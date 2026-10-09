Lehullott a lepel a 2027-es költségvetés fontos részletéről

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A tárcavezető tájékoztatása szerint a Pénzügyminisztériumban folytatott egyeztetések eredményeként, a korábbi kormányzati vállalásokkal összhangban emelik a szektor támogatását. Az új költségvetési keret

közvetlenül a hazai gazdasági szereplőket segíti majd,

különös tekintettel a technológiai megújulásra törekvő vállalkozásokra.

"Több tízmilliárd forinttal fogjuk növelni a kutatás-fejlesztésre fordított állami forrásokat, és minden erőnkkel azon leszünk, hogy ezek a magyar gazdaságot, a kis- és középvállalkozásokat, valamint az innovatív nagyvállalkozásokat erősítsék" – hangsúlyozta Tanács Zoltán. A miniszter szerint a hazai gazdaság fenntartható növekedésének kulcsa a tudományos és technológiai bázis megerősítése.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kovács Attila