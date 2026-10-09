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FONTOS Literenként 25 forinttal csökken a gázolaj jövedéki adója, de csak egy bizonyos körnek
Magyar Péter és Vitézy Dávid kőkeményen beleszállt Mészáros Lőrincbe és az Állami Számvevőszékbe
Gazdaság

Magyar Péter és Vitézy Dávid kőkeményen beleszállt Mészáros Lőrincbe és az Állami Számvevőszékbe

Portfolio
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Bizonyítékok vannak arra, hogy a Déli Körvasút építése során a V-Híd és a Kontúr Csoport összejátszott, ezért mintegy 367 milliárd forintnyi uniós forrás került veszélybe - mondta a pénteki kormányzati tájékoztatón Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A kormány döntött a beruházás leállításáról, illetve megteszik a szükséges lépéseket. A tájékoztatón Magyar Péter a vagyonadó bevezetéséről és a kata módosításáról beszélt.
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Akár a jövő héten lehet legfőbbügyész-jelölt

Remélem, hogy elnök úr fog új legfőbb ügyészt jelölni, erre akár már a jövő héten sor kerülhet. Látjuk, hogy mindenki vár erre a döntésre - mondja Magyar Péter.

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Adómentesek maradnak az állampapírok

Vannak más tagállamok is, ahol ugyanúgy adómentes az állampapírok hozama, nem tervezi Magyarország ennek megváltoztatását

- mondja Magyar Péter az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárása kapcsán. Vitézy Dávid hozzáteszi, hogy egyelőre vizsgálják a Bizottság kifogásait részletesen, majd válaszolnak ezekre.

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Heteken belül jöhetnek a rollerek szabályai

A közlekedésbiztonsági kérdőív kapcsán több téma kerül szóba, a jogszabályok megalkotását a rollerekkel kezdjük. Ezt a minisztérium gyakorlatilag lezárta, a kormány elé kerülnek, majd a következő hetekben tehetünk erről bejelentéseket - mondja Vitézy újságírói kérdésre.

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Indul a 71-es vasútvonal felújítása

A kormány döntött arról is, hogy megindítja a 71-es vasútvonal fejlesztését az IKOP Plusz forrásokból, vagyis a hazahozott uniós pénzekből. A Vácra közlekedő vonalat kétvágányúra bővítik, amivel sűrűbben járhatnak a vonatok a jelenleginél. A beruházást kiemeltté minősítené a kormány - mondja a közlekedési és beruházási miniszter.

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Adócsökkentést kapnak a fuvarozók

A kormány tárgyalta a fuvarozók támogatásának lehetőségét, az ő helyzetüket nem önmagában a magas energiaár okozza, hanem az előző kormány lépései, melyek megnehezítették az érvényesülésüket - emeli ki a miniszter.

A kormány arról döntött, hogy december 31-ig 25 forinttal csökkenti literenként a gázolaj jövedéki adóját a 7,5 tonna feletti kamionok és buszok számára, ezt a cégek visszaigényelhetik a mezőgazdasági termelőkhöz hasonlóan.

Ennek hatása 6 milliárd forint a költségvetésre - mondja Vitézy. Emellett szigorítják az útdíjak ellenőrzését, amit a fuvarozók kértek. A tranzitútvonalak felülvizsgálára is nyitott a kormány, emellett a fuvarozók szorgalmazták a kamionstop hétvégi szabályainak felülvizsgálatát.

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Heteken belül jöhet a roller szabály

A rollerek kapcsán az emberek 94%-a egyetért a szabályok szigorításával, ezen már dolgozik a minisztérium, néhány héten belül be tudjuk mutatni az új szabályozást - mondja Vitézy. Egyelőre vizsgálják azt, milyen életkorhoz kötnék az elektromos rolelrek használatát, ezzel kapcsolatban az európai szabályok is megoszlanak.

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Börtönt érhet a gyorshajtás?

Alapvetően a magyarok a közlekedésbiztonság terén támogatják, hogy szigorítások történjenek - mondja Vitézy. A kormány kérdőíve alapján az emberek 96%-a egyetért azzal, hogy az utcai versenyzés börtönnel legyen büntethető, illetve a kirívó gyorshajtás szigorúbb büntetésével is az emberek 94%-a egyetért. Osztrák példára az is felvetődhet, hogy a kirívó gyorshajtás esetén, illetve visszatérő közlekedési baleset okozása esetén akár az autót is elvehessék, ezzel a magyarok 85%-a értett egyet, de hasonló arányban vannak, akik a visszaeső gyorshajtók súlyosabb büntetését is támogatnák.

