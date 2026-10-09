Magyar Péter lemondásra szólította fel az Állami Számvevőszék elnökét

A politikus bejegyzése szerint bűncselekmény valósulhatott meg a tiltott kampányfinanszírozási gyakorlat során, amelynek keretében jelentős összegű költségvetési forrást használtak fel szabálytalanul.

A miniszterelnök azt is írta, hogy

az Állami Számvevőszék elnöke ehhez asszisztált. Mennie kell.

Emlékezetes, a miniszterelnök egy ma megjelent videójában arról beszélt, hogy az áprilisi választásokon kétharmados felhatalmazást szerzett Tisza Párt az előző rendszer kulcsfontosságú tisztségviselőinek, köztük az Állami Számvevőszék (ÁSZ) elnökének azonnali leváltását szorgalmazza. A felszólítást a kormányfő azzal indokolta, hogy az intézmény az elmúlt években részrehajlóan működött, szemet hunyt a tiltott pártfinanszírozás felett, és indokolatlan késlekedésével asszisztált a közpénzek eltűnéséhez.

A mai kormányzati tájékoztatón is előkerült az ÁSZ a Déli Körvasút ügyében. Vitézy Dávid miniszter szerint visszaélések történtek a projektben, és a visszaélésről szóló dokumentumokat az ÁSZ mintegy 10 hónappal ezelőtt megismerte, de semmilyen lépést nem tett.

Az Állami Számvevőszék erre közleményben reagált pénteken. Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) a Déli körvasút fejlesztésével kapcsolatos európai számvevőszéki (ECA) vizsgálat során semmilyen jogszabályban meghatározott feladatát nem mulasztotta el - áll a hivatal MTI-hez eljuttatott közleményében, amelyben a pénteki kormányzati tájékoztatón elhangzottakra reagált.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Purger Tamás