt van a magyar egészségügy plusz 500 milliárd forintos nagy terve

Portfolio
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Szivárognak a hírek az utolsó simításokon áteső 2027-es költségvetés érdekesebb elemeiről. Magyar Péter miniszterelnök a kormányzati sajtótájékoztatón jelezte, hogy jövőre plusz 500 milliárd forintból gazdálkodhat az egészségügy, péntek este pedig Hegedűs Zsolt ágazati miniszter ismertette a pénz elköltésére vonatkozó terveit.

A miniszterelnök pénteki tájékoztatójának fontos üzenete volt, hogy 2027-ben 500 milliárd forinttal nő az állami egészségügy költségvetési finanszírozása. A fejlesztések célja az egészségügyi rendszer javítása és a várólisták hosszának csökkentése - hangsúlyozta akkor a kormányfő.

Erről posztolt péntek este Hegedűs Zsolt, és vázolta fel egy AI-modellel készített infografikán, hogy pontosan mire is készülnek. Azzal a felütéssel kezdte posztját, hogy

Plusz 500 milliárd forint az egészségügynek – befektetés a jövőnkbe!

hegedus
Forrás: Hegedűs Zsolt Facebook-oldala

Jó gazdaként ezzel a hatalmas lehetőséggel felelősen kell élnünk. Egyszerre kell befektetnünk a jövőbe, elindítanunk a szükséges szerkezeti átalakításokat, megerősítenünk az alapellátást, megbecsülnünk és megtartanunk az egészségügyben dolgozókat – megfelelő bérekkel és munkakörülményekkel –, miközben a betegek számára gyorsan érzékelhető, kézzelfogható eredményeket érünk el - sorolta, majd azt is hozzátette a miniszter:

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  • Digitalizációra,
  • megbízható egészségügyi adatokra,
  • jobb betegútszervezésre,
  • korszerű diagnosztikára,
  • megelőzésre és
  • értékalapú finanszírozásra is szükség van.

Azt is hangoztatta: "a siker mércéje nem az lesz, hogy elköltöttünk 500 milliárdot, hanem az, hogy mit kaptak érte a betegek, és milyen feltételek között dolgozhatnak az orvosok, ápolók és egészségügyi szakemberek".

"Mert a több pénz önmagában még nem jelent jobb egészségügyet. De jól felhasználva valódi, tartós változást hozhat" - vetítette előre.

Most az a feladatunk, hogy ebből a +500 milliárdból minél több egészséget, jobb ellátást és nagyobb biztonságot teremtsünk mindannyiunknak

- emelte ki.

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