A progresszív, jövedelemarányos bírsággal a magyarok mintegy 75%-a értene egyet, a szakaszos sebességmérés bevezetését pedig több mint 70% támogatná. Utóbbi esetben

egy-egy szakasz átlagsebessége alapján határoznák meg a gyorshajtás mértékét és szabnák ki a bírságot.

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Nehéz lesz megmenteni a beruházást

Nehéz folyamat előtt állunk, nem nagyon tudok példát mondani ilyen volumenű vasúti beruházásra, melyet újra kellett indítani - emeli ki Vitézy. Hozzáteszi, hogy a kérdéses uniós forrásokat 2030 végéig lehet felhasználni, az eddigi beruházás terve 2028 végi elkészülésről szólt, vagyis akkor lehet megmenteni a forrásokat, ha a késlekedés nem haladja meg a két évet. Hozzátette, hogy honvédelmi szempontból is lényeges a beruházás, ha a V-Híd nem lesz együttműködő, akkor minden lehetséges jogi eszközt bevetnek.

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A kormány megteszi a feljelentést

A kormány a következő napokban megteszi a feljelentést, a magyar államot legalább 50-100 milliárd forintnyi vagyoni kár érhette. A közbeszerzési kartell gyanúja miatt a Gazdasági Versenyhivatal eljárását is kezdeményezzük - emelte ki a miniszter.

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Mi lesz a Déli Körvasúttal?

A Déli Körvasút fejlesztését a kormány szerdai ülésén megtárgyalta, dönthettünk volna úgy, hogy ezt a kieső 367 milliárd forintot állami forrásból átvállaljuk, ahogy korábban az előző kormány tette. Az elmúlt hetekben tárgyalt Vitézy az Európai Bizottsággal,

abban az esetben lehet megmenteni a Magyarországnak járó uniós források jelentős részét, ha ezt a beruházást most lezárjuk és újra tendereztetjük.

Ha ez az új tender jogszerű és átlátható lesz, akkor az erre szánt uniós források megmenthetők. A miniszter kiemelte, hogy a mai tájékoztató után értesíti a V-Hidat arról, hogy a beruházást lezárják, vonuljon le a munkaterületről, illetve számoljon el az 57 milliárd forintos előleggel.

Ez a beruházás jelentős időre meg fog állni, azt pontosan nem tudjuk, mennyi lesz ez az idő, attól is függ, mennyire lesz együttműködő a V-Híd

- mondja Vitézy.

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57 milliárdot kellene visszafizetni, de az MFB állja a garanciát

A Déli Körvasút beruházásra 101 milliárd forint előleget már kifizettek, ebből 44 milliárdnyi munkát már elvégeztek, de 57 milliárd forintnyi előleg még a V-Hídnál van. Erre a bankgaranciát jelenleg az MFB biztosítja, vagyis

ha a kifizetett előleget nem hajlandó kifizetni a cég, akkor azt saját magunktól követelhetjük, ezzel valójában a magyar állam összejátszott Mészáros Lőrincékkel annak érdekében, hogy megkárosítható legyen a magyar állam

- emelte ki Vitézy.

Ez a kivitelezési szerződés a jelenlegi formában nem fog tudni fennmaradni, fontos kérdés lesz, hogy a V-Híd el fog-e tudni számolni a nála lévő 57 milliárd forintos előleggel - teszi hozzá a miniszter.

A V-Híd most kapta meg az értesítést arról, hogy

a minisztérium kizárta őket a folyamatban lévő vasútfejlesztési beruházásokból, mivel a Kontúr Csoport volt a tervező ezekben is.

A jövőben a Közbeszerzési Hatóság dönthet arról, hogy a V-Hidat kizárja és eltiltja a további közbeszerzési eljárásoktól.

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Döntéseket hozott a kormány a Déli Körvasútról jogszerűtlen összejátszás gyanúja miatt

Vitézy Dávid elmondta, hogy az éppen kivitelezés alatt álló Déli Körvasút beruházásával kapcsolatos közbeszerzésekben jelentős jogsértéseket talált a kormány, így ezekben döntést kellett hoznia. A projekt készültségi foka jelenleg még 50 százalékot sem érte el, a kivitelezést végző, Mészáros Lőrinchez kapcsolódó V-Híd vállalattal szemben ugyanis olyan gyanú merült fel, hogy a kivitelezés közbeszerzése során jogsértő összejátszás történt.

