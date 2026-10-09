15°C derült
Budapest
  • Megjelenítés
Lázadás után: Karácsony Gergely javaslatot tett a kerületi poltármestereknek
Gazdaság

Lázadás után: Karácsony Gergely javaslatot tett a kerületi poltármestereknek

MTI
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A főváros és a kerületek viszonyát, finanszírozási helyzetét olyan szabályok kötik ma, amelyeket Rogán Antal alkotott meg, nem is titkolva, hogy a Fidesz politikai és gazdasági érdekét szolgálta ezzel - írta Karácsony Gergely főpolgármester Facebook-oldalán pénteken, azt javasolva a polgármestereknek, lépjenek ki "ebből a rogáni átokból" és jelezve, áll a Budapest előtt álló hatalmas fejlesztésekről szóló jó viták elébe.

A főpolgármester bejegyzésében megosztotta a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának október 1-jei ülésén hozott határozatokat és a kerületek által üzemeltett parkolás fővárosi bevételeiről készített összefoglalót.

Mint írta, ezekből kiderül: eredményes volt a budapestiek 2021 óta tartó kiállása a Diákvárosért, Rákosrendező is "a sokak, nem a kevesek érdekében" épül meg a főváros és a kormány partnerségében, és megvalósul a 2019-es és 2024-es programjában is szereplő regionális BKK, azaz kibővítik a közösségi közlekedés szervezését az agglomerációra, a HÉV-re, az elővárosi vasútra és a Volánbuszra.

Hozzátette: hallva a megjegyzéseket, érdemes tisztázni, hogy a városért az elmúlt években vívott politikai és gazdasági küzdelmeknek milyen eredményét mutatja a megállapodás.

Megjegyezte: a politikai vitákban áprilisban volt az eredményhirdetés, és a város háromnegyede a változásra szavazott, ez a felhatalmazás pedig partnerségre kötelezi a kormányt és a főpolgármestert is. "Ezt tesszük" - írta.

Még több Gazdaság

Megegyezett Putyinnal Trump: hatalmas gázolajszállítmány érkezik Oroszországból az Egyesült Államokba

Mekkora gondot okoz a kukoricahiány Magyarországon?

Elrendelte Magyar Péter: 175 milliót fordítanak az NVVH vezetőinek személyvédelmére

Felidézte: a pénzügyek kapcsán két dolgot mondott konzekvensen az Orbán-kormány kivéreztetésével szemben, egyrészt, hogy a város nem mehet csődbe, ezt szolgálja a kormánnyal most kötött 120 milliárd forintos támogatásról szóló megállapodás, másrészt, hogy

Budapest nem lehet az állam nettó befizetője, és erről is megállapodtak a kormánnyal.

Kapcsolódó cikkünk

Megjelent a kormány döntése Budapest 120 milliárdos támogatásról

Úgy vélte, a fenntartható és kiszámítható finanszírozást három dolog biztosítja: a szolidaritási hozzájárulás csökkentése, a közösségi közlekedés új finanszírozása a regionális BKK keretein belül és a kikötők hasznosításáról szóló megállapodás. Ez utóbbival kapcsolatban az FKT-megállapodás rögzíti, hogy a bevételből városrehabilitációra fognak költeni.

Emlékeztetett arra, hogy 2019 óta érvel az egységes budapesti parkolási rend mellett. "Mondhatnám, ez is pipa, de persze ettől kerületi polgármester barátaim lettek pipák" - jegyezte meg. Kiemelte: ezt elfogadja, de nem lát érvet az egységes rendszerrel szemben. "Nem találok magyarázatot arra, hogyan lehet, hogy miközben nőnek a bevételek, a parkolóórák leszerelésével pedig csökkennek a költségek, mégis van, ahol veszteséges a parkolás, máshol meg csökken a nyereség" - tette hozzá.

