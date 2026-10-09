Magyar Péter és Vitézy Dávid kőkeményen beleszállt Mészáros Lőrincbe és az Állami Számvevőszékbe

Akár a jövő héten lehet legfőbbügyész-jelölt
Remélem, hogy elnök úr fog új legfőbb ügyészt jelölni, erre akár már a jövő héten sor kerülhet. Látjuk, hogy mindenki vár erre a döntésre - mondja Magyar Péter.
Adómentesek maradnak az állampapírok
Vannak más tagállamok is, ahol ugyanúgy adómentes az állampapírok hozama, nem tervezi Magyarország ennek megváltoztatását
- mondja Magyar Péter az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárása kapcsán. Vitézy Dávid hozzáteszi, hogy egyelőre vizsgálják a Bizottság kifogásait részletesen, majd válaszolnak ezekre.
Heteken belül jöhetnek a rollerek szabályai
A közlekedésbiztonsági kérdőív kapcsán több téma kerül szóba, a jogszabályok megalkotását a rollerekkel kezdjük. Ezt a minisztérium gyakorlatilag lezárta, a kormány elé kerülnek, majd a következő hetekben tehetünk erről bejelentéseket - mondja Vitézy újságírói kérdésre.
Indul a 71-es vasútvonal felújítása
A kormány döntött arról is, hogy megindítja a 71-es vasútvonal fejlesztését az IKOP Plusz forrásokból, vagyis a hazahozott uniós pénzekből. A Vácra közlekedő vonalat kétvágányúra bővítik, amivel sűrűbben járhatnak a vonatok a jelenleginél. A beruházást kiemeltté minősítené a kormány - mondja a közlekedési és beruházási miniszter.
Adócsökkentést kapnak a fuvarozók
A kormány tárgyalta a fuvarozók támogatásának lehetőségét, az ő helyzetüket nem önmagában a magas energiaár okozza, hanem az előző kormány lépései, melyek megnehezítették az érvényesülésüket - emeli ki a miniszter.
A kormány arról döntött, hogy december 31-ig 25 forinttal csökkenti literenként a gázolaj jövedéki adóját a 7,5 tonna feletti kamionok és buszok számára, ezt a cégek visszaigényelhetik a mezőgazdasági termelőkhöz hasonlóan.
Ennek hatása 6 milliárd forint a költségvetésre - mondja Vitézy. Emellett szigorítják az útdíjak ellenőrzését, amit a fuvarozók kértek. A tranzitútvonalak felülvizsgálára is nyitott a kormány, emellett a fuvarozók szorgalmazták a kamionstop hétvégi szabályainak felülvizsgálatát.
Heteken belül jöhet a roller szabály
A rollerek kapcsán az emberek 94%-a egyetért a szabályok szigorításával, ezen már dolgozik a minisztérium, néhány héten belül be tudjuk mutatni az új szabályozást - mondja Vitézy. Egyelőre vizsgálják azt, milyen életkorhoz kötnék az elektromos rolelrek használatát, ezzel kapcsolatban az európai szabályok is megoszlanak.
Börtönt érhet a gyorshajtás?
Alapvetően a magyarok a közlekedésbiztonság terén támogatják, hogy szigorítások történjenek - mondja Vitézy. A kormány kérdőíve alapján az emberek 96%-a egyetért azzal, hogy az utcai versenyzés börtönnel legyen büntethető, illetve a kirívó gyorshajtás szigorúbb büntetésével is az emberek 94%-a egyetért. Osztrák példára az is felvetődhet, hogy a kirívó gyorshajtás esetén, illetve visszatérő közlekedési baleset okozása esetén akár az autót is elvehessék, ezzel a magyarok 85%-a értett egyet, de hasonló arányban vannak, akik a visszaeső gyorshajtók súlyosabb büntetését is támogatnák.
A progresszív, jövedelemarányos bírsággal a magyarok mintegy 75%-a értene egyet, a szakaszos sebességmérés bevezetését pedig több mint 70% támogatná. Utóbbi esetben
egy-egy szakasz átlagsebessége alapján határoznák meg a gyorshajtás mértékét és szabnák ki a bírságot.
Nehéz lesz megmenteni a beruházást
Nehéz folyamat előtt állunk, nem nagyon tudok példát mondani ilyen volumenű vasúti beruházásra, melyet újra kellett indítani - emeli ki Vitézy. Hozzáteszi, hogy a kérdéses uniós forrásokat 2030 végéig lehet felhasználni, az eddigi beruházás terve 2028 végi elkészülésről szólt, vagyis akkor lehet megmenteni a forrásokat, ha a késlekedés nem haladja meg a két évet. Hozzátette, hogy honvédelmi szempontból is lényeges a beruházás, ha a V-Híd nem lesz együttműködő, akkor minden lehetséges jogi eszközt bevetnek.
A kormány megteszi a feljelentést
A kormány a következő napokban megteszi a feljelentést, a magyar államot legalább 50-100 milliárd forintnyi vagyoni kár érhette. A közbeszerzési kartell gyanúja miatt a Gazdasági Versenyhivatal eljárását is kezdeményezzük - emelte ki a miniszter.
Mi lesz a Déli Körvasúttal?
A Déli Körvasút fejlesztését a kormány szerdai ülésén megtárgyalta, dönthettünk volna úgy, hogy ezt a kieső 367 milliárd forintot állami forrásból átvállaljuk, ahogy korábban az előző kormány tette. Az elmúlt hetekben tárgyalt Vitézy az Európai Bizottsággal,
abban az esetben lehet megmenteni a Magyarországnak járó uniós források jelentős részét, ha ezt a beruházást most lezárjuk és újra tendereztetjük.
Ha ez az új tender jogszerű és átlátható lesz, akkor az erre szánt uniós források megmenthetők. A miniszter kiemelte, hogy a mai tájékoztató után értesíti a V-Hidat arról, hogy a beruházást lezárják, vonuljon le a munkaterületről, illetve számoljon el az 57 milliárd forintos előleggel.
Ez a beruházás jelentős időre meg fog állni, azt pontosan nem tudjuk, mennyi lesz ez az idő, attól is függ, mennyire lesz együttműködő a V-Híd
- mondja Vitézy.
57 milliárdot kellene visszafizetni, de az MFB állja a garanciát
A Déli Körvasút beruházásra 101 milliárd forint előleget már kifizettek, ebből 44 milliárdnyi munkát már elvégeztek, de 57 milliárd forintnyi előleg még a V-Hídnál van. Erre a bankgaranciát jelenleg az MFB biztosítja, vagyis
ha a kifizetett előleget nem hajlandó kifizetni a cég, akkor azt saját magunktól követelhetjük, ezzel valójában a magyar állam összejátszott Mészáros Lőrincékkel annak érdekében, hogy megkárosítható legyen a magyar állam
- emelte ki Vitézy.
Ez a kivitelezési szerződés a jelenlegi formában nem fog tudni fennmaradni, fontos kérdés lesz, hogy a V-Híd el fog-e tudni számolni a nála lévő 57 milliárd forintos előleggel - teszi hozzá a miniszter.
A V-Híd most kapta meg az értesítést arról, hogy
a minisztérium kizárta őket a folyamatban lévő vasútfejlesztési beruházásokból, mivel a Kontúr Csoport volt a tervező ezekben is.
A jövőben a Közbeszerzési Hatóság dönthet arról, hogy a V-Hidat kizárja és eltiltja a további közbeszerzési eljárásoktól.
Döntéseket hozott a kormány a Déli Körvasútról jogszerűtlen összejátszás gyanúja miatt
Vitézy Dávid elmondta, hogy az éppen kivitelezés alatt álló Déli Körvasút beruházásával kapcsolatos közbeszerzésekben jelentős jogsértéseket talált a kormány, így ezekben döntést kellett hoznia. A projekt készültségi foka jelenleg még 50 százalékot sem érte el, a kivitelezést végző, Mészáros Lőrinchez kapcsolódó V-Híd vállalattal szemben ugyanis olyan gyanú merült fel, hogy a kivitelezés közbeszerzése során jogsértő összejátszás történt.
Az Európai Bizottság ezen gyanúk miatt arról tájékoztatta a kormányt, hogy a fejlesztéshez tartozó teljes támogatást, azaz 367 milliárd forintot megvonja a kormánytól
- mondta el Vitézy Dávid.
Az említett vállalat volt az, amely jelentős összegekkel támogatta a korábbi évek egyik meghatározó politikai médiumát, a Megafont is.
A kivitelezési pályázat dokumentumaiból egyértelműen kiderült, hogy mivel a kivitelező (V-Híd) megismerte a Déli Körvasút terveit, ezért a vállalatot ki kellett volna zárni a közbeszerzésből, ehelyett azonban a cég először elnyerte a kivitelezési közbeszerzést, majd felvásárolta a tervezést végző vállalatot (Kontúrcsoport) is.
A visszaélésről szóló dokumentumokat a magyar Állami Számvevőszék mintegy 10 hónappal ezelőtt megismerte, de a kormány tudomása szerint semmilyen lépést nem tett.
Magyar Péter miniszterelnök ezen a ponton ismételten felszólította Windisch László ÁSZ-elnököt a lemondásra.
Márpedig a kormány már kicsúszott a jogorvoslati határidőből, azaz jelenleg csak néhány olyan szervezet marad, amelyik még megtámadhatja a korábban lezárt közbeszerzést.
Az összejátszást és az összeférhetetlenségi okokat az Európai Számvevőszék is megállapította, a V-Híd kivitelezési ajánlattétele pedig 59%-ban forintra ugyanazokat a számokat tartalmazta, mint amelyiket a Kontúrcsoport előzetes becslései.
Mindez jól alátámasztja az összeférhetetlenség tényét.
Vitézy Dávid a költségvetésről
A beruházási és közlekedési miniszter nyitásként elmondja, hogy
a magyar állam beruházási kiadásai összességében nem csökkennek, csak ezek egy része az európai uniós forrásokból fog megvalósulni.
A vasútfejlesztésben, energetikában és infrastruktúrában egyaránt komoly fejlesztések indulnak majd, csak az elmúlt 4 évvel ellentétben ezek most nem állami, hanem uniós forrásokból valósulnak meg. A fizetési igényeket a többi uniós tagországgal hasonlóan Magyarország is benyújtotta az EU-nak, ezekkel kapcsolatban pedig eddig semmilyen probléma nem merült fel - biztosít mindenkit Vitézy Dávid. A miniszter ezután azt is hozzátette, hogy
az Európai Bizottság megszüntette a kondicionalitási eljárást, azaz Magyarország a májusban felállított iránynak megfelelően minden korábban ígért forráshoz hozzáfér.
Lesznek változások a sport tao-támogatásában
Magyar Péter elmondja, hogy bár lesznek változások a sport tao-támogatásában, de a kormány legalább annyit, vagy bizonyos területeken még többet is fog költeni a magyar sportra. Ennek egy része a tömegsport terjesztését és népszerűségét fogja célozni - vetítette előre a miniszterelnök.
Készül a 2027-es költségvetés
Magyar Péter elmondja, hogy a 2027-es költségvetés tervezése jelenleg is zajlik, a törvényi kötelezettségek pedig azt jelentik, hogy a terveket még októberben el kell küldeniük a Költségvetési Tanácsnak.
Ezzel egy időben a nyilvánosságot is tájékoztatni fogjuk
- ígérte a kormányfő.
Magyar Péter miniszterelnök ezután ismét hangsúlyozta a költségvetés nehéz örökségét és célként fogalmazza meg a hiány jelentős csökkentését.
Erre az euróbevezetés és a fenntarthatóság, azaz a finanszírozási környezet stabilizálása miatt egyaránt szükség van
- mondta a miniszterelnök.
A kormányfő elmondja, hogy a felesleges költések lezárásával 2026-ban mintegy 1200 milliárd forintot takarított meg, ez a viselkedés pedig a 2027-es költségvetési tervet is meghatározza majd.
A kormány először önmagán spórol, ami nem lesz elegendő, de mindenképpen ezzel kell kezdeni.
Magyar Péter ezután hozzátette, hogy a spórolás nemcsak az állami szereplőket, hanem a nagy állami cégeket is érinteni fogja, az új szemléletet pedig már a 2027-es büdzsé is tartalmaznia fogja.
Ezzel együtt fél év, illetve egy költségvetés alatt nem lehet az ország minden problémáját orvosolni, most az irány helyességét és a középtávú terveket fogjuk tudni mutatni
- mondta a miniszterelnök.
A kormányfő elmondta, hogy a kormány középtávú makrogazdasági előrejelzései és a 2027-es költségvetés egyaránt azt hivatottak szolgálni majd, hogy a kormány megfeleljen a választások előtt ígért rendszerváltásnak.
Plusz 500 milliárd forintot kap 2027-ben az egészségügy
2027-ben 500 milliárd forinttal fog nőni az egészségügyre fordított állami forrás
- jelentette be a kormányfő. Mindez már a hamarosan nyilvánosságra hozandó 2027-es költségvetési tervben is szerepelni fog. A fejlesztések célja az egészségügyi rendszer javítása és a várólisták hosszának csökkentése - hangsúlyozta Magyar Péter miniszterelnök.
Az egészségügy területén több 10 milliárd forint többletforrást biztosít majd, amelyek első körben a térd- és csípőprotézis, illetve a szürkehályog kezelését célozzák.
Az első eredmények függvényében a kormány 2027-ben állapítja majd meg a további fejlesztési irányokat
- mondja Magyar Péter.
A miniszterelnök elmondta, hogy a többletforrás mellett a teljes egészségügyi rendszer is átalakításra kerül, amelyben a betegek és a betegek gyógyulása kerül a középpontba, a kezelés utáni rehabilitáció és utókövetés pedig kiemelt szerepet kap majd.
Az ekho-kivételeket is eltörli a kormány
A korábbi élsportolókra vonatkozó kivételek eltörlésével (amely mintegy 200 sportolót érint) az ország a fejlődés és az egyenlő feltételek felé mozdul - indokolta Magyar Péter az ekho-adózási forma módosítását.
Így változik a kata
Magyar Péter a vagyonadó után a kata-törvény módosításait ismerteti. A miniszterelnök elmondta, hogy a változások célja a gazdaság fehérítése és a 2022-ben nehéz helyzetbe hozott vállalkozók gazdasági körülményeinek javítása.
Az új - korábbinál magasabb - összegek alátámasztásaként Magyar Péter elmondta, hogy
2013 óta a magyar minimálbér 3,3-szorosára emelkedett, miközben a kata mértéke nem változott.
Ez már önmagában indokolná az összeg emelését, de a kormányfő elmondása szerint az adózók jobb szociális ellátása és a magasabb nyugdíj biztosítása miatt döntöttek végül a magasabb adómérték mellett.
Az új összegekkel együtt is a kata lesz a legkedvezőbb vállalkozói adózási forma, a PM előzetes felmérései szerint pedig 2027-ben mintegy 100 - 150 000 alany választhatja majd ezt az adózást a tételes átalányadózás és egyéb formák helyett.
A változtatás a költségvetés szempontjából "nullás lesz", ami azt mutatja, hogy a módosítás célja nem a költségvetési bevételek emelése, hanem egy vállalkozóbarátabb adózási rendszer kialakítása lesz.
A részletekről - amelyeket a miniszterelnök most megismételt - alábbi cikkeinkben foglalkoztunk:
Magyar Péter a vagyonadóról
Magyar Péter elmondta, hogy a vállalatok nagy része pozitívan fogadta az új adóterveket, melyek korábban már a Tisza Párt programjában is megjelentek. A kormányfő elmondta, hogy az elmúlt hetekben komoly lobbitevékenység zajlott a vagyonadó enyhítése és kiskapuk nyitva hagyása érdekében, a tervezet azonban igyekezett semmilyen hasonló lehetőséget sem hagyott. A PM az érintett szervezetekkel, szakértőkkel és még a jövőbeli alanyokkal is konzultált a javaslat benyújtása előtt.
A kormányfő a fogyasztási adók túl magas és a vagyon jellegű adók túl alacsony arányával, illetve a vagyoni egyenlőtlenségek növekedésével indokolta a vagyonadó bevezetését.
A kormányfő ezután megismételte Kármán András csütörtöki érvelését, mely szerint a vagyonadó a produktív beruházások felé tereli majd a tőkét, illetve csak a magánvagyonokat terheli majd. A vagyonelemek értékelése és a fordulónap 2026. december 31. lesz.
A kormányfő tájékoztatójában elmondta, hogy a tervezet igyekszik rugalmas és méltányos kereteket biztosítani, de egyúttal minden lehetőséget kizárni az adóelkerülésre és az adótervezésre.
A vagyonadó részleteiről több elemzésünkben is foglalkoztunk, ezek alább olvashatók:
Két kormányülés eredményeiről is beszámol Magyar Péter
A kormány a múlt hét végén Erdőbényén tartott kihelyezett ülést a kormány, majd ezt követően a héten hagyományos kormányülés is zajlott, ezek eredményeiről most Magyar Péter miniszterelnök számol be.
A miniszterelnök kezdésként elmondja, hogy jelenleg alacsonyabb a Duna vízhozama Paksnál, mint a nyár közepén volt,
azaz a fenékküszöb megépítése nélkül jelenleg jó eséllyel állna a paksi erőmű összes turbinája.
Romániában a csernovodai erőmű már két hónapja nem működik - von párhuzamot Magyar Péter.
A fenékküszöb megépítése eddig legalább 100, de inkább 200 milliárd forint kieséstől mentette meg a költségvetést, miközben a beruházás bekerülési értéke 6 milliárd forint körül alakul.
A paksi védekezési munkában résztvevőket a kormány elismerésben és jutalomban részesíti - jelenti be Magyar Péter. Ez mintegy 1083 embert érint. A munkavállalók egyhavi illetményüknek megfelelő jutalmat kapnak, ami a költségvetésnek összesen 889 millió forintjába kerül majd. A kitüntetések átadása október 23-án történik.
Pár perc késés
Néhány perc késéssel kezdődik az eredetileg 11 órára kiírt tájékoztató: a helyszín készen áll, de egyelőre még sem Magyar Péter miniszterelnököt, sem Vitézy Dávid beruházási és közlekedési minisztert sem látni.
Nagy bejelentésekre készül a kormány: az autópálya-koncesszió és vagyonadó is terítékre kerülhet
Pénteken 11 órakor kormányzati sajtótájékoztatót tart a Miniszterelnökségen Magyar Péter miniszterelnök és Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A kormány nem közölte előre a tájékoztató témáit, de az elmúlt napok fejleményei alapján több nagy gazdasági ügy is előkerülhet.
Ezek közül a legfontosabbak az autópálya-koncessziók sorsa, illetve a Tisza-kormány adótörvény-módosításai lehetnek.
Az autópályák ügyében szerdán Magyar Péter jelentette be, hogy a Mészáros Lőrinc és Szíj László nevével fémjelzett konzorcium elfogadja a kormány döntését, és kész megszüntetni a 23 ezer milliárd forint értékű koncessziós szerződést. A mai tájékoztatón kiderülhet, hogyan zajlik a felbontás, és mi lesz az érintett szakaszok üzemeltetése.
Vitézy Dávid időközben azt jelezte, hogy a következő hetekben
súlyos jogi következményekkel járó bejelentések várhatók a korábbi kormányzathoz kötődő vállalkozók közbeszerzési visszaéléseiről is.
Az M6-os egyik szakaszán már 105 milliárd forintot spórolhat az állam, mert a meglévő koncessziós partnerrel jóval olcsóbban hosszabbított.
A vagyonadónál a csütörtöki pénzügyminisztériumi háttérbeszélgetésen derültek ki a legfontosabb részletek. Az adó az egymilliárd forint feletti magánvagyont terheli, a tárca 15–25 ezer adóalanyt becsül, visszaható hatálya nem lesz, és évi mintegy 200 milliárd forint bevételt vár tőle a kormány. Az első bevallás jövő augusztusig esedékes.
A vagyonadó mellé exit tax is érkezik: az 500 millió forintos értékhatár felett a külföldre költözést értékesítésnek tekintenék, és a nem realizált nyereséget 15 százalékos szja-kulccsal adóztatnák. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége jelenlegi formájában nem támogatja a tervezetet, a termelőtőke védelmét és az adó fokozatos bevezetését kéri. A mai tájékoztatón az is kiderülhet, hogy a kormány enged-e a bírálatoknak.
A sajtótájékoztatóról a Portfolio szokás szerint élőben tudósít, az eseményeket ebben a cikkben lehet követni.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bruzák Noémi
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