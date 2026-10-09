Lenyűgözte a neves külföldi elemzőket Magyarország: ők már látják, mikor búcsúzhatunk el a forinttól

Magabiztosabbak vagyunk Magyarország uniós csatlakozását illetően a budapesti látogatásunkat követően
- ezzel a felütéssel kezdődik a Bank of America elemzői által a napokban publikált jelentés.
Emlékeztetnek, hogy a középtávú költségvetési deficitterv október harmadik hetére várható, amely az elemzők szerint egy 2030-ra 3 százalék alá csökkenő hiánypályát vázol majd fel. Ebben a fiskális kiigazítás hangsúlyosan az első évekre koncentrálódik.
Meggyőző költségvetési vállalások
A 2027-es büdzsé hiánycélja a prognózis alapján 5 százalék alatt alakulhat, ami kedvező meglepetést jelentene
a piac által valószínűsített 5-5,5 százalékos sávhoz képest.
Hétfőn megjelent elemzésünkben mi is épp arra a következtetésre jutottunk, hogy a kormány 4,5% körüli deficittel tudná még inkább meggyőzni a befektetőket:
Érdemi szakpolitikai intézkedések nélkül a 2027-es deficit 6 százalék körül alakulna, mivel a 2026-ra jelzett 7,5 százalékos hiányból mintegy 1,5 százalékpontnyi egyszeri tétel kiesik.
Az eddigi kiadási felülvizsgálat már most érdemi megtakarításokat azonosított a közbeszerzések terén – ez idén a GDP 0,7–0,8 százalékát teheti ki –, és a 2027–2028-as időszakra vonatkozóan is kínál még mozgásteret - fogalmaznak az elemzők. A felülvizsgálat emellett a sport-, média- és támogatási kiadásokat is érinti. Összességében a kormányzat jó úton halad afelé, hogy 2030-ig a GDP 2–3 százalékának megfelelő megtakarítást érjen el - vetítik előre. Megítélésük szerint a gázbeszerzési költségek sem jelentenek érdemi kockázatot, a magas tárolói készletszintek és a folyamatban lévő fedezeti ügyletek révén a költségvetés kitettsége kezelhető szinteken marad.
Összességében az a benyomásuk a külföldi elemzőknek (és ezt elsősorban a fiskális politikai vállalásokra értik - a szerk.), hogy
a kormány inkább felülmúlni, semmint csalódást okozni kíván a piaci várakozásokhoz képest.
Megemlítik azt is, hogy Magyar Péter miniszterelnök a költségvetési stabilizációt a kormányzat legfőbb feladatának nevezte. Az Államadósság Kezelő Központ vezérigazgatója, Tardos Gergely emellett nyilvánosan rámutatott, hogy a 4,5 százalékos vagy annál alacsonyabb 2027-es hiánycél pozitív meglepetést jelentene a piacon, míg az 5,5 százalékot meghaladó deficit egyértelmű csalódást váltana ki a befektetőkből. E kötelezettségvállalások fényében a kormány nehezen fogadtathatna el egy gyengébb konszolidációs tervet - vélik az elemzők.
Nem véltelen, hogy legutóbbi Signature-elemzésünkben mi is 4,5%-os deficitet jeleztünk előre 2027-re.
A költségvetési konszolidáció és az eurókonvergencia folyamata között erős szinergia áll fenn.
A hiteles hiánypálya, a stabilabb forintárfolyam és az ERM II-belépés kilátása érdemben csökkentheti az ország kockázati felárát és az államadósság kamatterheit.
