A politikus bejegyzése szerint bűncselekmény valósulhatott meg a tiltott kampányfinanszírozási gyakorlat során, amelynek keretében jelentős összegű költségvetési forrást használtak fel szabálytalanul.
A miniszterelnök azt is írta, hogy
az Állami Számvevőszék elnöke ehhez asszisztált. Mennie kell.
Emlékezetes, a miniszterelnök egy ma megjelent videójában arról beszélt, hogy az áprilisi választásokon kétharmados felhatalmazást szerzett Tisza Párt az előző rendszer kulcsfontosságú tisztségviselőinek, köztük az Állami Számvevőszék (ÁSZ) elnökének azonnali leváltását szorgalmazza. A felszólítást a kormányfő azzal indokolta, hogy az intézmény az elmúlt években részrehajlóan működött, szemet hunyt a tiltott pártfinanszírozás felett, és indokolatlan késlekedésével asszisztált a közpénzek eltűnéséhez.
A mai kormányzati tájékoztatón is előkerült az ÁSZ a Déli Körvasút ügyében. Vitézy Dávid miniszter szerint visszaélések történtek a projektben, és a visszaélésről szóló dokumentumokat az ÁSZ mintegy 10 hónappal ezelőtt megismerte, de semmilyen lépést nem tett.
Az Állami Számvevőszék erre közleményben reagált pénteken. Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) a Déli körvasút fejlesztésével kapcsolatos európai számvevőszéki (ECA) vizsgálat során semmilyen jogszabályban meghatározott feladatát nem mulasztotta el - áll a hivatal MTI-hez eljuttatott közleményében, amelyben a pénteki kormányzati tájékoztatón elhangzottakra reagált.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Purger Tamás
Visszaüzent az ÁSZ Magyar Péteréknek
A kormányzati tájékoztatón elhangzott vádakra reagáltak.
Magyar Péter lemondásra szólította fel az Állami Számvevőszék elnökét
Facebook-bejegyzésben.
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