Kapitány István részletezte, így jön az új üzemanyagtámogatás

A mezőgazdasági termelők mintájára bevezetett üzemanyagköltség-támogatás célja a szállítási költségek növekedésének megfékezése. A fuvardíjak emelkedése ugyanis előbb-utóbb az üzletekben kapható termékek, különösen az élelmiszerek árában is lecsapódna. A lépéssel a kormány így egyszerre segíti a hazai vállalkozásokat és védi a családokat a drágulástól - vélekedett a miniszter.

A pénzügyi segítség mellett a kabinet a tisztességes piaci verseny biztosítása érdekében is lépéseket tesz. Az érdekképviseletekkel folytatott egyeztetések alapján szigorítják az útdíj-ellenőrzéseket, mivel a szektorban komoly problémát jelent a fizetési kötelezettség elkerülése.

Aki betartja a szabályokat, az nem kerülhet hátrányba azzal szemben, aki nem

– hangsúlyozta a tárcavezető.

Ezenfelül a kormány felülvizsgálja a tehergépjárművekre vonatkozó súlykorlátozásokat, valamint a hétvégi kamionstop szabályozását is, hogy a jövőben még gördülékenyebbé tegye a hazai áruszállítást.

A kormány döntéséről itt számoltunk be a kormányzati tájékoztató alapján.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Máthé Zoltán