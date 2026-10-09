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Kapitány István részletezte, így jön az új üzemanyagtámogatás
Gazdaság

Kapitány István részletezte, így jön az új üzemanyagtámogatás

Portfolio
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A kormány az év végéig literenként 25 forinttal megemeli a fuvarozók által visszaigényelhető jövedéki adó mértékét, ami összesen 6,3 milliárd forintos támogatást jelent az ágazatnak – jelentette be Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Facebook-bejegyzésében.

A mezőgazdasági termelők mintájára bevezetett üzemanyagköltség-támogatás célja a szállítási költségek növekedésének megfékezése. A fuvardíjak emelkedése ugyanis előbb-utóbb az üzletekben kapható termékek, különösen az élelmiszerek árában is lecsapódna. A lépéssel a kormány így egyszerre segíti a hazai vállalkozásokat és védi a családokat a drágulástól - vélekedett a miniszter.

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A pénzügyi segítség mellett a kabinet a tisztességes piaci verseny biztosítása érdekében is lépéseket tesz. Az érdekképviseletekkel folytatott egyeztetések alapján szigorítják az útdíj-ellenőrzéseket, mivel a szektorban komoly problémát jelent a fizetési kötelezettség elkerülése.

Aki betartja a szabályokat, az nem kerülhet hátrányba azzal szemben, aki nem

– hangsúlyozta a tárcavezető.

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Ezenfelül a kormány felülvizsgálja a tehergépjárművekre vonatkozó súlykorlátozásokat, valamint a hétvégi kamionstop szabályozását is, hogy a jövőben még gördülékenyebbé tegye a hazai áruszállítást.

A kormány döntéséről itt számoltunk be a kormányzati tájékoztató alapján.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Máthé Zoltán

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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