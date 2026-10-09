Lehullott a lepel a 2027-es költségvetés fontos részletéről

A tárcavezető tájékoztatása szerint a Pénzügyminisztériumban folytatott egyeztetések eredményeként, a korábbi kormányzati vállalásokkal összhangban emelik a szektor támogatását. Az új költségvetési keret
közvetlenül a hazai gazdasági szereplőket segíti majd,
különös tekintettel a technológiai megújulásra törekvő vállalkozásokra.
"Több tízmilliárd forinttal fogjuk növelni a kutatás-fejlesztésre fordított állami forrásokat, és minden erőnkkel azon leszünk, hogy ezek a magyar gazdaságot, a kis- és középvállalkozásokat, valamint az innovatív nagyvállalkozásokat erősítsék" – hangsúlyozta Tanács Zoltán. A miniszter szerint a hazai gazdaság fenntartható növekedésének kulcsa a tudományos és technológiai bázis megerősítése.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kovács Attila
Megegyezett Putyinnal Trump: hatalmas segítséget küld Oroszország
Ennek bizony ára lehet.
Elrendelte Magyar Péter: 175 milliót fordítanak az NVVH vezetőinek személyvédelmére
A jövőben a többszörösére nőhet majd a kiadás.
Lázadás után: Karácsony Gergely javaslatot tett a kerületi poltármestereknek
Szerinte nagy fejlesztések várnak a fővárosra.
Megindult az evakuáció: hamarosan partot ér a szezon első hurrikánja az Egyesült Államokban
Több hidat is lezártak, leállt az olajtermelés is.
Megjelent a kormány döntése Budapest 120 milliárdos támogatásról
Karácsony Gergelyéknek fel kell adniuk a bírósági harcot.
Visszaüzent az ÁSZ Magyar Péteréknek
A kormányzati tájékoztatón elhangzott vádakra reagáltak.
Magyar Péter lemondásra szólította fel az Állami Számvevőszék elnökét
Facebook-bejegyzésben.
Lenyűgözte a neves külföldi elemzőket Magyarország: ők már látják, mikor búcsúzhatunk el a forinttól
Budapesten jártak a BofA elemzői, és a kormány tervei meggyőzték őket. De nagyon.
FDI és beruházási tanácsadási üzletágat indít az RSM Hungary
FDI és beruházási tanácsadási üzletággal bővíti szolgáltatásait az RSM Hungary. Az RSM új FDI szakértői csapata a Magyarországon beruházást tervező külföldi vállalatokat, valamint a fe
A nyugdíj a nettó átlagbér 51%-a - a tiéd 77%-ról indul, aztán ez alá csúszik
A KSH szerint 2025-ben az átlagos nyugdíj a nettó átlagkereset 51%-a volt. A saját nyugdíjad azonban nem ennyivel indul: aki 40 évig végig átlagbért keresett, 2026-ban az utolsó nettó fizetése
Rekordméretű visszavásárlás és új piacok: mi hajthatja tovább az Nvidiát?
Az Nvidia részvényeinek ára 2024 áprilisa óta mintegy 150 százalékkal emelkedett, a vállalat pedig újabb rekordot állított fel részvény-visszavásárlási programjának bővítésével. Eközb
A háború nyerteseit eladni, a veszteseit megvenni - a HOLD eltérő stratégiája
A piacok gyakorlatilag minden szinten ignorálják, hogy tovább tart ez a háború, mint azt korábban gondolták. A háborúnak tőkepiaci vesztesei és nyertesei is vannak, de... The post A háború nye
Rezsicsökkentés 2026: mennyit spórolhatna a költségvetés az átalakítással?
A 2026-os költségvetésben 792,5 milliárd forintot különítettek el lakossági rezsivédelemre, miközben a következő években több ezer milliárd forintos költségvetési kiigazításra lehet sz
Ahol az ember visszaadja, amit elvett: három történet a természet erejéről
Az elmúlt időszakban több helyen találkozhattunk ugyanazzal a fordulattal: egy élőhely, egy ökoszisztéma vagy egy faj visszakapott valamit abból, amit az ember korábban el
Forint alapú ETF-ek - kell ez neked?
Reklám Pár hete már írtam a K&H Értékpapír változásairól, amivel újat mutatott a TBSZ- és a befektetői piacon. Logikus következő lépésként beszéljünk kicsit az újönnan bevezetett
A Ratkó-korszak ma is alakítja Magyarország demográfiai helyét
Harminc éve még több mint öt munkaképes korú jutott egy időskorúra a BB tengely országaiban, ma már alig három. A régió minden országa idősödik, de... The post A Ratkó-korszak ma is alakí
Újdonságot hoz a Tisza a legfontosabb nyugdíjszabálynál
Farkas András nyugdíjszakértővel beszélgettünk.
Véget ért a moratórium, újra vághatóak a védett erdők: mi volt a terv?
Kinek kell ennyi fa valójában?
Van közös nevező az állatvédőkkel? A szigorításból is lehet biznisz
Az új szabályozás még szigorúbb lesz?
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!