Jelentésük egy másik részében arra hívták fel a figyelmet, hogy az október közepén várható, előzetesen vártnál alacsonyabb hiánycélok bejelentéséből a 10 éves magyar kötvényhozam profitálhat a legtöbbet (hozama csökkenhet, árfolyama emelkedhet). Emellett az ERM II-vel kapcsolatos előkészítő munkálatok is támogató hatásúak lehetnek. Bár értékeltségi szempontból a hozamgörbe középső szakasza vonzóbbnak tűnik, a befektetők továbbra is a 10 éves kötvényen keresztül részesítik előnyben a magyar eszközökkel kapcsolatos optimista (bullish) pozíciók felvételét - írták. Azt elismerték ugyanakkor, hogy a magyar államkötvényekben való közvetlen hosszú pozíciók tartása azonban a globális kockázatok miatt nehézkes: egyrészt a már meglévő jelentős hosszú kitettség, másrészt a potenciálisan gyengébb globális környezet – különösen a magasabb energiaárak – miatt. Emellett Magyarország továbbra is nagyobb érzékenységet (magasabb bétát) mutat a feltörekvő piaci kockázatokkal szemben a többi közép-kelet-európai országhoz képest - tették hozzá.
Magyarország jelenleg évente mintegy 2000 milliárd forinttal költ többet kamatfizetésre, mint a hasonló adósságprofilú társországok - állapítják meg. Az átlagos finanszírozási költségek 100 bázispontos mérséklődése a GDP 0,7-0,8 százalékával javíthatná az éves költségvetési egyenleget.
Látva a téma fontosságát, a Portfolio riportfilmet készített a magyar euróbevzetés lehetséges útjáról.
Irány az euró előszobája!
A Bank of America elemzői jelentésükben elárulták: a döntéshozók a 2028. január 1-jei ERM II-belépést technikailag megvalósíthatónak tartják, míg a legkésőbbi lehetséges időpontként 2029. január 1-jét jelölik meg ahhoz, hogy a maastrichti kritériumok 2030-ra teljesülhessenek.
Más országok tapasztalatai alapján az előkészületek megkezdésétől az ERM II-es csatlakozásig hozzávetőleg 1,5-2,5 év telt el. Az előkészületek ütemtervének ki kell térnie a banki jogszabályokra és a jegybanki követelményekre, valamint adott esetben a szabályozott árak, az energiatámogatások és egyéb piaci beavatkozások tárgyalásos úton történő kivezetésére – ez politikai szempontból kihívást jelenthet, ugyanakkor a hatóságok készülnek erre. Az ERM II-es tagság ezt követően legalább kétéves részvételt ír elő súlyos árfolyamfeszültségek vagy egyoldalú leértékelés nélkül, még az euró bevezetése előtt.
Amennyiben Magyarország 2030-ban teljesíti a kritériumokat, a 2031-es értékelést követően 2032. január 1. lehetne az euró bevezetésének reális időpontja
- állapítják meg az elemzők.
A fiskális tervek ismertetését követően a BofA elemzőinek várakozása szerint a magyar hatóságok hivatalosan is megállapodhatnak az ERM II-es csatlakozásról az Európai Bizottsággal és az Európai Központi Bankkal.
Az inflációs képet tekintve kedvező folyamatok látszanak a közgazdászok szerint. A bérkiáramlás üteme a korábbi 9–10 százalékról 7,5 százalék közelébe lassult, a stabilabb forint pedig hatékonyan horgonyozza az inflációs várakozásokat. Az MNB várhatóan nem sieti el a monetáris enyhítést, ám az elemzők úgy vélik, hogy a hivatalos eurócsatlakozási célok mentén javuló kockázati megítélés mellett 2026 végén újra indulhat a kamatcsökkentési ciklus. Az irányadó alapkamat a várakozások szerint az idei 5,50 százalékról 2027-re 4,50, 2028-ra pedig 4,00 százalékra mérséklődhet.
Címlapkép forrása: Marcin Golba/NurPhoto via Getty Images
Visszaüzent az ÁSZ Magyar Péteréknek
A kormányzati tájékoztatón elhangzott vádakra reagáltak.
Magyar Péter lemondásra szólította fel az Állami Számvevőszék elnökét
Facebook-bejegyzésben.