Az Európai Bizottság ezen gyanúk miatt arról tájékoztatta a kormányt, hogy a fejlesztéshez tartozó teljes támogatást, azaz 367 milliárd forintot megvonja a kormánytól

- mondta el Vitézy Dávid.

Az említett vállalat volt az, amely jelentős összegekkel támogatta a korábbi évek egyik meghatározó politikai médiumát, a Megafont is.

A kivitelezési pályázat dokumentumaiból egyértelműen kiderült, hogy mivel a kivitelező (V-Híd) megismerte a Déli Körvasút terveit, ezért a vállalatot ki kellett volna zárni a közbeszerzésből, ehelyett azonban a cég először elnyerte a kivitelezési közbeszerzést, majd felvásárolta a tervezést végző vállalatot (Kontúrcsoport) is.

A visszaélésről szóló dokumentumokat a magyar Állami Számvevőszék mintegy 10 hónappal ezelőtt megismerte, de a kormány tudomása szerint semmilyen lépést nem tett.

Magyar Péter miniszterelnök ezen a ponton ismételten felszólította Windisch László ÁSZ-elnököt a lemondásra.

Márpedig a kormány már kicsúszott a jogorvoslati határidőből, azaz jelenleg csak néhány olyan szervezet marad, amelyik még megtámadhatja a korábban lezárt közbeszerzést.

Az összejátszást és az összeférhetetlenségi okokat az Európai Számvevőszék is megállapította, a V-Híd kivitelezési ajánlattétele pedig 59%-ban forintra ugyanazokat a számokat tartalmazta, mint amelyiket a Kontúrcsoport előzetes becslései.

Mindez jól alátámasztja az összeférhetetlenség tényét.

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Vitézy Dávid a költségvetésről

A beruházási és közlekedési miniszter nyitásként elmondja, hogy

a magyar állam beruházási kiadásai összességében nem csökkennek, csak ezek egy része az európai uniós forrásokból fog megvalósulni.

A vasútfejlesztésben, energetikában és infrastruktúrában egyaránt komoly fejlesztések indulnak majd, csak az elmúlt 4 évvel ellentétben ezek most nem állami, hanem uniós forrásokból valósulnak meg. A fizetési igényeket a többi uniós tagországgal hasonlóan Magyarország is benyújtotta az EU-nak, ezekkel kapcsolatban pedig eddig semmilyen probléma nem merült fel - biztosít mindenkit Vitézy Dávid. A miniszter ezután azt is hozzátette, hogy

az Európai Bizottság megszüntette a kondicionalitási eljárást, azaz Magyarország a májusban felállított iránynak megfelelően minden korábban ígért forráshoz hozzáfér.

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Lesznek változások a sport tao-támogatásában

Magyar Péter elmondja, hogy bár lesznek változások a sport tao-támogatásában, de a kormány legalább annyit, vagy bizonyos területeken még többet is fog költeni a magyar sportra. Ennek egy része a tömegsport terjesztését és népszerűségét fogja célozni - vetítette előre a miniszterelnök.

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Készül a 2027-es költségvetés

Magyar Péter elmondja, hogy a 2027-es költségvetés tervezése jelenleg is zajlik, a törvényi kötelezettségek pedig azt jelentik, hogy a terveket még októberben el kell küldeniük a Költségvetési Tanácsnak.

Ezzel egy időben a nyilvánosságot is tájékoztatni fogjuk

- ígérte a kormányfő.

Magyar Péter miniszterelnök ezután ismét hangsúlyozta a költségvetés nehéz örökségét és célként fogalmazza meg a hiány jelentős csökkentését.

Erre az euróbevezetés és a fenntarthatóság, azaz a finanszírozási környezet stabilizálása miatt egyaránt szükség van

- mondta a miniszterelnök.

A kormányfő elmondja, hogy a felesleges költések lezárásával 2026-ban mintegy 1200 milliárd forintot takarított meg, ez a viselkedés pedig a 2027-es költségvetési tervet is meghatározza majd.

A kormány először önmagán spórol, ami nem lesz elegendő, de mindenképpen ezzel kell kezdeni.

Magyar Péter ezután hozzátette, hogy a spórolás nemcsak az állami szereplőket, hanem a nagy állami cégeket is érinteni fogja, az új szemléletet pedig már a 2027-es büdzsé is tartalmaznia fogja.

Ezzel együtt fél év, illetve egy költségvetés alatt nem lehet az ország minden problémáját orvosolni, most az irány helyességét és a középtávú terveket fogjuk tudni mutatni

- mondta a miniszterelnök.

A kormányfő elmondta, hogy a kormány középtávú makrogazdasági előrejelzései és a 2027-es költségvetés egyaránt azt hivatottak szolgálni majd, hogy a kormány megfeleljen a választások előtt ígért rendszerváltásnak.

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Plusz 500 milliárd forintot kap 2027-ben az egészségügy

2027-ben 500 milliárd forinttal fog nőni az egészségügyre fordított állami forrás

- jelentette be a kormányfő. Mindez már a hamarosan nyilvánosságra hozandó 2027-es költségvetési tervben is szerepelni fog. A fejlesztések célja az egészségügyi rendszer javítása és a várólisták hosszának csökkentése - hangsúlyozta Magyar Péter miniszterelnök.

Az egészségügy területén több 10 milliárd forint többletforrást biztosít majd, amelyek első körben a térd- és csípőprotézis, illetve a szürkehályog kezelését célozzák.

Az első eredmények függvényében a kormány 2027-ben állapítja majd meg a további fejlesztési irányokat

- mondja Magyar Péter.

A miniszterelnök elmondta, hogy a többletforrás mellett a teljes egészségügyi rendszer is átalakításra kerül, amelyben a betegek és a betegek gyógyulása kerül a középpontba, a kezelés utáni rehabilitáció és utókövetés pedig kiemelt szerepet kap majd.

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Az ekho-kivételeket is eltörli a kormány

A korábbi élsportolókra vonatkozó kivételek eltörlésével (amely mintegy 200 sportolót érint) az ország a fejlődés és az egyenlő feltételek felé mozdul - indokolta Magyar Péter az ekho-adózási forma módosítását.

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Így változik a kata

Magyar Péter a vagyonadó után a kata-törvény módosításait ismerteti. A miniszterelnök elmondta, hogy a változások célja a gazdaság fehérítése és a 2022-ben nehéz helyzetbe hozott vállalkozók gazdasági körülményeinek javítása.

Az új - korábbinál magasabb - összegek alátámasztásaként Magyar Péter elmondta, hogy

2013 óta a magyar minimálbér 3,3-szorosára emelkedett, miközben a kata mértéke nem változott.

Ez már önmagában indokolná az összeg emelését, de a kormányfő elmondása szerint az adózók jobb szociális ellátása és a magasabb nyugdíj biztosítása miatt döntöttek végül a magasabb adómérték mellett.

Az új összegekkel együtt is a kata lesz a legkedvezőbb vállalkozói adózási forma, a PM előzetes felmérései szerint pedig 2027-ben mintegy 100 - 150 000 alany választhatja majd ezt az adózást a tételes átalányadózás és egyéb formák helyett.

A változtatás a költségvetés szempontjából "nullás lesz", ami azt mutatja, hogy a módosítás célja nem a költségvetési bevételek emelése, hanem egy vállalkozóbarátabb adózási rendszer kialakítása lesz.

A részletekről - amelyeket a miniszterelnök most megismételt - alábbi cikkeinkben foglalkoztunk:

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Vagyonadó: megjött a legújabb csavar a Tisza-kormánytól

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Magyar Péter a vagyonadóról

Magyar Péter elmondta, hogy a vállalatok nagy része pozitívan fogadta az új adóterveket, melyek korábban már a Tisza Párt programjában is megjelentek. A kormányfő elmondta, hogy az elmúlt hetekben komoly lobbitevékenység zajlott a vagyonadó enyhítése és kiskapuk nyitva hagyása érdekében, a tervezet azonban igyekezett semmilyen hasonló lehetőséget sem hagyott. A PM az érintett szervezetekkel, szakértőkkel és még a jövőbeli alanyokkal is konzultált a javaslat benyújtása előtt.

A kormányfő a fogyasztási adók túl magas és a vagyon jellegű adók túl alacsony arányával, illetve a vagyoni egyenlőtlenségek növekedésével indokolta a vagyonadó bevezetését.

A kormányfő ezután megismételte Kármán András csütörtöki érvelését, mely szerint a vagyonadó a produktív beruházások felé tereli majd a tőkét, illetve csak a magánvagyonokat terheli majd. A vagyonelemek értékelése és a fordulónap 2026. december 31. lesz.

