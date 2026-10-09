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Literenként 25 forinttal csökken a gázolaj jövedéki adója, de csak egy bizonyos körnek
Gazdaság

Literenként 25 forinttal csökken a gázolaj jövedéki adója, de csak egy bizonyos körnek

Portfolio
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December 31-ig literenként 25 forinttal csökkenti a kormány a gázolaj jövedéki adóját a fuvarozóknak, akik ezt a mezőgazdasági termelőkhöz hasonlóan visszaigényelhetik – jelentette be Vitézy Dávid a pénteki kormányzati tájékoztatón. A lépés 6 milliárd forintba kerül a költségvetésnek.

A miniszter szerint a fuvarozók helyzetét

nem önmagában a magas energiaár okozza, hanem az előző kormány lépései, amelyek megnehezítették az érvényesülésüket.

A pénzügyi könnyítés mellett a kormány szigorítja az útdíjak ellenőrzését, amit maguk a fuvarozók kértek. Vitézy ezen felül elmondta, hogy nyitottak a tranzitútvonalak felülvizsgálatára is, és napirenden van a kamionstop hétvégi szabályainak átnézése.

A fuvarozói érdekképviseletek szeptember végén rendkívüli ülésen adták elő kéréseiket a kormányzat felé a magad dízelárak miatt. Két pénzügyi kérésük volt: a jövedéki adó visszatérítése és az útdíj csökkentése. A kormány akkor október 7-i ülésére ígérte a tárgyalást, hivatalos választ pedig mára, október 9-re.

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Amint látszik, az ígért határidőre

A két kérésből az egyik teljesült.

A fuvarozók akkor nem zárták ki egy demonstrációt sem, és azt mondták, a válasz tartalma alapján döntenek a folytatásról. Elmondásuk alapján a magyar fuvarozók a magas üzemanyagárak miatt veszteségben fuldokolnak, és emiatt egyre kevesebben tudják fenntartani tevékenységüket a piacon, miközben a szeptemberi dízeltámogatásból ők kimaradtak.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Lakatos Péter

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