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Magyar Péter lemondásra szólította fel az Állami Számvevőszék elnökét
Gazdaság

Magyar Péter lemondásra szólította fel az Állami Számvevőszék elnökét

Portfolio
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Ma újabb bizonyíték került elő arról, hogy a Fidesz vezetői, bűncselekményt elkövetve közpénz milliárdokat szórtak el tiltott párt- és kampányfinanszírozásra – hívta fel a figyelmet Magyar Péter miniszterelnök Facebook-bejegyzésében.

A politikus bejegyzése szerint bűncselekmény valósulhatott meg a tiltott kampányfinanszírozási gyakorlat során, amelynek keretében jelentős összegű költségvetési forrást használtak fel szabálytalanul.

A miniszterelnök azt is írta, hogy

az Állami Számvevőszék elnöke ehhez asszisztált. Mennie kell.

Emlékezetes, a miniszterelnök egy ma megjelent videójában arról beszélt, hogy az áprilisi választásokon kétharmados felhatalmazást szerzett Tisza Párt az előző rendszer kulcsfontosságú tisztségviselőinek, köztük az Állami Számvevőszék (ÁSZ) elnökének azonnali leváltását szorgalmazza. A felszólítást a kormányfő azzal indokolta, hogy az intézmény az elmúlt években részrehajlóan működött, szemet hunyt a tiltott pártfinanszírozás felett, és indokolatlan késlekedésével asszisztált a közpénzek eltűnéséhez.

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A mai kormányzati tájékoztatón is előkerült az ÁSZ a Déli Körvasút ügyében. Vitézy Dávid miniszter szerint visszaélések történtek a projektben, és a visszaélésről szóló dokumentumokat az ÁSZ mintegy 10 hónappal ezelőtt megismerte, de semmilyen lépést nem tett.

Az Állami Számvevőszék erre közleményben reagált pénteken. Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) a Déli körvasút fejlesztésével kapcsolatos európai számvevőszéki (ECA) vizsgálat során semmilyen jogszabályban meghatározott feladatát nem mulasztotta el - áll a hivatal MTI-hez eljuttatott közleményében, amelyben a pénteki kormányzati tájékoztatón elhangzottakra reagált.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Purger Tamás

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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