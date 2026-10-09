Lázadás után: Karácsony Gergely javaslatot tett a kerületi poltármestereknek

A főváros és a kerületek viszonyát, finanszírozási helyzetét olyan szabályok kötik ma, amelyeket Rogán Antal alkotott meg, nem is titkolva, hogy a Fidesz politikai és gazdasági érdekét szolgálta ezzel - írta Karácsony Gergely főpolgármester Facebook-oldalán pénteken, azt javasolva a polgármestereknek, lépjenek ki "ebből a rogáni átokból" és jelezve, áll a Budapest előtt álló hatalmas fejlesztésekről szóló jó viták elébe.

A főpolgármester bejegyzésében megosztotta a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának október 1-jei ülésén hozott határozatokat és a kerületek által üzemeltett parkolás fővárosi bevételeiről készített összefoglalót.

Mint írta, ezekből kiderül: eredményes volt a budapestiek 2021 óta tartó kiállása a Diákvárosért, Rákosrendező is "a sokak, nem a kevesek érdekében" épül meg a főváros és a kormány partnerségében, és megvalósul a 2019-es és 2024-es programjában is szereplő regionális BKK, azaz kibővítik a közösségi közlekedés szervezését az agglomerációra, a HÉV-re, az elővárosi vasútra és a Volánbuszra.

Hozzátette: hallva a megjegyzéseket, érdemes tisztázni, hogy a városért az elmúlt években vívott politikai és gazdasági küzdelmeknek milyen eredményét mutatja a megállapodás.

Megjegyezte: a politikai vitákban áprilisban volt az eredményhirdetés, és a város háromnegyede a változásra szavazott, ez a felhatalmazás pedig partnerségre kötelezi a kormányt és a főpolgármestert is. "Ezt tesszük" - írta.

Felidézte: a pénzügyek kapcsán két dolgot mondott konzekvensen az Orbán-kormány kivéreztetésével szemben, egyrészt, hogy a város nem mehet csődbe, ezt szolgálja a kormánnyal most kötött 120 milliárd forintos támogatásról szóló megállapodás, másrészt, hogy

Budapest nem lehet az állam nettó befizetője, és erről is megállapodtak a kormánnyal.

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Úgy vélte, a fenntartható és kiszámítható finanszírozást három dolog biztosítja: a szolidaritási hozzájárulás csökkentése, a közösségi közlekedés új finanszírozása a regionális BKK keretein belül és a kikötők hasznosításáról szóló megállapodás. Ez utóbbival kapcsolatban az FKT-megállapodás rögzíti, hogy a bevételből városrehabilitációra fognak költeni.

Emlékeztetett arra, hogy 2019 óta érvel az egységes budapesti parkolási rend mellett. "Mondhatnám, ez is pipa, de persze ettől kerületi polgármester barátaim lettek pipák" - jegyezte meg. Kiemelte: ezt elfogadja, de nem lát érvet az egységes rendszerrel szemben. "Nem találok magyarázatot arra, hogyan lehet, hogy miközben nőnek a bevételek, a parkolóórák leszerelésével pedig csökkennek a költségek, mégis van, ahol veszteséges a parkolás, máshol meg csökken a nyereség" - tette hozzá.

Karácsony Gergely jelezte: az FKT-határozat tartalmazza, hogy a parkolási bevételekből szélesen értelmezett útfelújítási programot indítanak, felújítják a kerületi utakat is, a belvárosban és a külkerületekben is. "Én úgy veszem, hogy az autósok a parkolási díjért cserébe okkal várják el, hogy rendben legyenek az utak. És nemcsak ott, ahol sok a parkolási bevétel, hanem ott is, ahol kevés. Most erre minden eddiginél többet költhetünk. Ez érdemben mentesíti a kerületeket a kiadásaiktól" - írta. Kiemelte: ezzel jól jár mindenki, "autós és nem autós budapesti, belvárosi és külkerületi, de még a kerületi költségvetések is".

Felhívta a figyelmet arra, hogy a részletek kidolgozására van fél évük, "és magától értetődő, hogy ezt a kerületekkel közösen kell megtenni".

A főpolgármester arról is írt: "a főváros és a kerületek viszonyát, finanszírozási helyzetét olyan szabályok kötik ma, amelyeket maga Rogán Antal alkotott meg, nem is titkolva, hogy a Fidesz politikai és gazdasági érdekét szolgálta ezzel". "Mi lenne, ha közösen kilépnénk végre ebből a rogáni átokból? Ha amellett érvelünk közösen, hogy a régi dogmák nem érvényesek, akkor ezt végképp ne tekintsük annak" - fogalmazott.

"Budapest az elmúlt 130 évben nem tapasztalt hatalmas fejlesztések küszöbén áll: Diákváros, Rákosrendező, Nagykörút, rakpartok, pesti fonódó, budai fonódó, HÉV-ek, egészséges utcák, Városháza Park, zöldítés, egységes parkolás, újraszervezett közösségi közlekedés, újraszervezett kikötőhasznosítás. Ezek a jó viták, állok hát elébe" - írta a főpolgármester.

Nyolc kerületi polgármester pénteken levélben szólította fel a Budapesti Önkormányzatok Szövetsége (BÖSZ) rendkívüli közgyűlésének összehívására Karácsony Gergely főpolgármestert, a BÖSZ elnökét, hogy megtárgyalhassák a szervezet jövőjét, továbbá a főpolgármester és a kormány paktumát. Niedermüller Péter, Erzsébetváros polgármestere Facebook-oldalán tette közzé a főpolgármesternek írt levelet, amelynek aláírói között szerepel még Baranyi Krisztina ferencvárosi, László Imre újbudai, Pikó András józsefvárosi, Rózsa András zuglói, Soproni Tamás terézvárosi polgármester, valamint Szaniszló Sándor, Pestszentlőrinc-Pestszentimre és Tóth József, a XIII. kerület polgármestere.

Címlapkép: Magyar Péter miniszterelnök (b) és Karácsony Gergely főpolgármester a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának ülésén a Városházán 2026. október 1-jén. Forrása: MTI Fotó/Bodnár Boglárka