A kormányfő tájékoztatójában elmondta, hogy a tervezet igyekszik rugalmas és méltányos kereteket biztosítani, de egyúttal minden lehetőséget kizárni az adóelkerülésre és az adótervezésre.

A vagyonadó részleteiről több elemzésünkben is foglalkoztunk, ezek alább olvashatók:

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Két kormányülés eredményeiről is beszámol Magyar Péter

A kormány a múlt hét végén Erdőbényén tartott kihelyezett ülést a kormány, majd ezt követően a héten hagyományos kormányülés is zajlott, ezek eredményeiről most Magyar Péter miniszterelnök számol be.

A miniszterelnök kezdésként elmondja, hogy jelenleg alacsonyabb a Duna vízhozama Paksnál, mint a nyár közepén volt,

azaz a fenékküszöb megépítése nélkül jelenleg jó eséllyel állna a paksi erőmű összes turbinája.

Romániában a csernovodai erőmű már két hónapja nem működik - von párhuzamot Magyar Péter.

A fenékküszöb megépítése eddig legalább 100, de inkább 200 milliárd forint kieséstől mentette meg a költségvetést, miközben a beruházás bekerülési értéke 6 milliárd forint körül alakul.

A paksi védekezési munkában résztvevőket a kormány elismerésben és jutalomban részesíti - jelenti be Magyar Péter. Ez mintegy 1083 embert érint. A munkavállalók egyhavi illetményüknek megfelelő jutalmat kapnak, ami a költségvetésnek összesen 889 millió forintjába kerül majd. A kitüntetések átadása október 23-án történik.

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Pár perc késés

Néhány perc késéssel kezdődik az eredetileg 11 órára kiírt tájékoztató: a helyszín készen áll, de egyelőre még sem Magyar Péter miniszterelnököt, sem Vitézy Dávid beruházási és közlekedési minisztert sem látni.

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Nagy bejelentésekre készül a kormány: az autópálya-koncesszió és vagyonadó is terítékre kerülhet

Pénteken 11 órakor kormányzati sajtótájékoztatót tart a Miniszterelnökségen Magyar Péter miniszterelnök és Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A kormány nem közölte előre a tájékoztató témáit, de az elmúlt napok fejleményei alapján több nagy gazdasági ügy is előkerülhet.

Ezek közül a legfontosabbak az autópálya-koncessziók sorsa, illetve a Tisza-kormány adótörvény-módosításai lehetnek.

Az autópályák ügyében szerdán Magyar Péter jelentette be, hogy a Mészáros Lőrinc és Szíj László nevével fémjelzett konzorcium elfogadja a kormány döntését, és kész megszüntetni a 23 ezer milliárd forint értékű koncessziós szerződést. A mai tájékoztatón kiderülhet, hogyan zajlik a felbontás, és mi lesz az érintett szakaszok üzemeltetése.

Vitézy Dávid időközben azt jelezte, hogy a következő hetekben

súlyos jogi következményekkel járó bejelentések várhatók a korábbi kormányzathoz kötődő vállalkozók közbeszerzési visszaéléseiről is.

Az M6-os egyik szakaszán már 105 milliárd forintot spórolhat az állam, mert a meglévő koncessziós partnerrel jóval olcsóbban hosszabbított.

A vagyonadónál a csütörtöki pénzügyminisztériumi háttérbeszélgetésen derültek ki a legfontosabb részletek. Az adó az egymilliárd forint feletti magánvagyont terheli, a tárca 15–25 ezer adóalanyt becsül, visszaható hatálya nem lesz, és évi mintegy 200 milliárd forint bevételt vár tőle a kormány. Az első bevallás jövő augusztusig esedékes.

A vagyonadó mellé exit tax is érkezik: az 500 millió forintos értékhatár felett a külföldre költözést értékesítésnek tekintenék, és a nem realizált nyereséget 15 százalékos szja-kulccsal adóztatnák. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége jelenlegi formájában nem támogatja a tervezetet, a termelőtőke védelmét és az adó fokozatos bevezetését kéri. A mai tájékoztatón az is kiderülhet, hogy a kormány enged-e a bírálatoknak.

A sajtótájékoztatóról a Portfolio szokás szerint élőben tudósít, az eseményeket ebben a cikkben lehet követni.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bruzák Noémi

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