Karácsony Gergely jelezte: az FKT-határozat tartalmazza, hogy a parkolási bevételekből szélesen értelmezett útfelújítási programot indítanak, felújítják a kerületi utakat is, a belvárosban és a külkerületekben is. "Én úgy veszem, hogy az autósok a parkolási díjért cserébe okkal várják el, hogy rendben legyenek az utak. És nemcsak ott, ahol sok a parkolási bevétel, hanem ott is, ahol kevés. Most erre minden eddiginél többet költhetünk. Ez érdemben mentesíti a kerületeket a kiadásaiktól" - írta. Kiemelte: ezzel jól jár mindenki, "autós és nem autós budapesti, belvárosi és külkerületi, de még a kerületi költségvetések is".

Felhívta a figyelmet arra, hogy a részletek kidolgozására van fél évük, "és magától értetődő, hogy ezt a kerületekkel közösen kell megtenni".

A főpolgármester arról is írt: "a főváros és a kerületek viszonyát, finanszírozási helyzetét olyan szabályok kötik ma, amelyeket maga Rogán Antal alkotott meg, nem is titkolva, hogy a Fidesz politikai és gazdasági érdekét szolgálta ezzel". "Mi lenne, ha közösen kilépnénk végre ebből a rogáni átokból? Ha amellett érvelünk közösen, hogy a régi dogmák nem érvényesek, akkor ezt végképp ne tekintsük annak" - fogalmazott.

"Budapest az elmúlt 130 évben nem tapasztalt hatalmas fejlesztések küszöbén áll: Diákváros, Rákosrendező, Nagykörút, rakpartok, pesti fonódó, budai fonódó, HÉV-ek, egészséges utcák, Városháza Park, zöldítés, egységes parkolás, újraszervezett közösségi közlekedés, újraszervezett kikötőhasznosítás. Ezek a jó viták, állok hát elébe" - írta a főpolgármester.

Nyolc kerületi polgármester pénteken levélben szólította fel a Budapesti Önkormányzatok Szövetsége (BÖSZ) rendkívüli közgyűlésének összehívására Karácsony Gergely főpolgármestert, a BÖSZ elnökét, hogy megtárgyalhassák a szervezet jövőjét, továbbá a főpolgármester és a kormány paktumát. Niedermüller Péter, Erzsébetváros polgármestere Facebook-oldalán tette közzé a főpolgármesternek írt levelet, amelynek aláírói között szerepel még Baranyi Krisztina ferencvárosi, László Imre újbudai, Pikó András józsefvárosi, Rózsa András zuglói, Soproni Tamás terézvárosi polgármester, valamint Szaniszló Sándor, Pestszentlőrinc-Pestszentimre és Tóth József, a XIII. kerület polgármestere.

Kapcsolódó cikkünk

Magyar-Karácsony-egyeztetés: polgármesterek követelik a parkolási terv törlését

Karácsony: Rákosrendező lehet az elmúlt fél évszázad legnagyobb budapesti ingatlanfejlesztése

Karácsony Gergely: "Csak akkor csináljunk olimpiát, ha megéri"

Karácsony Gergely: Négyszemközt kimondták nekem, hogy Budapest csődbevitele volt a cél

További részleteket jelentett be Vitézy Dávid: így fejleszti az állam a fővárossal együtt Rákosrendezőt

Címlapkép: Magyar Péter miniszterelnök (b) és Karácsony Gergely főpolgármester a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának ülésén a Városházán 2026. október 1-jén. Forrása: MTI Fotó/Bodnár Boglárka

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Kecskemét - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

Kecskemét - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

2026. október 13.

Nyugat-magyarországi Economic Forum 2026

2026. október 15.

Út a magyar euróhoz

2026. október 20.

Portfolio Investment Day 2026

2026. október 21.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Magyar Péter és Vitézy Dávid kőkeményen beleszállt Mészáros Lőrincbe és az Állami Számvevőszékbe
Kiderült a USS Abraham Lincoln repülőgép-hordozó titka: tucatjával semmisültek meg az ellenséges fegyverek
Váratlan ajándék a Tisza-kormánytól: sok nyugdíjas még nagyobb emelést kap januárban
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility