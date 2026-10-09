Magyar Péter és Vitézy Dávid kőkeményen beleszállt Mészáros Lőrincbe és az Állami Számvevőszékbe

Vitézy Dávid elmondta, hogy az éppen kivitelezés alatt álló Déli Körvasút beruházásával kapcsolatos közbeszerzésekben jelentős jogsértéseket talált a kormány, így ezekben döntést kellett hoznia. A projekt készültségi foka jelenleg még 50 százalékot sem érte el, a kivitelezést végző, Mészáros Lőrinchez kapcsolódó V-Híd vállalattal szemben ugyanis olyan gyanú merült fel, hogy a kivitelezés közbeszerzése során jogsértő összejátszás történt.

Az Európai Bizottság ezen gyanúk miatt arról tájékoztatta a kormányt, hogy a fejlesztéshez tartozó teljes támogatást, azaz 367 milliárd forintot megvonja a kormánytól

- mondta el Vitézy Dávid.

Az említett vállalat volt az, amely jelentős összegekkel támogatta a korábbi évek egyik meghatározó politikai médiumát, a Megafont is.

A kivitelezési pályázat dokumentumaiból egyértelműen kiderült, hogy mivel a kivitelező (V-Híd) megismerte a Déli Körvasút terveit, ezért a vállalatot ki kellett volna zárni a közbeszerzésből, ehelyett azonban a cég először elnyerte a kivitelezési közbeszerzést, majd felvásárolta a tervezést végző vállalatot (Kontúrcsoport) is.

A visszaélésről szóló dokumentumokat a magyar Állami Számvevőszék mintegy 10 hónappal ezelőtt megismerte, de a kormány tudomása szerint semmilyen lépést nem tett.

Magyar Péter miniszterelnök ezen a ponton ismételten felszólította Windisch László ÁSZ-elnököt a lemondásra.

Márpedig a kormány már kicsúszott a jogorvoslati határidőből, azaz jelenleg csak néhány olyan szervezet marad, amelyik még megtámadhatja a korábban lezárt közbeszerzést.

Az összejátszást és az összeférhetetlenségi okokat az Európai Számvevőszék is megállapította, a V-Híd kivitelezési ajánlattétele pedig 59%-ban forintra ugyanazokat a számokat tartalmazta, mint amelyiket a Kontúrcsoport előzetes becslései.

Mindez jól alátámasztja az összeférhetetlenség tényét.