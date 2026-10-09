Külföldi vendégmunkások: radikális javaslatcsomag érkezett a kormány asztalára

A LIGA Vas- és Fémipari Szövetsége ötpontos javaslatcsomagot dolgozott ki a harmadik országbeli vendégmunkások foglalkoztatásának szigorítására és a hazai munkaerő-tartalék mozgósítására. Az érdekképviselet szerint a magyar munkaerőpiac védelme és a bérnövekedés elősegítése érdekében meg kell szüntetni a gyorsított behozatali eljárásokat, és átfogó szabályozásra van szükség.

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A szövetség elemzése szerint az Európai Unión kívülről érkező, kölcsönzött munkaerő alkalmazása valójában nem olcsóbb a hazai dolgozókénál. A szállás, az utaztatás, a toborzás és az adminisztráció többletköltségei miatt egy vendégmunkás havi összköltsége akár 36 százalékkal is meghaladhatja egy magyar munkavállalóét.

Eközben Magyarországon továbbra is mintegy 300 ezer fős belső munkaerő-tartalék

– munkanélküliek, inaktívak és alulfoglalkoztatottak – áll rendelkezésre. Emellett több százezer magyar dolgozik külföldön, a kutatások szerint többségük kiszámíthatóbb környezet és nettó 600-700 ezer forintos fizetés esetén hajlandó lenne hazatérni.

A külföldi munkaerő alkalmazásának korlátozására a szövetség öt fő intézkedés bevezetését javasolja.

Elsőként kötelező munkaerőpiaci elsőbbségi vizsgálatot írnának elő, amellyel a munkáltatóknak igazolniuk kellene, hogy az adott állást legalább 60 napig hirdették belföldön, és a magyar jelentkezőknek nem ajánlottak alacsonyabb bért, mint a később felvett külföldieknek.

Emellett szigorú létszámkvótákat vezetnének be. A közszolgáltatásokban egyáltalán nem dolgozhatnának harmadik országbeli munkavállalók, míg az állami támogatásban részesülő cégeknél legfeljebb 5, az egyéb vállalatoknál pedig 10 százalékban maximálnák az arányukat. Szezonális munkák esetén, évente legfeljebb három hónapra ez a plafon 20 százalék lehetne.

A csomag része egy elbocsátási tilalom is, amely megtiltaná a külföldi munkavállalók felvételét olyan munkakörökbe, ahonnan a munkáltató korábban magyar dolgozót bocsátott el.

Negyedik elemként kötelező képzést írnának elő. Az EU-n kívülről érkezőknek a munkába állás előtt egy 16 órás, ezt követően pedig évente egy 8 órás akkreditált tanfolyamon kellene részt venniük, amely a munkavédelmi ismeretekre, a helyi munkakultúrára és a munkavállalói jogokra terjed ki.

Végül a külföldi munkaerő bevonását a helyi szakszervezettel kötött megállapodáshoz kötnék, ezzel garantálva, hogy a kollektív szerződések rájuk is érvényesek legyenek.

Bognár Ferenc, a szövetség elnöke a javaslatok kapcsán kiemelte, hogy a gazdaság fenntartható fejlődését és a vállalatok hatékonyságát a külföldi munkaerő bevonása helyett az automatizációra, a digitalizációra, valamint a hazai dolgozók megbecsülésére kell alapozni.

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