Lenyűgözte a neves külföldi elemzőket Magyarország: ők már látják, mikor búcsúzhatunk el a forinttól
Budapesten jártak a BofA elemzői, és a kormány tervei meggyőzték őket. De nagyon.
Mesterséges intelligenciával próbálta befolyásolni a nemzetközi médiát Irán
Az OpenAI tárta fel az esetet.
Megjött Kapitány István rendkívüli bejelentése: hűtlen kezelés, hivatali visszaélés miatt tett feljelentést
Az Exim Bankot érinti, 166 milliárd forint értékben.
Megbénult Moszkva légiközlekedése: kormányzati gépeket is átirányítottak az ukrán drónok miatt
Felderítő léggömbök is zavarták a légteret.
Reagált a Nemzetközi Büntetőbíróság Trump fenyegetésére: "A történelem fog ítéletet mondani"
Szankciókat helyezett kilátásba az elnök.
Rendkívüli bejelentést ígér Trump az elszabadult dízelárak miatt
Le akarja törni az árakat.
FDI és beruházási tanácsadási üzletágat indít az RSM Hungary
FDI és beruházási tanácsadási üzletággal bővíti szolgáltatásait az RSM Hungary. Az RSM új FDI szakértői csapata a Magyarországon beruházást tervező külföldi vállalatokat, valamint a fe
A nyugdíj a nettó átlagbér 51%-a - a tiéd 77%-ról indul, aztán ez alá csúszik
A KSH szerint 2025-ben az átlagos nyugdíj a nettó átlagkereset 51%-a volt. A saját nyugdíjad azonban nem ennyivel indul: aki 40 évig végig átlagbért keresett, 2026-ban az utolsó nettó fizetése
Rekordméretű visszavásárlás és új piacok: mi hajthatja tovább az Nvidiát?
Az Nvidia részvényeinek ára 2024 áprilisa óta mintegy 150 százalékkal emelkedett, a vállalat pedig újabb rekordot állított fel részvény-visszavásárlási programjának bővítésével. Eközb
A háború nyerteseit eladni, a veszteseit megvenni - a HOLD eltérő stratégiája
A piacok gyakorlatilag minden szinten ignorálják, hogy tovább tart ez a háború, mint azt korábban gondolták. A háborúnak tőkepiaci vesztesei és nyertesei is vannak, de... The post A háború nye
Rezsicsökkentés 2026: mennyit spórolhatna a költségvetés az átalakítással?
A 2026-os költségvetésben 792,5 milliárd forintot különítettek el lakossági rezsivédelemre, miközben a következő években több ezer milliárd forintos költségvetési kiigazításra lehet sz
Ahol az ember visszaadja, amit elvett: három történet a természet erejéről
Az elmúlt időszakban több helyen találkozhattunk ugyanazzal a fordulattal: egy élőhely, egy ökoszisztéma vagy egy faj visszakapott valamit abból, amit az ember korábban el
Forint alapú ETF-ek - kell ez neked?
Reklám Pár hete már írtam a K&H Értékpapír változásairól, amivel újat mutatott a TBSZ- és a befektetői piacon. Logikus következő lépésként beszéljünk kicsit az újönnan bevezetett
A Ratkó-korszak ma is alakítja Magyarország demográfiai helyét
Harminc éve még több mint öt munkaképes korú jutott egy időskorúra a BB tengely országaiban, ma már alig három. A régió minden országa idősödik, de... The post A Ratkó-korszak ma is alakí
Újdonságot hoz a Tisza a legfontosabb nyugdíjszabálynál
Farkas András nyugdíjszakértővel beszélgettünk.
Véget ért a moratórium, újra vághatóak a védett erdők: mi volt a terv?
Kinek kell ennyi fa valójában?
Van közös nevező az állatvédőkkel? A szigorításból is lehet biznisz
Az új szabályozás még szigorúbb lesz?
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!