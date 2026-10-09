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Lenyűgözte a neves külföldi elemzőket Magyarország: ők már látják, mikor búcsúzhatunk el a forinttól
Gazdaság

Lenyűgözte a neves külföldi elemzőket Magyarország: ők már látják, mikor búcsúzhatunk el a forinttól

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Meglehetősen pozitív hangvételű elemzést adtak ki a Bank of America közgazdászai Magyarország kilátásairól, miután személyesen Budapesten tettek látogatást. Szerintük javultak Magyarország euróövezeti csatlakozási esélyei, miután a kormány várhatóan 5 százalék alatti GDP-arányos hiánycélt tűz ki 2027-re, amivel az eddigi piaci várakozásokat is felülteljesíti. A középtávú költségvetési terv bemutatását követően hamarosan megkezdődhetnek az ERM II-belépés előkészítő tárgyalásai az Európai Bizottsággal és az Európai Központi Bankkal.

Magabiztosabbak vagyunk Magyarország uniós csatlakozását illetően a budapesti látogatásunkat követően

- ezzel a felütéssel kezdődik a Bank of America elemzői által a napokban publikált jelentés.

Emlékeztetnek, hogy a középtávú költségvetési deficitterv október harmadik hetére várható, amely az elemzők szerint egy 2030-ra 3 százalék alá csökkenő hiánypályát vázol majd fel. Ebben a fiskális kiigazítás hangsúlyosan az első évekre koncentrálódik.

Meggyőző költségvetési vállalások

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a piac által valószínűsített 5-5,5 százalékos sávhoz képest.

Hétfőn megjelent elemzésünkben mi is épp arra a következtetésre jutottunk, hogy a kormány 4,5% körüli deficittel tudná még inkább meggyőzni a befektetőket:

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Érdemi szakpolitikai intézkedések nélkül a 2027-es deficit 6 százalék körül alakulna, mivel a 2026-ra jelzett 7,5 százalékos hiányból mintegy 1,5 százalékpontnyi egyszeri tétel kiesik.

Az eddigi kiadási felülvizsgálat már most érdemi megtakarításokat azonosított a közbeszerzések terén – ez idén a GDP 0,7–0,8 százalékát teheti ki –, és a 2027–2028-as időszakra vonatkozóan is kínál még mozgásteret - fogalmaznak az elemzők. A felülvizsgálat emellett a sport-, média- és támogatási kiadásokat is érinti. Összességében a kormányzat jó úton halad afelé, hogy 2030-ig a GDP 2–3 százalékának megfelelő megtakarítást érjen el - vetítik előre. Megítélésük szerint a gázbeszerzési költségek sem jelentenek érdemi kockázatot, a magas tárolói készletszintek és a folyamatban lévő fedezeti ügyletek révén a költségvetés kitettsége kezelhető szinteken marad.

Összességében az a benyomásuk a külföldi elemzőknek (és ezt elsősorban a fiskális politikai vállalásokra értik - a szerk.), hogy

a kormány inkább felülmúlni, semmint csalódást okozni kíván a piaci várakozásokhoz képest.

Megemlítik azt is, hogy Magyar Péter miniszterelnök a költségvetési stabilizációt a kormányzat legfőbb feladatának nevezte. Az Államadósság Kezelő Központ vezérigazgatója, Tardos Gergely emellett nyilvánosan rámutatott, hogy a 4,5 százalékos vagy annál alacsonyabb 2027-es hiánycél pozitív meglepetést jelentene a piacon, míg az 5,5 százalékot meghaladó deficit egyértelmű csalódást váltana ki a befektetőkből. E kötelezettségvállalások fényében a kormány nehezen fogadtathatna el egy gyengébb konszolidációs tervet - vélik az elemzők.

Nem véltelen, hogy legutóbbi Signature-elemzésünkben mi is 4,5%-os deficitet jeleztünk előre 2027-re.

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A költségvetési konszolidáció és az eurókonvergencia folyamata között erős szinergia áll fenn.

A hiteles hiánypálya, a stabilabb forintárfolyam és az ERM II-belépés kilátása érdemben csökkentheti az ország kockázati felárát és az államadósság kamatterheit.

