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Kimondta a spanyol szakértő: ez a módszer teljesen alkalmatlan a nyugdíjrendszer megmentésére
Gazdaság

Kimondta a spanyol szakértő: ez a módszer teljesen alkalmatlan a nyugdíjrendszer megmentésére

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Spanyolországban évtizedek óta húzódik a kiegészítő nyugdíjrendszer reformja, a jelenlegi helyzet pedig egyre kevésbé tartható – figyelmeztetett Carlos Quero, a VidaCaixa igazgatója a CBBA-Europe éves konferenciáján. Szerinte az automatikus beléptetés vagy a kötelező jellegű csatlakozás bevezetése nélkül nem lehet érdemben növelni a megtakarítások elterjedtségét - írja a European Pensions.

Spanyolország az OECD-tagállamok között kiemelkedően magas, 80 százalékos helyettesítési rátával rendelkezik az állami nyugdíjak terén. Ehhez képest a második és a harmadik nyugdíjpillér jóval kevésbé hangsúlyos, a mintegy 22 milliós munkaerőből csupán 3 millió fő rendelkezik önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítással.

Quero két fő akadályt emelt ki, amelyek közül az első az alkotmányos vita. A spanyol alaptörvény kimondja, hogy a magánnyugdíjaknak önkéntes alapon kell működniük, amiből egyes szakértők szerint az következik, hogy a munkáltatókat nem lehet pénztári tagság fenntartására kötelezni. A másik álláspont szerint a vállalatok kötelezhetők foglalkoztatói nyugdíjrendszer működtetésére, amennyiben a munkavállalók számára biztosított a kilépés lehetősége. Ez a vita már két-három évtizede lezáratlan.

A másik fő akadályt a munkaadók és a szakszervezetek közötti megegyezés hiánya jelenti. A munkáltatók a többletköltségektől tartanak, míg a szakszervezetek attól, hogy a kiegészítő nyugdíj rövid távú terhe aránytalanul sújtaná az alacsony keresetűeket. Quero szerint ezek az álláspontok összeegyeztethetők, hiszen az alacsonyabb bérűek számára csökkentett járulékkulcs alkalmazható, a meglévő munkavállalói juttatások átcsatornázhatók nyugdíjcélú befizetésekbe, a rendszerben részt vevő cégek és dolgozók pedig előnyt élvezhetnének a közbeszerzési eljárásokban.

Az igazgató egy pragmatikus, lépcsőzetes megközelítést javasolt. Amennyiben a felek nem tudnak azonnal megállapodni egy új kollektív nyugdíjrendszerről, a munkáltatók átmenetileg csatlakozhatnának a meglévő kollektív rendszerekhez, a munkavállalók pedig egyéni megtakarítási tervekbe fizethetnének be, amelyeket később a kollektív rendszerbe lehetne átvezetni. Példaként Olaszország hasonló megoldásait említette.

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Quero kiemelte, hogy Spanyolországban 1995 óta működik ugyan nyugdíjbizottság, de annak 2020-as, 21 pontból álló jelentésében mindössze egyetlen ajánlás vonatkozott a kiegészítő nyugdíjakra. Ezért egy kifejezetten a kiegészítő nyugdíjrendszerre fókuszáló szakbizottság létrehozását szorgalmazta, valamint stabil adó- és nem adójellegű ösztönzők kialakítását, beleértve a személyijövedelemadó-kedvezmény felső határának emelését.

Hangsúlyozta, nincs tudomása egyetlen olyan országról sem, ahol a tisztán önkéntes részvétel elegendőnek bizonyult volna a lefedettség érdemi bővítéséhez.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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