Jelentésük egy másik részében arra hívták fel a figyelmet, hogy az október közepén várható, előzetesen vártnál alacsonyabb hiánycélok bejelentéséből a 10 éves magyar kötvényhozam profitálhat a legtöbbet (hozama csökkenhet, árfolyama emelkedhet). Emellett az ERM II-vel kapcsolatos előkészítő munkálatok is támogató hatásúak lehetnek. Bár értékeltségi szempontból a hozamgörbe középső szakasza vonzóbbnak tűnik, a befektetők továbbra is a 10 éves kötvényen keresztül részesítik előnyben a magyar eszközökkel kapcsolatos optimista (bullish) pozíciók felvételét - írták. Azt elismerték ugyanakkor, hogy a magyar államkötvényekben való közvetlen hosszú pozíciók tartása azonban a globális kockázatok miatt nehézkes: egyrészt a már meglévő jelentős hosszú kitettség, másrészt a potenciálisan gyengébb globális környezet – különösen a magasabb energiaárak – miatt. Emellett Magyarország továbbra is nagyobb érzékenységet (magasabb bétát) mutat a feltörekvő piaci kockázatokkal szemben a többi közép-kelet-európai országhoz képest - tették hozzá.

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A magyar 10 éves kötvényhozam alakulása.

Magyarország jelenleg évente mintegy 2000 milliárd forinttal költ többet kamatfizetésre, mint a hasonló adósságprofilú társországok - állapítják meg. Az átlagos finanszírozási költségek 100 bázispontos mérséklődése a GDP 0,7-0,8 százalékával javíthatná az éves költségvetési egyenleget.

Látva a téma fontosságát, a Portfolio riportfilmet készített a magyar euróbevzetés lehetséges útjáról.

Út a magyar euróhoz
Mikor jöhet a magyar euró? Találkozzunk a Portfolio első dokumentumfilmjének premier előtti vetítésén.
Információ és jelentkezés

Irány az euró előszobája!

A Bank of America elemzői jelentésükben elárulták: a döntéshozók a 2028. január 1-jei ERM II-belépést technikailag megvalósíthatónak tartják, míg a legkésőbbi lehetséges időpontként 2029. január 1-jét jelölik meg ahhoz, hogy a maastrichti kritériumok 2030-ra teljesülhessenek.

Más országok tapasztalatai alapján az előkészületek megkezdésétől az ERM II-es csatlakozásig hozzávetőleg 1,5-2,5 év telt el. Az előkészületek ütemtervének ki kell térnie a banki jogszabályokra és a jegybanki követelményekre, valamint adott esetben a szabályozott árak, az energiatámogatások és egyéb piaci beavatkozások tárgyalásos úton történő kivezetésére – ez politikai szempontból kihívást jelenthet, ugyanakkor a hatóságok készülnek erre. Az ERM II-es tagság ezt követően legalább kétéves részvételt ír elő súlyos árfolyamfeszültségek vagy egyoldalú leértékelés nélkül, még az euró bevezetése előtt.

Amennyiben Magyarország 2030-ban teljesíti a kritériumokat, a 2031-es értékelést követően 2032. január 1. lehetne az euró bevezetésének reális időpontja

- állapítják meg az elemzők.

A fiskális tervek ismertetését követően a BofA elemzőinek várakozása szerint a magyar hatóságok hivatalosan is megállapodhatnak az ERM II-es csatlakozásról az Európai Bizottsággal és az Európai Központi Bankkal.

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Az inflációs képet tekintve kedvező folyamatok látszanak a közgazdászok szerint. A bérkiáramlás üteme a korábbi 9–10 százalékról 7,5 százalék közelébe lassult, a stabilabb forint pedig hatékonyan horgonyozza az inflációs várakozásokat. Az MNB várhatóan nem sieti el a monetáris enyhítést, ám az elemzők úgy vélik, hogy a hivatalos eurócsatlakozási célok mentén javuló kockázati megítélés mellett 2026 végén újra indulhat a kamatcsökkentési ciklus. Az irányadó alapkamat a várakozások szerint az idei 5,50 százalékról 2027-re 4,50, 2028-ra pedig 4,00 százalékra mérséklődhet.

Címlapkép forrása: Marcin Golba/NurPhoto via Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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